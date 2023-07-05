Итоги комиссий по УСН 1 % в Калмыкии

Порассуждаем о самой комиссии и ее последствиях. Еще октябре 23 года видя, как риэлторы и агенты, имеющие нулевое представление о налогах, массово утверждали о безопасном переезде в Калмыкию, продавали адреса, доли в домах, мы прогнозировали проверочные мероприятия. Сейчас налоговики обвиняют таких предпринимателей в «фиктивной регистрации».

Во всем этом будем разбираться, ну конечный ответ даст только судебная практика.

В конце августа 2024 несколько десятков предпринимателей, зарегистрированных в Калмыкии и вдругих льготных регионах и применяющие льготную ставку 1 % (с дохода) или 5 % (доходы-расходы) получили уведомления о вызове на комиссию по легализации льготной ставки 1 % УСН в Калмыкии.

Уведомление о вызове в налоговые органы Калмыкии

С 16.09.24 проходили вызовы в налоговые органы Калмыкии в г. Элиста по факту фиктивной миграции. Часть клиентов также попали под подозрения фиктивной миграции.

На момент написания настоящего поста мы дали пояснения по факту налогового резидентства в Калмыкии – предоставили расчёты деловой цели, статистику, договоры от местных поставщиков и все что опровергают фиктивную миграцию.

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