Займы, которые могли оказаться доходом по УСН. Риск слета с УСН

Как простая схема могла обернутся доначислениями. Мы часто готовим заключения по рискам предпринимателей. Как раз за таким заключением ко мне обратился собственник бизнеса — ИП, чей оборот приближался к лимитам по УСН.

Как простая схема могла обернутся доначислениями.

Мы часто готовим заключения по рискам предпринимателей.

Как раз за таким заключением ко мне обратился собственник бизнеса — ИП, чей оборот приближался к лимитам по УСН.

Фин.директор предложил “оптимизацию”: часть выручки от контрагентов оформлять не как оплату за товар, а как беспроцентные займы. Логика простая — заём не доход, налогом не облагается, в лимит по УСН не идёт, можно спокойно расти дальше и не слетать на общую систему.

По итогу, клиентом на аналитику был поставлен один вопрос: Какие риски от такой схемы, уровень устойчивости перед проверками налоговой?

Ответ конечно наперед мы знали, но наше мнение необходимо подкрепить судебной практикой.

Мы привели клиенту анализ следующего судебного дела, который переубедил клиента на такие схемки:

Итак, предприниматель получал на расчётный счёт деньги от нескольких контрагентов с назначением платежа «за товары (работы, услуги)»

Часть этих поступлений —в доход не включалась: по документам это были беспроцентные займы.

Налоговый орган провёл встречные проверки якобы заявленных ИП займодавцев и получил от большинства контрагентов прямой ответ: перечисления производились именно за товары и услуги, никаких заёмных отношений не было.

Суд исходил из простого принципа: доходом по ст. 249, 346.15 НК РФ признаётся выручка от реализации, определяемая на основании первичных документов. Если оформленный “заём” по факту прикрывает оплату за товар — это не заём, а доход, вне зависимости от того, как стороны его назвали в договоре.

С учётом невключённых сумм доход предпринимателя составил выше лимита, действовавшего на тот момент для применения УСН. Превышение лимита означает автоматическую утрату права на УСН с начала квартала, в котором оно произошло, и переход на общую систему — со всеми вытекающими: НДС, налог на прибыль (НДФЛ для ИП), пересчёт задним числом.

Довод о том, что раньше, по итогам камеральных проверок деклараций по УСН, у налоговой претензий не было — тоже не сработал. Суд отдельно указал: камеральная проверка — это проверка деклараций “на бумаге”, она не предполагает глубокого анализа документов и не исключает выявления нарушений при выездной проверке за тот же период.

Результат аналитики

По итогу мы не рекомендовали клиенту такие схемы. Не возвращенные займы, у которых степень проверяемости по средствам встречных проверок высокая станет результатом слета с УСН, доначисления НДС, НДФЛ и штрафов.

Александр Бугрушев, налоговый адвокат