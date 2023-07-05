Итоги комиссий по УСН 1 % в Калмыкии

О чем пост
Порассуждаем о самой комиссии и ее последствиях. Еще октябре 23 года видя, как риэлторы и агенты, имеющие нулевое представление о налогах, массово утверждали о безопасном переезде в Калмыкию, продавали адреса, доли в домах, мы прогнозировали проверочные мероприятия. Сейчас налоговики обвиняют таких предпринимателей в «фиктивной регистрации».
Во всем этом будем разбираться, ну конечный ответ даст только судебная практика.
В конце августа 2024 несколько десятков предпринимателей, зарегистрированных в Калмыкии и вдругих льготных регионах и применяющие льготную ставку 1 % (с дохода) или 5 % (доходы-расходы) получили уведомления о вызове на комиссию по легализации льготной ставки 1 % УСН в Калмыкии.
С 16.09.24 проходили вызовы в налоговые органы Калмыкии в г. Элиста по факту фиктивной миграции. Часть клиентов также попали под подозрения фиктивной миграции.
На момент написания настоящего поста мы дали пояснения по факту налогового резидентства в Калмыкии – предоставили расчёты деловой цели, статистику, договоры от местных поставщиков и все что опровергают фиктивную миграцию.
Если интересно как мы это сделали добро пожаловать в наш телеграмм -канал.
Какую позицию занял налоговый орган
Налоговая выдвинула подозрения в «фиктивной регистрации» только лишь для реализации использования льготной ставки в Калмыкии 1 % по УСН.
Если отбросить достаточно косвенные доводы налоговой такие как: Ip-адрес с которого предоставлялась отчетность, место открытия расчетных счетов, регистрации ККТ, то центральным доводом налоговой по подозрению в фиктивной миграции стал – способ приобретения недвижимости в Калмыкии, а это делалось чаще всего вместе с другими сособственниками, наличие факта реального проживания, несения коммунальных расходов, получении корреспонденции по месту регистрации, пригодности самого жилья к проживанию и тд.
Судя по вопросам (а их на комиссии было 21), то уже становится понятным, как и посредством каких доказательств будут доказывать фиктивную налоговую миграцию в Калмыкию или в любом другом субъекте с льготной ставкой. Становится понятно, что будут использовать ресурсы МВД РФ.
+ проверка на дробление между возможными льготными ИП и ООО – это первые кандидаты на выездную проверку.
А как бы вы ответили на такие вопросы в налоговой?
Целью первых девяти вопросов было установления фактического проживания по месту, где была приобретена доля в жилом помещении, посредством какой сделки, установлении причин покупки в долевую собственность, знание других сособственников, постановка на воинский учет, получении почтовых писем и тд., несение коммунальных платежей, знание соседей.
Вот такой вывод делает налоговый орган по результатам комиссии по легализации льготной ставки в Калмыкии.
Если хотите больше знать о проверках налоговой не от риэлторов, читайте в нашем телеграмм канале.
Мысли в слух: РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ЗА БИЗНЕС
Наша страна имеет федеративное устройство, в целом никто не отменял конкуренцию субъектов за бизнес, законную конкуренцию.
Теперь о самом главном, о местных и федеральных законах.
Самым важным нормативным вопросом и предметом оценки судов, налоговиков и нас, налоговых адвокатов будет вопрос конкуренции законодательства Республики Калмыкия, которое предоставило льготные ставки по УСН и статьи 54.1 НК РФ и следующих за ней норм НК, судебной практики.
С одной стороны, Законом Республики Калмыкия от 11.10.2022 № 243-VI-З, установлены налоговые ставки по УСН — 1 % с объекта «доходы» и 5 % с объекта «доходы». Формально Закон Республики Калмыкия № 243-VI-З не накладывает обязанности проживания в Республике или наличия складов, офисов, местных сотрудников, регистрации ККТ и др.
Утвержденная инвестиционная декларация Республики Калмыкия (Указ Главы Республики Калмыкия от 07.03.2023г. №45) в качестве одной из мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Республики закрепление установление Дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.
С другой стороны, 54.1 НК РФ в качестве одного из запрета содержит совершение действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок.
Налоговая и регистрационная миграция путем покупки доли в жилом помещении является ли реализацией искусственной схемой с учетом законодательства Республики Калмыкия?
Как на этот вопрос предстоит ответить судебной практики
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Итог: Какой выход? Льготная ставка — это только риски и проверки?
А как бы могло бы быть, если налогоплательщик показал хозяйственные расходы в рамках своей деятельности в льготном субъекте со ставкой УСН 1 %, затраты на рекламу, склады, найм и другое. Расходы в льготных субъектах на создание безопасной инфраструктуры – небольшие.
Ведь когда идет речь, того, чтобы платить в 6 раз налогов меньше со ставкой 1 % по УСН, необходимо задуматься о легендировании своего дела (деловая цель, ресурсы, реальность субъектного состава, выстраивание таких инструментов, которые соответствуют современным реалиям, в том числе в сфере маркетинга и продаж, присутствия в льготном регионе).
Кстати, согласно отчетам продаж по регионам (особенно женские вещи) некоторых селлеров, попавших на комиссию в Калмыкии, имеют «выкупы» в Калмыкии. Вот такая реализация товаров будет ли расцениваться налоговиками как хозяйственная деятельность? Тогда какая разница между каким нибудь-офлайн магазином в г. Элисте, которые продают вещи и такими реализациями через маркетплейс? Ответ – принципиально никакой)
Если вы мигрировали в Калмыкию для использования ставки 1 % по УСН и читаете этот пост о двух вышеперечисленных абз. необходимо задуматься. Вы должны сесть и посчитать, если вам доначислят разницу между ставкой 1 % и 6 % за несколько лет + штрафы от 20-40 % от недоимки + пени. Что тогда будет ?
Любая законная налоговая оптимизация — это не одна супер-работающая схема, волшебный совет консультанта или только предоставление юридического адреса в субъекте.
Законная налоговая оптимизация — это десятки маленьких и выверенных шагов, всегда значительно более трудоемких, чем перевод юридического адреса организации или покупки доля в недвижимости в другой субъект с льготными спец. режимами.
Если вам это не разъясняют, значит веры таким консультантам нет, тем более риэлторам-помогаторам.
По итогу, конечно то, что в некоторых субъектах установлены льготные ставки по УСН 1 % или 5 % нами рассматривается положительно, при условии, обдуманного легендирования бизнес-процессов, набора доказательственной базы с профилактикой проверки.
Применение ставки 1 % по УСН — может стать конкурентным преимуществом на долгие годы, которое позволит использовать этот излишек в формировании привлекательной конечной цены, перенаправления доп. вложения в маркетинг, запасы и другое.
В общем нужно стремится к максимальной законности — это и есть самый главный налоговый тренд.
Адвокат, Бугрушев Александр
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