Налоговое нерезидентство как стратегия защиты: кейс с двойным налогообложением

С середины 2026 года налоговые органы направляют гражданам уведомления о доходах, полученных через зарубежных брокеров. Значительная часть адресатов постоянно проживает за пределами России и считает себя нерезидентами.

С середины 2026 года налоговые органы направляют гражданам уведомления о доходах, полученных через зарубежных брокеров. Значительная часть адресатов постоянно проживает за пределами России и считает себя нерезидентами. Однако статус нерезидента не освобождает от налоговых последствий автоматически, а в ряде случаев обходится дороже, чем уплата налога.

Рассмотрю на примере практического кейса, как формировалась позиция и какие факторы определили выбор стратегии.

Само уведомление налоговой опубликовали в нашем телеграмм-канале.

Обстоятельства дела

Клиент с 2022 года преимущественно проживает в Казахстане, где у него открыт счёт у местного брокера, по которому в 2024 году получены дивиденды и проценты на остаток денежных средств.

В России у клиента находится квартира, которую он сдаёт в аренду. Доход от аренды задекларирован: за 2024 год подана декларация 3-НДФЛ, налог исчислен по ставке 13%.

В сентябре 2026 года УФНС направило клиенту уведомление о необходимости представить декларацию 3-НДФЛ за 2024 год с отражением дохода от источника в Казахстане (, коды дохода 01 и 13).

Само по себе это не влечёт существенных санкций. Однако свидетельствует о том, что налоговый контроль в отношении клиента ведётся не первый месяц, и учитывается при выборе тактики взаимодействия с инспекцией.

Ключевой вопрос: налоговый статус

Налоговым резидентом признаётся лицо, фактически находящееся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев; итоговый статус за налоговый период определяется по календарному году (п. 2 ст. 207 НК РФ). Гражданство, регистрация по месту жительства и наличие имущества для этой цели значения не имеют.

От статуса зависит объём налоговой обязанности (ст. 209 НК РФ): резидент уплачивает НДФЛ с доходов от источников как в России, так и за её пределами, нерезидент — только с доходов от источников в России.

Клиент изначально исходил из того, что является нерезидентом и, следовательно, вопрос исчерпан. Однако анализ поданной декларации показал, что позиция не столь однозначна.

Противоречие в собственной декларации клиента

С доходов от аренды клиент исчислил налог по ставке 13%. Эта ставка применяется к резидентам. Для нерезидентов доходы от источников в России облагаются по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ).

Следовательно, заявляя о статусе нерезидента в отношении казахстанских доходов, клиент одновременно подтверждает неполную уплату налога с аренды в размере 17 процентных пунктов. Налоговый орган при рассмотрении пояснений неизбежно выявит это расхождение.

Таким образом, перед клиентом стоял выбор не между уплатой налога и освобождением от него, а между двумя вариантами, каждый из которых влечёт расходы.

Вариант первый: признание статуса резидента

НДФЛ по ставке 13% с казахстанских доходов. Налог в Казахстане с этих доходов практически не удерживался, поэтому зачёт по ст. 232 НК РФ не уменьшает сумму к уплате.

Пени: срок уплаты налога за 2024 год истёк 15 июля 2025 года.

Штраф по ст. 122 НК РФ в размере 20% от неуплаченной суммы. Освобождение по п. 4 ст. 81 НК РФ возможно, только если уточнённая декларация подана до того, как налогоплательщик узнал об обнаружении ошибки налоговым органом. Получение уведомления исключает это основание.

Последствия для будущих периодов: признание резидентства за 2024 год формирует позицию налогового органа и на последующие годы.

Обязанности по валютному законодательству: резидент, постоянно проживающий в России, обязан уведомлять о зарубежных счетах и представлять отчёты о движении средств, неисполнение влечёт административную ответственность.

Вариант второй: подтверждение статуса нерезидента

Казахстанские доходы не являются объектом налогообложения в России.

Налог с аренды подлежит пересчёту по ставке 30%.

