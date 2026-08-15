Фиктивная налоговая миграция: что делать после получения акта налоговой проверки (Удмуртия, Калмыкия)

Официальные запросы в госорганы как инструмент защиты

Отдельный и, на мой взгляд, инструмент формирования защитной модели по делам о фиктивной налоговой миграции — адвокатские запросы напрямую в органы, которые формировали и принимали региональный закон о пониженной ставке УСН.

Для усиления позиции по спорам, связанным с обвинениями в «налоговой миграции» в Калмыкию и Удмуртию, мы направляли адвокатские запросы в Министерство финансов Республики Калмыкия, Министерство финансов Удмуртской Республики, а также в Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия — как в орган, непосредственно принимавший региональный закон об установлении налоговых ставок по УСН.

Ответы получены нами от всех трёх органов и заметно усилили доказательную базу по методике, описанной выше.

Запросы и ответы гос. органов опубликованы в нашем телеграмм-канале.

Официальные письменные разъяснения профильных министерств и законодателя субъекта РФ подтверждают буквальное толкование регионального закона — в частности, отсутствие обязательных требований к ОКВЭД, к наличию офлайн-инфраструктуры и преимущественному проживанию для целого ряда категорий налогоплательщиков, а также сам факт того, что закон о пониженной ставке принимался с участием и без возражений со стороны налогового органа. Подробно содержание этих ответов разбирать в этом материале не буду — полные тексты и разбор публиковали в нашем телеграм-канале.

Важная оговорка, которую нельзя игнорировать. Разъяснение Минфина региона — не самостоятельное и не исчерпывающее доказательство, и полагаться только на него нельзя:

• разъяснение Минфина субъекта РФ не является нормой права и не заменяет собой закон;

• само по себе оно не является самостоятельным доказательством по делу;

• одной лишь ссылки на разъяснение недостаточно для полноценной защиты от обвинения в фиктивной налоговой миграции;

• при «купленных» регистрациях и аналогичных формальных схемах ссылка на разъяснение вообще не имеет значения — см. раздел о точке входа выше;

• назначение разъяснения — не заменить, а «сшить» в единую логическую модель уже собранные доказательства налогоплательщика.