Налоговое нерезидентство как стратегия защиты: кейс с двойным налогообложением
С середины 2026 года налоговые органы направляют гражданам уведомления о доходах, полученных через зарубежных брокеров. Значительная часть адресатов постоянно проживает за пределами России и считает себя нерезидентами.
С середины 2026 года налоговые органы направляют гражданам уведомления о доходах, полученных через зарубежных брокеров. Значительная часть адресатов постоянно проживает за пределами России и считает себя нерезидентами. Однако статус нерезидента не освобождает от налоговых последствий автоматически, а в ряде случаев обходится дороже, чем уплата налога.
Рассмотрю на примере практического кейса, как формировалась позиция и какие факторы определили выбор стратегии.
Само уведомление налоговой опубликовали в нашем телеграмм-канале.
Обстоятельства дела
Клиент с 2022 года преимущественно проживает в Казахстане, где у него открыт счёт у местного брокера, по которому в 2024 году получены дивиденды и проценты на остаток денежных средств.
В России у клиента находится квартира, которую он сдаёт в аренду. Доход от аренды задекларирован: за 2024 год подана декларация 3-НДФЛ, налог исчислен по ставке 13%.
В сентябре 2026 года УФНС направило клиенту уведомление о необходимости представить декларацию 3-НДФЛ за 2024 год с отражением дохода от источника в Казахстане (, коды дохода 01 и 13).
Само по себе это не влечёт существенных санкций. Однако свидетельствует о том, что налоговый контроль в отношении клиента ведётся не первый месяц, и учитывается при выборе тактики взаимодействия с инспекцией.
Ключевой вопрос: налоговый статус
Налоговым резидентом признаётся лицо, фактически находящееся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев; итоговый статус за налоговый период определяется по календарному году (п. 2 ст. 207 НК РФ). Гражданство, регистрация по месту жительства и наличие имущества для этой цели значения не имеют.
От статуса зависит объём налоговой обязанности (ст. 209 НК РФ): резидент уплачивает НДФЛ с доходов от источников как в России, так и за её пределами, нерезидент — только с доходов от источников в России.
Клиент изначально исходил из того, что является нерезидентом и, следовательно, вопрос исчерпан. Однако анализ поданной декларации показал, что позиция не столь однозначна.
Противоречие в собственной декларации клиента
С доходов от аренды клиент исчислил налог по ставке 13%. Эта ставка применяется к резидентам. Для нерезидентов доходы от источников в России облагаются по ставке 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ).
Следовательно, заявляя о статусе нерезидента в отношении казахстанских доходов, клиент одновременно подтверждает неполную уплату налога с аренды в размере 17 процентных пунктов. Налоговый орган при рассмотрении пояснений неизбежно выявит это расхождение.
Таким образом, перед клиентом стоял выбор не между уплатой налога и освобождением от него, а между двумя вариантами, каждый из которых влечёт расходы.
Вариант первый: признание статуса резидента
НДФЛ по ставке 13% с казахстанских доходов. Налог в Казахстане с этих доходов практически не удерживался, поэтому зачёт по ст. 232 НК РФ не уменьшает сумму к уплате.
Пени: срок уплаты налога за 2024 год истёк 15 июля 2025 года.
Штраф по ст. 122 НК РФ в размере 20% от неуплаченной суммы. Освобождение по п. 4 ст. 81 НК РФ возможно, только если уточнённая декларация подана до того, как налогоплательщик узнал об обнаружении ошибки налоговым органом. Получение уведомления исключает это основание.
Последствия для будущих периодов: признание резидентства за 2024 год формирует позицию налогового органа и на последующие годы.
Обязанности по валютному законодательству: резидент, постоянно проживающий в России, обязан уведомлять о зарубежных счетах и представлять отчёты о движении средств, неисполнение влечёт административную ответственность.
Вариант второй: подтверждение статуса нерезидента
Казахстанские доходы не являются объектом налогообложения в России.
Налог с аренды подлежит пересчёту по ставке 30%.