Ранее поданная декларация содержит признаки позиционирования клиента как резидента, что потребует объяснений.

Бремя доказывания фактически лежит на налогоплательщике. В 2025 году ряд районных судов Москвы указал, что копии загранпаспорта не являются достаточным доказательством пребывания за рубежом более 183 дней. При поездках в Казахстан по внутреннему паспорту отметки о пересечении границы отсутствуют вовсе.

Налоговые органы в подобных делах ссылаются на наличие в России недвижимости и родственников как на признак «центра жизненных интересов».

Статус подлежит подтверждению отдельно за каждый налоговый период.

Формирование позиции: сначала факты, затем расчёт

Позиция не может строиться на субъективной оценке клиента. Налоговый орган будет сверять заявленные данные с официальными источниками, поэтому в основу расчёта должны быть положены те же источники.

Первым действием выполнена сравнительная оценка налоговой нагрузки по обоим вариантам. Поскольку инвестиционный доход клиента многократно превышает доход от аренды, вариант с подтверждением нерезидентства оказался приблизительно втрое менее затратным уже за один налоговый период. С учётом того, что выбор статуса влияет и на последующие годы, разница будет возрастать.

Реализация стратегии

Устранение противоречия до подачи пояснений

Принципиальный момент: позиция налогоплательщика должна быть внутренне последовательной. Заявление о статусе нерезидента в отношении иностранных доходов при сохранении ставки для резидентов в отношении российских доходов воспринимается налоговым органом как избирательное применение налоговых ставок и подрывает доверие ко всей позиции.

Поэтому первым этапом была скорректирована налоговая обязанность по аренде. Недоимка в размере разницы между ставками и пени были уплачены, после чего представлена уточнённая декларация с применением ставки 30%.

Последовательность действий здесь существенна. Уведомление налогового органа касалось исключительно казахстанских доходов, ошибка в ставке по аренде инспекцией не выявлялась. Уплата налога и пеней до подачи уточнённой декларации при отсутствии сведений об обнаружении ошибки соответствует условиям п. 4 ст. 81 НК РФ. Это позволило исключить налоговую ответственность по данному эпизоду.

Позиция в отношении первоначальной декларации

Налоговый статус лица является юридическим фактом, определяемым количеством дней пребывания в Российской Федерации (ст. 207 НК РФ), и не зависит от того, какую ставку налогоплательщик указал в декларации. Применение ставки 13% было ошибкой, которую налогоплательщик самостоятельно исправил. На фактическое число дней пребывания эта ошибка не влияет.

Доказательственная база

С учётом сложившейся практики доказательства формировались комплексно, с тем чтобы каждое обстоятельство подтверждалось несколькими независимыми источниками:

сводная таблица поездок с указанием дат въезда и выезда и ссылками на проездные документы;

справка о налоговом резидентстве Республики Казахстан за 2024 год;

вид на жительство, договор аренды жилого помещения в Алматы, документы об оплате коммунальных услуг;

трудовой договор с казахстанским работодателем;

банковские выписки, отражающие расходные операции в Алматы на протяжении налогового периода.

Документы на иностранных языках представлены с переводом на русский язык.

Отдельно отмечу значение банковских выписок. Они фиксируют местонахождение лица с точностью до дня, не зависят от памяти налогоплательщика и, в отличие от проездных документов, отражают не только факт поездки, но и фактическое проживание.

Результат

Налоговый орган принял представленные пояснения. НДФЛ с казахстанских доходов за 2024 год не доначислен, дополнительных мероприятий налогового контроля не проводилось.

По доходам от аренды налог уплачен по ставке 30% с пенями, налоговая ответственность не применена.

В отношении 2025 года доказательственная база сформирована заблаговременно, доходы от аренды задекларированы по ставке для нерезидентов.

Материал подготовлен в информационных целях и не является индивидуальной консультацией. Кейс собирательный, детали изменены. Позиция по конкретному налогоплательщику зависит от его цифрового налогового портрета.

Александр Бугрушев, адвокат, налоговый консультант