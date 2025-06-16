Налоговые проверки в Удмуртии (УСН 1 %) — большой гайд

Стратегия защиты бизнеса от обвинений в фиктивной миграции в Удмуртию

Введение

Начиная с 4 кв. 2024 г. мы активно защищаем налоговых резидентов Удмуртии, применяющих льготную ставку 1 % УСН. Мы выстраиваем защитную модель, деловую цель, проводим разборы бизнесов (в основном селлеры) с одной лишь целью — опровергнуть фиктивную миграцию в Удмуртию.

Содержание поста:

Позиция налоговой. Допрос. Риски выездной налоговой проверки Первые выездные налоговые проверки. Стратегия защиты.

Позиция налоговой: прямые и косвенные доводы

Косвенные доводы налоговой: Ip-адрес с которого предоставлялась отчетность, место открытия расчетных счетов, регистрации ККТ, не постановка на воинский учет в военкомате Удмуртии.

Центральный довод налоговой Удмуртии — способ приобретения недвижимости в Удмуртии, а это делалось чаще всего вместе с другими сособственниками, наличие факта реального проживания, несения коммунальных расходов, получении корреспонденции по месту регистрации, пригодности самого жилья к проживанию и тд.

Допрос в налоговой Удмуртии

Судя по вопросам, то уже становится понятным, как и посредством каких доказательств будут доказывать фиктивную налоговую миграцию в Удмуртии. Будут использовать ресурсы МВД РФ.

Целью первых девяти вопросов было установления фактического проживания по месту, где была приобретена доля в жилом помещении, посредством какой сделки, установление причин покупки в долевую собственность, знание других сособственников, постановка на воинский учет, получении почтовых писем и тд., несение коммунальных платежей, знание соседей.

Как проходил допрос можно прочитать в нашем тг - канале.

Какие риски

УФНС по Удмуртии направляет требования и предлагает либо утончить налоговую декларацию с ставкой 6 % (вместо 1 %) и уплатить разницу. Если нет — риски назначения выездной налоговой проверки.

Возможный результат при доказанности фактов фиктивной миграции в Удмуртию — доначисления + штраф от 20 до % от недоимки и пеня).

Про последствия выездной налоговой проверки, как выстроить защитную модель, как минимизировать последствия в тг-канале.

Выездные налоговые проверки

На момент написания этого поста начались выездные налоговые проверки по факту обвинений фиктивной миграции.

Проверки с ориентированы на селлеров и их специфику.

Источники доказательств (по селлерам): фулфилмент и маркетплейс. Именно там огромный пул доказательств, как фиктивной миграции, так и дробления, серой занятости и любой схемы оптимизации.

У маркетплейса и фулфилмента налоговики запрашивают:

Контактные данные лиц, с кем осуществлялось взаимодействие по линии ФФ- Селлер. (цель: доказывания дробления и серой занятости).

Информация о наименовании маркетплейсов, на которые осуществлялась отгрузка товаров (цель: перекрестная проверка)

Сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ в личный кабинет вышеуказанного ИП (запрос в МП. Цель доказывания дробления, серой занятости, фиктивной миграции и нахождения не в льготном регионе). В целом неплохое доказательство для них, но я больше его отношу к косвенным.

Информация о пунктах (адресах) получения, обработки и отгрузки товаров на склады маркетплейсов

Фиктивная миграция: как защищаться (Удумуртия)

Налоговики утверждают, что если у ИП отсутствует финансово-хозяйственная деятельность и контрагенты в льготном регионе, то это и есть фиктивная миграция для применения 1 УСН в Удмуртии.

Давайте порассуждаем на эту тему, а может быть не так все и однозначно.

Исходим из того, что стандартным «мигрантом» является — «селлер на маркетплейсе». Специфика торговли на маркетплейсе заключается в том, что такая деятельность существенно отличается от классического бизнеса тем, что многие процессы берет на себя сам маркетплейс. При FBO именно маркетплейс берет на себя основные бизнес-процессы, а продавцу нужно лишь доставить товары на один из складов. То есть сам маркетплейс, как один из единственных крупных контрагентов любого селлера заменяет и предоставляет услуги точки продаж на территории его покрытия, логистики, сотрудников, рекламы, размещения и выдача товаров и многие другие.

Конечный вывод

Механизм взаимодействия селлера и маркетплейса не предполагает необходимость иметь контрагентов или хозяйственной деятельности на какой — либо отдельной территории (В Калмыкии, Удмуртии) как это надо представителям классического бизнеса и как это пишут налоговики в своих актах.

Зачем селлеру контрагенты в Удмуртии, если абсолютно все забирает на себя Маркетплейс?

Маркетплейс это и есть контрагент, который заменяет десятки контрагентов, предоставляющих цепочку услуг и движения товара до конечного покупателя.

Эти и другие доводы необходимо положить в основу обвинений в фиктивной налоговой миграции в Удмуртию и др. субъекты для применения УСН 1 %.

Александр Бугрушев, налоговый адвокат.