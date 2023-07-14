Памятка налоговым НЕрезидентам по итогам 2022 года. Уплата налогов с различных видов дохода

Как определяется статус налогового резидента РФ? Чем подтвердить количество дней нахождения за пределами РФ? Что будет, если не сообщить в налоговую о статусе нерезидента? И о многом другом, читайте в статье.

Как определяется статус налогового резидента РФ

В настоящей статье будут рассмотрены вопросы о налоговых последствиях, возникающих в РФ, если физическое лицо в 2022 году находилось за пределами РФ более 183 дней, т.е. получило статус налогового НЕрезидента РФ. Какие налоги должны уплачивать нерезиденты с различных доходов на территории РФ — налоги нерезидента при продаже недвижимости и автомобиля, налоги нерезидента от сдачи в аренду квартиры, налоги организации за сотрудника-нерезидента, налоги нерезидента от портфеля ценных бумаг через российского брокера.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Как определяется статус налогового резидента РФ.

1.1. Определение статуса налогового резидента РФ на конкретную дату.

1.2. Определение статуса налогового резидента РФ по итогам календарного года.

1.3. Дни прилета и вылета с территории РФ при определении статуса резидента.

1.4. Нахождение за границей на период краткосрочного лечения или обучения.

1.5. Чем подтвердить количество дней нахождения за пределами РФ.

1.6. Требуется ли уведомлять налоговый орган о том, что Вы стали налоговым нерезидентом. Справка о налоговом нерезидентстве.

2. Зарубежный банковский счет.

3. Контролируемая иностранная компания (КИК).

4. Если у Вас есть доходы от источников в РФ. Налоговая декларация 3-НДФЛ за 2022 год нерезидента.

4.1. Налоги нерезидента Индивидуального предпринимателя (ИП) в РФ

4.2. Налоги нерезидента по доходам «самозанятого».

4.3. Налоги сотрудников-нерезидентов по доходам в виде заработной платы от работы по трудовому договору с российской организацией .

4.4. Налоги нерезидента по доходам в виде процентов по депозитам (вкладам) в российских банках нерезидента.

4.5. Налоги нерезидента по доходам от владения портфелем ценных бумаг у российского брокера.

4.6. Налоги нерезидента по доходам от продажи объектов недвижимости в РФ.

4.7. Налоги нерезидента по доходам от сдачи в аренду объектов недвижимости в РФ.

4.8. Налоги нерезидента по доходам от продажи транспортного средства (автомобиля).

4.9. Налоги нерезидента по доходам в виде дивидендов от участия в ООО (АО).

4.10. Налоги нерезидента по доходам от продажи доли в российском ООО.

4.11. Налоги нерезидента по доходам от продажи акций российского АО.

5. Что будет, если не сообщить в налоговую о статусе нерезидента.

6. Ответственность за неуплату налогов нерезидентом.

6.1. Срок давности по налоговым правонарушениям.

7. Должен ли нерезидент сниматься с регистрационного учета в РФ.

Определение статуса налогового резидента РФ возможно двумя способами:

на конкретную дату — применяется в большинстве случаев налоговыми агентами при уплате налога за физическое лицо в текущем налоговом периоде для определения соответствующей ставки налога. Рассчитывается путем сложения количества дней пребывания в РФ за период 365 дней «назад» от конкретной даты

по итогам календарного года — применяется в большинстве случаев физическими лицами для определения их статуса за конкретный налоговый (отчетный) период для целей самостоятельного расчета налога. Рассчитывается путем сложения количества дней пребывания в РФ за период с 1 января по 31 декабря календарного года

Определение статуса налогового резидента на конкретную дату

Напоминаю, что по общим правилам в соответствии с п 2 ст 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Данный метод применяется при определении статуса на конкретный день, что актуально в частности:

- налоговым агентам (например, работодателю при выплате налога за работника несколько раз в течение года, когда необходимо применить корректную ставку НДФЛ на дату выплаты налога)

- при определении обязанности по подаче уведомления об участии в иностранных организациях в связи с возникновением участия

Как видно, необходимость определить статус на конкретную дату имеется не часто.

