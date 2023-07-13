НДФЛ при продаже, конвертации и обмене валюты в 2023 году. Примеры и спорные ситуации

Рассмотрим в статье нужно ли платить налог (НДФЛ) при продаже иностранной валюты в 2023 году? Кто должен платить? Сколько? И в каких случаях.

Нужно ли платить налог (НДФЛ) при продаже иностранной валюты в 2023 году

До 2023 года вопрос об уплате налога (НДФЛ) при продаже (конвертации) иностранной валюты (доллары, евро, фунты стерлингов и тп) был не настолько актуален как в 2022-2023 при резких изменениях курсов иностранных валют к российскому рублю. Существенный рост и падение в 2022 году, а также новый дальнейший рост в 2023 году привели к увеличению сделок с иностранной валютой, совершаемых как на бирже, так и просто путем обмена в банках или обменных пунктах. В результате таких сделок физические лица получили «экономическую выгоду», признаваемую «доход» (ст 41 НК), который формально необходимо задекларировать и обложить налогом (НДФЛ) — ст 210 НК. Более внимательно к этому вопросу стали относиться и налоговые органы — мы не исключаем ужесточение контроля за брокерскими счетами налогоплательщиков, в особенности, содержащими операции с иностранной валютой.

Забегая вперед, отметим, при этом, что российский брокер НЕ является налоговым агентом при получении такого вида дохода, и следовательно в справе 2-НДФЛ не будет информации о факте совершения таких операций.

Иностранная валюта — имущество для целей НК РФ

НК РФ не содержит специального регулирования обложения НДФЛ дохода от продажи иностранной валюты, однако, имеющиеся по этому вопросу Письма ФНС РФ и МинФина РФ (см ниже), а также ст 141 ГК, пп 5 п 5 ст 1 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливают, что иностранная валюта для целей налогового законодательства является имуществом:



В связи с этим, к доходу от продажи иностранной валюты как к доходу от продажи имущества применимы следующие нормы:

освобождение от налога при владении более минимального срока - 3 года — абз 2 п 17.1 ст 217 НК — налоговая декларация НЕ подается,

возможность при определении базы по НДФЛ применить имущественный вычет в размере 250 тыс руб — абз 3 пп 1 п 2 ст 220 НК — налоговая декларация с соответствующим вычетом представляется по общим правилам,

возможность при определении базы по НДФЛ уменьшить полученный доход на документально подтвержденные расходы на покупку - пп 2 п 2 ст 220 НК — налоговая декларация с соответствующим вычетом представляется по общим правилам,

невозможность применения вычетов налоговыми НЕрезидентами РФ.

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НДФЛ при продаже валюты налоговыми резидентами РФ

Важным моментом является то, что любой факт продажи (даже убыточной) иностранной валюты и перевода ее в рубли, находившейся в собственности менее 3-х лет, подлежит декларированию в 3-НДФЛ по аналогии с декларированием недвижимости или автомобиля. Однако, до момента пока валюта не обменена на рубли — никаких действий предпринимать не требуется, даже если курс вырос, и валюта увеличилась в цене.



Примеры расчета НДФЛ при продаже иностранной валюты. Наиболее простая и прозрачная для отслеживания налоговыми органами ситуация - покупка иностранной валюты за рубли на бирже через брокерский счет и ее последующая продажа — в описанной ситуации рекомендуется представлять налоговую декларацию во избежание претензий со стороны налоговых органов.

ПРИМЕР 1 23 марта 2022 года было продано 10.000 евро по курсу 114,7833, и получен доход в размере 1 147 833 руб. Указанная сумма евро была куплена 26.11.2021 по курсу 83,6783, т.е. за 836 783 руб. НДФЛ = 1 147 833 — 836 783 = 311 050 х 13% = 40 436,5 руб. В срок до 30 апреля 2023 необходимо представить налоговую декларацию 3-НДФЛ с задекларированным в ней доходом и заявленным расходом с приложением подтверждающих расходы документов.

ПРИМЕР 2 23 марта 2022 года было продано 2.000 евро по курсу 114,7833, и получен доход в размере 229 566,6 руб. Указанная сумма евро была куплена 26.11.2021 по курсу 83,6783, т.е. за 167 356,6 руб. НДФЛ = 229 566,6 — 250 000 = 0 руб.

В данном случае выгодно воспользоваться имущественным вычетом в размере 250 тыс руб. В срок до 30 апреля 2023 необходимо представить налоговую декларацию 3-НДФЛ с задекларированным в ней доходом и заявленным вычетом (приложение подтверждающих документов — НЕ требуется).

ПРИМЕР 3 23 марта 2022 года было продано 10.000 евро по курсу 114,7833, и получен доход в размере 1 147 833 руб. Указанная сумма евро была куплена 26.11.2018.

Любой факт продажи (даже убыточной) иностранной валюты на сумму свыше 250 тыс руб, находившейся в собственности менее 3-х лет, подлежит декларированию в налоговой декларации 3-НДФЛ, аналогично декларированию проданной объекта недвижимости или автомобиля.

Обращаю внимание, что доход возникает ТОЛЬКО в случаях продажи /обмена иностранной валюты на рубли. Изменение курса валюты (удорожание), обмен одной иностранной валюты на другую иностранную валюту - не образовывают налогового события.

НДФЛ при продаже валюты налоговыми НЕрезидентами РФ

В связи с тем, что регулирование налогообложения при продаже валюты аналогичное регулированию при продаже имущества - можно сделать вывод, что:

доход, полученный налоговым нерезидентом от продажи иностранной валюты, находившейся в собственности более 3-х лет - освобождается от налогообложения;

во всех иных случаях налогом облагается валовая сумма дохода, без учета расходов на покупку и без применения имущественного вычета, т.к. в соответствии с п 4 ст 210 НКустанавливает, что налоговые нерезиденты НЕ вправе применять ряд вычетов, в т.ч. вычет установленный пп 2 п 2 ст 220 НК (т.е. расходы на покупку), что подтверждается также Письмо Минфина России от 21 апреля 2021 г. № 03-04-05/30162, таким образом, налог по ставке нерезидента в размере 30% необходимо уплатить со всего дохода, полученного от продажи иностранной валюты.

Считаю, что доход от продажи иностранной валюты должен иметь отдельное правовое регулирование по аналогии с регулированием дохода от продажи ценных бумаг — ст 214.1 НК — позволяющее при определении базы по НДФЛ нерезидента учесть расходы на покупку проданных ценных бумаг, однако, пока такого регулирования нет формально в иностранной валюте применяется режим имущества со всеми его особенностями правового регулирования.

Писем ФНС РФ или МинФина РФ по данному вопросу не выпускалось. На частные запросы мы до настоящего времени не получили ответов.

НДФЛ при продаже валюты, полученной в результате сделок

Как рассчитать налог, если валюта, например, была куплена за рубли в 2019 году, далее на данную валюту были куплены ценные бумаги, которые были проданы в 2022 году, в результате чего была получена валюта, которая, в свою очередь, была продана (обменена) на рубли также в 2022 году.

Считаю, что в описанном случае налоговиков будет интересовать стоимость расходов на покупку данной валюты. Например, на 100 тыс руб было куплено 1 тыс долларов, на которые были куплены акции. Акции были проданы за 2 тыс долларов и с полученного дохода от продажи (в рублевом эквиваленте) был уплачен НДФЛ. Далее 2 тыс долларов были проданы (сконвертированы) в рубли в размере 300 тыс рублей. Считаю, что в описанном случае возможно занимать позицицю, что «дополнительный» доход образовался только от продажи купленной ранее 1 тыс долларов, который считается как разница между рублевым эквивалентом 1 тыс долларов по курсу на дату покупки и по курсу на дату продажи, а с оставшейся 1 тыс долларов фактически уже был уплачен НДФЛ.

Отсутствие у валюты идентифицирующих признаков. Спорные ситуации

Главным спорным моментом в вопросе налогообложения доходов от продажи иностранной валюты является отсутствие у валюты идентифицирующих признаков, что делает затруднительным подтверждение того, например, что представленные налогоплательщиком расходы на покупку были осуществлены именно в отношении проданной валюты. При этом, в соответствии с

п 7 ст 3 НК «Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика»,

п 6 ст 108 НК «Лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана <...>. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица».</...>

Таким образом, если на счете уже находилась 1 тыс евро, купленная в 2015 году, а также 1 тыс евро, купленная в 2021 году, а в 2022 году было продано 500 евро, то остается не до конца ясным вопрос о возможности применения права на освобождение от налога в связи с минимальным сроком владения 3 года, т.к. невозможно определить, какая именно часть валюты была продана. Считаю, что применение освобождения возможно аналогично методу FIFO (ФИФО) для акций, т.е. "первой выбывает первая купленная позиция".

Неоднозначными также остаются вопросы налоговых последствий:

при обмене одной иностранной валюты на другую с последующей продажей (конвертацией) в рубли;

при обмене на рубли валюты, полученной, например, в виде дивидендов по акциям или в качестве заработной платы или оплаты за товар или услугу (с которых уже уплачен НДФЛ при первоначальном их получении);

при продаже иностранной валюты через банк при условии ее прошлой покупки через обменники без сохранения подтверждающих документов.

При этом, не исключено, что в негативном сценарии налоговые органы при обнаружении факта продажи существенной суммы иностранной валюты (полученной, например, после запроса этой информации у брокера) попросят предоставить подтверждение стоимости ее покупки (в целях уменьшения налоговой базы), а при отсутствии таких документов — будут начислять НДФЛ на всю полученную сумму.



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