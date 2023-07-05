Дробление на маркетплейсах 2025: скрытые угрозы

Идея этого поста возникла на консультации с клиентом-селлером. Хоть консультация была посвящена льготной ставке в Калмыкии, но клиент обмолвился, что собирается сделать ряд «неких действий» для профилактики обвинений в дроблении на маркетплейсах. В его задумке я увидел скрытый риск, который как раз станет главным доказательством налоговиков в дроблении.

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На пространстве интернета раскрыты явные признаки дробления на маркетплейсах:единый ассортимент товаров и схожий дизайн карточек товаров; общий IP-адрес для сдачи отчетности; доступ к личным кабинетам нескольких магазинов; одинаковый фулфилмент итд. Это все классика.

Но мы обсудим другие, не явные признаки дробления на маркетплейсах. Итак:

1. Смена владельца карточки товара.

Селлеры прекрасно знают, что это и зачем им менять владельца карточки товара с одного на другого.

Карточка товара – такой же актив бизнеса, как например в транспортной сфере является самосвал. Карточку надо раскачивать, повышать количество отзывов, CTR карточки, статистику просмотров итд. У карточки товара есть остатки товаров на складах, если работаете по системе ФБО.

Если в следующих действиях вы узнаете себя, не ставьте «лайк», а просто задумайтесь как это обосновать:

Если ИП-1 (селлер) достиг (или достигает) предельного оборота по УСН (или 60 млн. при котором возникает обязанность платить оборотный НДС) – переводит карточку товара на ИП-2. Какое этому объяснения? какие последствия?

Если ИП-1 (селлер-брат/мама/папа) предвидя увеличения надзора за дробленцами на МП переводит карточку на ИП-2 (брат/сын) Какое этому объяснения? какие последствия? (с учетом их родственной взаимозависимости).

Поскольку судебная практика касательно дробления на маркетплейсах будет скорей всего формироваться с 2026г., то надо уже сейчас подумать о объяснениях таких действий.

Если взять классическое дело о дроблении, почти в любом из них будет факт «перемещения» актива бизнеса (транспорт, оборудование, аренда) из одного группового лица в другое.

По аналогии с оффлайн дроблением, я уже сейчас моделирую доказательственную линию налоговиков по онлайн дроблению (на маркетплейсах).

2. Отсутствие расходов у Селлера (=раскрытие цепочки поставщиков).

Один из предметов доказывания самостоятельности отдельного ИП в группе если идет обвинение по линии дробления является ведении реальной хозяйственной деятельности предпринимателем, что в свою очередь доказывается в том числе самостоятельными расходами.

Возможность предъявить налоговикам расходы по каждому ИП = критерий безопасности.

Каждый предприниматель не должен нести расходы друг за друга, а их наличие как раз является доказательством самостоятельности.

Я недавно задумался, как же я буду доказывать, что каждый предприниматель (в группе) закупает товары самостоятельно, если таких расходов нет, так как как многие закупают товары на ТЯК «Москва», через «Карго» итд. Никаких первичных документов нет.

Есть расходы на фулфилмент, бухгалтера (некоторые используют банковские сервисы) но это не основные статьи расходов в хоз. цепочке.

Практикующие налоговые юристы также знают, что надо доказывать также что у предпринимателей свои разные поставщики, каких тоже нет ввиду «наличных отношений».

Также еще я выявил более десяти аналогичных проблемных точек, но публиковать не буду.

В «Консультанте» я нашел только одно дело по дроблению на маркетплейсах, и оно не в пользу селлера (анализ в отдельном посте).

По моим данным сейчас в юр. отделах Центрального аппарата ФНС РФ, как раз формируется стратегия по доказыванию дробления на маркетплейсах, а также «фиктивной миграции» по всем регионам. По обоим направлениям будет формироваться судебная практика, которой, по сути, еще нет. Лучшие юристы налоговой сейчас продумывают пошаговые действия проверочных мероприятий, также как и мы налоговые юристы продумываем как будем защищать налогоплательщиков.

Судебная практика по обвинению дроблении на маркетплейсах все расставит по местам, кто готовился (имею ввиду прежде всего налогоплательщиков), а кто нет. Это будет такое же масштабное направление, как ранее взялись за «бумажный НДС».

Из ноябрьского интервью Даниила Егорова (Руководитель ФНС РФ)

«Кто-то продает один и тот же нишевый товар, доходит до предельной величины выручки по УСН, и тут вдруг появляется другая компания, которая удивительным образом продает тот же товар. Начинается мультипликация таких компаний… И маркетплейс может отследить это и сразу откорректировать эту историю»

Налоговый адвокат, Бугрушев А.В.