Определение статуса резидента по итогам календарного года

В большинстве случаев итоговый статус налогового резидента/нерезидента РФ определяется за конкретный календарный (отчетный) год путем сложения совокупно всех дней его нахождения на территории РФ за период с 1 января по 31 декабрякалендарного года. Данная позиция подтверждена Письмом ФНС РФ от 30 сентября 2019 г. № БС-4-11/19925 О признании физического лица налоговым резидентом РФ и подтверждении статуса налогового резидента иностранного государства.

Дни прилета и вылета с территории РФ при определении статуса резидента

Дни прилета и вылета в/из РФ считаются днями нахождения на территории РФ.

Нахождение за границей на период краткосрочного лечения или обучения

В соответствии с п 2 ст 207 НК период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. При этом, НК РФ не содержит ограничений по возрасту, видам учебных заведений, учебных дисциплин, лечебных учреждений, заболеваний, а также по перечню зарубежных стран для применения соответствующей нормы — Письмо от 08.10.2012 № 03-04-05/6-1155.

Также НК РФ не содержит требований к документам, которыми должно быть подтверждено такое лечение или обучение, поэтому будет достаточно справок, договоров и тп о прохождении, например, любых обучающих курсов. Указанная позиция подтверждается также Письмом Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 18 мая 2018 г. № 03-04-05/33747 О подтверждении налогового статуса физических лиц, выезжающих за пределы РФ для краткосрочного лечения, в целях исчисления и уплаты НДФЛ, а также материалами судебной практики — Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 30 июня 2014 г. по делу N А13-18291/2011.

Чем подтвердить количество дней нахождения за пределами РФ

НК РФ не содержит перечня документов, которыми должно быть подтверждено количество дней нахождения за пределами РФ. На практике это подтверждается, в первую очередь, сканами всех страниц заграничного паспорта с отметками о пересечении границы РФ. Также это могут быть посадочные талоны, подтверждение пребывания в отеле, документы о регистрации по месту жительства (напр., если Вы купили или длительно арендуете квартиру), трудовой договор и тп.

Неоднозначным остается вопрос о подтверждении нахождения за пределами РФ при нахождении в Беларуси, в данной ситуации могут быть использованы любые документы, прямо или косвенно в совокупности подтверждающие нахождение в этой стране.

Требуется ли уведомлять налоговый орган о том, что Вы стали налоговым нерезидентом. «Справка о налоговом нерезидентстве»

Налоговый кодекс РФ не содержит требований об уведомлении налогового органа о факте пребывания за пределами РФ более 183 дней по итогам прошедшего календарного года. Таким образом, Вы можете добровольно направить (рекомендуется в январе-феврале года, следующего за отчетным) в налоговый орган соответствующие письменные пояснения о таком факте с приложением сканов страницы заграничного паспорта и информированием, что Вами не будут представлены ежегодные документы за отчетный «нерезидентный» для Вас год.

При этом, налоговое законодательство позволяет получить от налогового органа ТОЛЬКО Справку о налоговом резидентстве РФ, справку о статусе налогового НЕрезидента РФ по итогам года получить невозможно ввиду отсутствия такой формы документа (имеющаяся форма о статусе нерезидента применяется к исключительным случаям, когда в отношении физического лица действовали меры ограничительного характера и данный документ не связан с большинством случаев обычной смены резидентства по количеству дней нахождения за пределами РФ).

Далее в статье будут рассмотрены основные последствия, связанные с владением активами в РФ и за пределами РФ для физических лиц, которые (впервые) провели за пределами РФ более 183 дней по итогам 2022 года, т.е. стали налоговыми НЕРЕЗИДЕНТАМИ РФ в 2022 году

Зарубежный банковский счет

Если Вы провели более 183 дней за пределами РФ в 2022 году, то:

в 2023 году Вы вправе НЕ подавать в налоговый орган Отчет о движении денежных средств и иных активов по зарубежному счету за нерезидентный 2022 год

в начале 2023 года рекомендуем направить в налоговый орган описанные выше письменные пояснения о статусе нерезидента по итогам 2022 года, если : в предыдущие периоды Вы ежегодно представляли ОДС или; в 2022 году Вы открыли счет в банке за пределами РФ, о чем представили в налоговую соответствующее уведомление (напр., если не планировали проводить за границей большую часть времени). Это рекомендуется сделать, тк налоговая будет ожидать от Вас очередной ОДС и возможно сделать в будущем, в случае, если после 1 июня 2023 года ИФНС направит Вам соответствующее требование.



Если Вы планируете провести более 183 дней за пределами РФ в 2023 году, то:

Вы вправе не уведомлять налоговый орган о зарубежных счетах, которые Вы будете открывать в 2023 году

Вам не потребуется подавать Отчет о движении денежных средств и иных активов по зарубежному счету за 2023 год

Вы вправе НЕ соблюдать порядок проведения валютных операций, за исключением следующих: специальные запреты, установленные «мартовскими» указами Президента РФ запрет на совершение валютных операций с валютными резидентами (граждане РФ), проживающими более 183 дней в РФ — ст 9 ФЗ-173. запрет на совершение валютных операций в наличной форме — ст 14 ФЗ-173. требование о репатриации займа на счет в РФ, выданного нерезиденту после апреля 2018 года - ст 19 ФЗ-173



Контролируемая иностранная компания (КИК)

Если Вы провели более 183 дней за пределами РФ в 2022 году, то:

Вы вправе НЕ подавать в налоговый орган Уведомление о КИК за нерезидентный 2022 год и финансовую отчетность за 2021 финансовый период КИК.

Вам не потребуется уплачивать НДФЛ с нераспределенной прибыли КИК, превышающей 10 млн руб, полученной в 2021 финансовом периоде КИК

Вам не потребуется уплачивать налог с фиксированной прибыли КИК (5 млн руб) за 2022 год (в случае перехода на уплату данного налога) — абз 3 п 3 ст 227.2 НК.

в начале 2023 года рекомендуем направить в налоговый орган описанные выше письменные пояснения о статусе нерезидента по итогам 2022 года, если : в предыдущие периоды Вы ежегодно представляли Уведомления о КИК или, в 2022 году Вы приобрели долю в иностранной организации, существовавшей в 2021 году, о чем представили в налоговую соответствующее уведомление, т.к. на дату возникновения такого участия являлись налоговым резидентом РФ. Это рекомендуется сделать, тк налоговая будет ожидать от Вас первое уведомление о КИК и это возможно сделать в будущем, в случае, если после 30 апреля 2023 года ИФНС направит Вам соответствующее требование.



Если Вы планируете провести более 183 дней за пределами РФ в 2023 году, то:

Вы вправе не уведомлять налоговый орган о возникновении участия в иностранных организациях, которые Вы будете покупать (регистрировать) в 2023 году*.

Вам не потребуется подавать Уведомление о КИК за 2023 год (по данным 2022 финансового периода КИК) и финансовую отчетность за 2022 финансовый период.

Вам не потребуется уплачивать НДФЛ с нераспределенной прибыли КИК, превышающей 10 млн руб, полученной в 2022 финансовом периоде КИК.

Вам не потребуется уплачивать налог с фиксированной прибыли КИК (5 млн руб) за 2023 год (в случае перехода на уплату данного налога) — абз 3 п 3 ст 227.2 НК.

*При условии, что на дату возникновения участия Вы будете являться налоговым нерезидентом РФ

Если у Вас есть доходы от источников в РФ. Налоговая декларация 3-НДФЛ за 2022 год нерезидента

Если в 2022 году Вами получен любой из указанных ниже доходов от источников в РФ — п 1 ст 208 НК — в срок до 30 апреля 2023 в налоговый орган необходимо представить налоговую декларацию 3-НДФЛ нерезидента и самостоятельно доплатить налог до ставки нерезидента в размере 30% (в некоторых случаях — 15%), если ниже не указано иное, применительно к отдельным видам доходов.

Налоги нерезидента Индивидуального предпринимателя (ИП) в РФ

Независимо от статуса налогового резидентства физического лица ИП, на УСН вправе продолжать применять свой налоговый режим, т.е. уплачивать «налог при применении УСН» 6% или 15% (пониженные ставки УСН для различных субъектов РФ), т.к. он заменяет собой НДФЛ и следовательно НЕ изменяется для нерезидентов. Позиция подтверждается Письмом Минфина России от 23 января 2014 г. № 03-11-11/2228, Письмо Минфина России от 23 января 2014 г. № 03-11-11/2228.

Важно не превысить установленный для УСН в 2023 году лимит дохода в размере 188,55 млн руб, чтобы не «потерять» право не применение УСН (см ниже).

ИП на ОСНО (не часто встречаются) при этом являются плательщиками НДФЛ и НДС, поэтому таким ИП невыгодно становиться налоговыми нерезидентами, т.к. это повлечет увеличение ставки НДФЛ до 30%.

