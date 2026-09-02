Камеральная проверка в Мордовии по 1% УСН: как техническая ошибка превратилась в доначисление на миллионы в 2026 году

В 2026 г. ко мне обратился ИП на УСН из Мордовии, который применял региональную льготную ставку 1% вместо стандартных 6%. По результатам камеральной проверки декларации за 2024 год налоговая пересчитала весь налог по ставке 6% и доначислила штраф по ст. 122 НК РФ — 20% от суммы недоимки.

Фабула дела:

В 2026 г. ко мне обратился ИП на УСН из Мордовии, который применял региональную льготную ставку 1% вместо стандартных 6%. По результатам камеральной проверки декларации за 2024 год налоговая пересчитала весь налог по ставке 6% и доначислила штраф по ст. 122 НК РФ — 20% от суммы недоимки.

Сразу скажу главное: к сумме выручки, к самой деятельности, к добросовестности учета доходов у налогового органа претензий не было вообще. Спор шел вокруг одного формального условия — отрицательного сальдо ЕНС на контрольную дату. И возникло это условие не из-за уклонения от налогов, а из-за собственной ошибки клиента в декларировании.

Суть обвинения:

Закон Республики Мордовия от 04.02.2009 № 5-З дает пониженную ставку УСН — 1% вместо 6% — отдельным категориям налогоплательщиков, в том числе ИП, впервые зарегистрированным в регионе в связи с переменой места жительства.

Но есть оговорка (п. 5 ст. 1.3 закона): применять эту ставку можно только при отсутствии отрицательного сальдо ЕНС на определенную дату — для ИП это 10 мая года, следующего за отчетным периодом.

Ключевая ошибка налогоплательщика

Клиент несколько раз уточнял декларацию за 2024 год — уже в 2026 году. Именно это и дало налоговой формальное основание провести в 2026 году камеральную проверку по налоговому периоду 2024 года и зафиксировать на контрольную дату отрицательное сальдо ЕНС.

По итоговым цифрам никакой реальной недоимки перед бюджетом не было — но сам факт того, что декларация уточнялась уже после первоначальных сроков, привел к тому, что на контрольную дату в ЕНС оказалось отражено отрицательное сальдо ЕНС. Это и стало ключевой ошибкой, которая по мнению налоговой формально лишила клиента права на льготную ставку сразу за весь 2024 год.

Инспекция подошла к вопросу буквально: раз на контрольную дату сальдо было отрицательным — пусть символически, пусть временно — право на льготу считается утраченным целиком, без всякой пропорции.

Позиция защиты:

Результатами проверки поделимся в нашем тг-канале.

Наши соображения.

Отдельно хочу зафиксировать момент, который, на мой взгляд, требует более глубокого разбора — и который мы сейчас прорабатываем для жалобы в вышестоящую инстанцию.

Механика формирования совокупной обязанности на ЕНС при подаче уточненных деклараций регулируется ст. 11.3 НК РФ и зависит от того, увеличивает уточнение сумму к уплате или уменьшает, а также подана ли декларация до или после срока уплаты налога.

Когда уточнений несколько подряд — одна увеличивает начисление, следующая уменьшает, — момент и порядок отражения каждой операции на ЕНС технически неочевиден. У нас есть гипотеза, что отрицательное сальдо на конкретную контрольную дату могло быть не следствием реальной задолженности клиента, а следствием самого порядка (очередности и сроков), в котором система отражала эти корректировки.

Пока это рабочая версия, а не готовый вывод. Если она подтвердится — это может стать самостоятельным основанием оспорить сам факт отрицательного сальдо на контрольную дату, а не только говорить о несоразмерности последствий.

Умысла на занижение налоговой базы не было. Ни разу за весь спор налоговая не пыталась доказать обратное — просто применила формальное условие как есть.

Итоговая сумма налога, заявленная в последней декларации, практически совпадает с суммой, которая должна была быть уплачена изначально. Реальных потерь бюджета от действий клиента не произошло. А доначисление получилось такое, будто клиент вообще не платил налог все эти годы.

Позиция инспекции здесь предсказуема: условие о положительном сальдо ЕНС — объективный критерий применения льготы, а не мера ответственности, поэтому доводы об отсутствии умысла и о добросовестности к нему неприменимы. Льгота — это адресное исключение из общего принципа всеобщности налогообложения, и определять условия ее применения — прерогатива регионального законодателя, а не налогоплательщика. Добросовестное поведение — это норма, а не заслуга, поэтому смягчающим обстоятельством оно быть не может.

Что это значит для тех, кто применяет льготную ставку в Мордовии

Доначисление налогов в Мордовии по такому основанию — уже не единичный случай, а складывающаяся практика. Льгота формально дает серьезное преимущество, но условие о «чистом» сальдо ЕНС на конкретную дату превращает ее в зону риска: любое уточнение декларации, даже добровольное и в итоге приводящее к правильной сумме налога, способно на короткий момент создать формальное отрицательное сальдо — и обойтись в утрату всей льготы за весь налоговый период.

Что стоит делать тем, кто применяет пониженную ставку в регионе:

● отслеживать сальдо ЕНС не только на дату сдачи итоговой декларации, но и на каждую контрольную дату, установленную региональным законом;

● при обнаружении ошибки заранее просчитывать, как уточнение отразится на ЕНС именно на контрольную дату, а не только в итоге;

● помнить, что камеральная проверка в Мордовии по декларациям с льготной ставкой идет системно — любое, даже кратковременное отрицательное сальдо будет зафиксировано и использовано как основание для доначисления.

Кейс сейчас на стадии подготовки апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган.

Адвокат, налоговый консультант Александр Бугрушев

Материал основан на реальной консультационной практике. Все обстоятельства дела обобщены, суммы и идентифицирующие данные изменены или не приводятся с целью сохранения конфиденциальности. Публикация не является индивидуальной правовой консультацией