Ранее поданная декларация содержит признаки позиционирования клиента как резидента, что потребует объяснений.
Бремя доказывания фактически лежит на налогоплательщике. В 2025 году ряд районных судов Москвы указал, что копии загранпаспорта не являются достаточным доказательством пребывания за рубежом более 183 дней. При поездках в Казахстан по внутреннему паспорту отметки о пересечении границы отсутствуют вовсе.
Налоговые органы в подобных делах ссылаются на наличие в России недвижимости и родственников как на признак «центра жизненных интересов».
Статус подлежит подтверждению отдельно за каждый налоговый период.
Формирование позиции: сначала факты, затем расчёт
Позиция не может строиться на субъективной оценке клиента. Налоговый орган будет сверять заявленные данные с официальными источниками, поэтому в основу расчёта должны быть положены те же источники.
Первым действием выполнена сравнительная оценка налоговой нагрузки по обоим вариантам. Поскольку инвестиционный доход клиента многократно превышает доход от аренды, вариант с подтверждением нерезидентства оказался приблизительно втрое менее затратным уже за один налоговый период. С учётом того, что выбор статуса влияет и на последующие годы, разница будет возрастать.
Реализация стратегии
Устранение противоречия до подачи пояснений
Принципиальный момент: позиция налогоплательщика должна быть внутренне последовательной. Заявление о статусе нерезидента в отношении иностранных доходов при сохранении ставки для резидентов в отношении российских доходов воспринимается налоговым органом как избирательное применение налоговых ставок и подрывает доверие ко всей позиции.
Поэтому первым этапом была скорректирована налоговая обязанность по аренде. Недоимка в размере разницы между ставками и пени были уплачены, после чего представлена уточнённая декларация с применением ставки 30%.
Последовательность действий здесь существенна. Уведомление налогового органа касалось исключительно казахстанских доходов, ошибка в ставке по аренде инспекцией не выявлялась. Уплата налога и пеней до подачи уточнённой декларации при отсутствии сведений об обнаружении ошибки соответствует условиям п. 4 ст. 81 НК РФ. Это позволило исключить налоговую ответственность по данному эпизоду.
Позиция в отношении первоначальной декларации
Налоговый статус лица является юридическим фактом, определяемым количеством дней пребывания в Российской Федерации (ст. 207 НК РФ), и не зависит от того, какую ставку налогоплательщик указал в декларации. Применение ставки 13% было ошибкой, которую налогоплательщик самостоятельно исправил. На фактическое число дней пребывания эта ошибка не влияет.
Доказательственная база
С учётом сложившейся практики доказательства формировались комплексно, с тем чтобы каждое обстоятельство подтверждалось несколькими независимыми источниками:
сводная таблица поездок с указанием дат въезда и выезда и ссылками на проездные документы;
справка о налоговом резидентстве Республики Казахстан за 2024 год;
вид на жительство, договор аренды жилого помещения в Алматы, документы об оплате коммунальных услуг;
трудовой договор с казахстанским работодателем;
банковские выписки, отражающие расходные операции в Алматы на протяжении налогового периода.
Документы на иностранных языках представлены с переводом на русский язык.
Отдельно отмечу значение банковских выписок. Они фиксируют местонахождение лица с точностью до дня, не зависят от памяти налогоплательщика и, в отличие от проездных документов, отражают не только факт поездки, но и фактическое проживание.
Результат
Налоговый орган принял представленные пояснения. НДФЛ с казахстанских доходов за 2024 год не доначислен, дополнительных мероприятий налогового контроля не проводилось.
По доходам от аренды налог уплачен по ставке 30% с пенями, налоговая ответственность не применена.
В отношении 2025 года доказательственная база сформирована заблаговременно, доходы от аренды задекларированы по ставке для нерезидентов.
Материал подготовлен в информационных целях и не является индивидуальной консультацией. Кейс собирательный, детали изменены. Позиция по конкретному налогоплательщику зависит от его цифрового налогового портрета.
Александр Бугрушев, адвокат, налоговый консультант
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .