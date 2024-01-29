Убыточность — показатель дробления? Как возможно перевернуть обвинение

О чем пост: несколько последних налоговых проверок, которые мы сопровождали основывались обвинениях налогового органа об убыточности взаимозависимой организации в рамках группы.

Убыточность организации по мнению инспекторов является доказательством дробления при ведении бизнеса группой компаний.

На наш взгляд такой довод является следствием обвинительного уклона без анализа обстоятельств развития самого бизнеса, об этом и порассуждаем в этом посте.

Почему убыточность по мнению проверяющих — показатель дробления?

Обвинения инспекторов сводятся к тому, что одно взаимозависимое лицо на УСН (производитель) продает с минимальной наценкой (как считает инспектора) товары другому взаимозависимому лицу (оптовик), при этом получая убыток.

Убыточность одной из компаний, входящих в группу компаний говорит о цели его создания не для извлечения прибыли отдельным независимым юридическим лицом, а для реализации продукции взаимозависимой организацией, у которою формируется фактическая прибыль.

Если говорить по-простому, производитель — налогоплательщик передает товар с минимальной наценкой или даже без таковой прибыли (по итогам проверяемых периодов) и это есть нерыночный элемент и проявление схем уклонения от уплаты налогов.

Общедоступные критерии, используемые ФНС для отбора кандидатов на ВНП упоминают убыточность как индикатор рисковых налогоплательщиков.

Немного теории

Убыток представляет собой разницу между доходами и расходами хозяйствующего субъекта с отрицательным значением (п. 8 ст. 274 НК РФ).

Доходы и расходы учитываются в бухгалтерском учете. Конечный финансовый результат деятельности хозяйственного субъекта отражается в Отчете о финансовых результатах по строке «Чистая прибыль (убыток)».

Итак, что не учитывает налоговики по нашему мнению.

Мы также как и налоговая, проанализировали бух.учет, сделали фин. анализ налогоплательщика и вывили следующее.

Мы полагаем, что нельзя говорить об убыточности деятельности юридического лица только основываясь на том, что по итогам финансового года получен отрицательный финансовый результат, как и наличие в бухгалтерском балансе непокрытого убытка.

Законодательство устанавливает такое понятие как величина чистых активов, значение которых и будет говорить об успешности хозяйственной деятельности. Законодатель под чистыми активами понимает активы, которые остались бы в организации после погашения всех обязательств (Приказа Минфина России от 28.08.2014 № 84н).

То есть чистые активы — это собственные средства

Наша позиция

Так, мы проанализировали состав основных средств, размер чистых активов, коэффициент автономии и сделали вывод, начиная с момента регистрации своей организации, налогоплательщик последовательно осуществлял закупку основных средств, направленных на реализацию производства, дорогостоящего оборудования, которое приобреталось с помощью лизинга.

В том числе мы представили заключение специалиста, который исследовал вопрос определения минимальной рыночной стоимости движимого имущества (оборудования).

Мы привели средний срок окупаемости аналогичных производственных предприятий, в том числе превышения доходов над расходами на приобретение дорогостоящего оборудования составляет в среднем 5-8 лет.

Значить показатель убыточности производственного предприятия на начальном этапе является нормальной предпринимательской практикой с учетом направленности завода по инвестированию средств в основные средства, как неотъемлемое условие существования группы компании с учетом конкурирующих заводов.

Если смотреть глубже, сам по себе показатель убыточности к некоторым предприятием нельзя применять поскольку определенные организации, в макроэкономическом масштабе работают как мультипликатор развития всей группы компании или смежных сфер экономики.

Также следует учитывать правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, выраженную в определениях от 04.06.2007 № 320-О-П, 366-О-П, согласно которой сам по себе факт получения отрицательного экономического результатам по сделке не может рассматриваться как свидетельствующий об отсутствии деловой цели.

Вот наша краткая позиция, как удалось перевернуть обвинения в дроблении по индикатору — убыточность.

В свою если вам нужен профессиональный взгляд, способный найти ошибки налоговиков даже и представить свои контр-инструменты пишите нам смело.

Налоговый адвокат Александр Бугрушев.

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