При этом, российский ИП вправе учитывать в своей базе доходы, получаемые от источников за пределами РФ, и уплачивать 6% (или 15%), однако, НЕ вправе зачитывать налог, удержанный у источника выплаты в иностранном государстве (если такой имеется) т.к. НК РФ не содержит каких-либо ограничений по этому вопросу - Письмо ФНС РФ от 13 июня 2012 г. № ЕД-4-3/9681@.

Обращаю также внимание, что для возможности продолжения ведения бизнеса в качестве ИП необходимо сохраняться регистрацию в РФ по месту жительства. Об особенностях и рисках Вы можете прочитать в конце настоящей статьи.

Одним из ключевых является вопрос необходимости уплаты налога с дохода российского ИП в стране налогового резидентства получателя дохода как физического лица. Важными особенностями являются:

то, что некоторые страны (в том числе Россия применительно к иностранным индивидуальным предпринимателям) для целей СОИДН рассматривают ИП как предприятие, а получаемый им доход как доход от предпринимательской деятельности, что говорит о том, что в соответствии с рамочными статьями 7 СОИДН получаемый ИП доход облагается налогом только в стране его получения , если деятельность ИП не образовывает в другой стране постоянного представительства (Письмо Минфина РФ от 11.10.2021 № 03-08-05/81984).

то, что некоторые страны для целей СОИДН рассматривают российского ИП как физическое лицо и считают, что доход ИП приравнивается к доходу физического лица и следовательно, подлежит обложению в стране налогового резидентства такого физического лица без возможности зачета налога в связи с применением УСН (т.к. такой налог отсутствует в перечне налогов, на которые распространяются нормы СОИДН).

Отношение к доходу, получаемому российским ИП, рекомендуется обсудить с налоговым консультантом в конкретной стране Вашего налогового резидентства (по количеству дней пребывания, а также по критерию центра жизненных интересов).

Налоги нерезидента по доходам «самозанятого»

Самозанятый (плательщик налога на профессиональный доход) также вправе продолжать применять свой специальный налоговый режим и уплачивать налог по ставке 4% (6%) даже в том случае, если физическое лицо является налоговым НЕрезидентом РФ.

Самозанятый также вправе учитывать в своей базе доходы от источников за пределами РФ, т.к. ФЗ-422 не содержит каких-либо ограничений по этому вопросу.

Лимит дохода самозанятого — 2,4 млн руб в год.

Письмо Минфина РФ от 20 декабря 2021 г. № 03-11-11/103727.

Налоги сотрудников-нерезидентов по доходам в виде заработной платы от работы по трудовому договору с российской организацией

Если Вы провели более 183 дней за пределами РФ в 2022 году и российская организация выплачивала Вам заработную плату с удержанием НДФЛ в размере 13% (в том числе за частичное количество месяцев, если Вы прекратили трудовые отношения в 2022 году) - в срок до 30 апреля 2023 в налоговый орган необходимо представить налоговую декларацию 3-НДФЛ нерезидента и доплатить налог до 30% (с приложением справки по форме НДФЛ-2 от работодателя в качестве подтверждения уплаченного им в 2022 году налога)

Если Вы планируете провести более 183 дней за пределами РФ в 2023 году и планируете продолжать работать по трудовому договору на российскую организацию, то возможны следующие варианты:

уведомить работодателя о статусе нерезидента с целью удержания работодателем НДФЛ по ставке 30%. перезаключить трудовой договор, указав в нем (если возможно), что выполнение трудовых обязанностей осуществляется за пределами РФ, т.е. УДАЛЕННО — в этом случае в соответствии с пп 6 п 3 ст 208 НК доход в виде заработной платы от российской организации тем не менее будет считаться ДОХОДОМ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ И НЕ будет облагаться НДФЛ в РФ (см также Письмо Минфина России от 16 сентября 2022 г. № 03-04-06/89789). перейти на гражданско-правовые отношения от имени ИП (например, на условия о почасовой оплате), что влечет более пристальное внимание со стороны налогового органа и поэтому обязательно должно подразумевать реальное изменение характера отношений с работодателем (в части размера и частоты вознаграждений).



продолжать получать доход в виде заработной платы с самостоятельной доплатой до НДФЛ в размере 30% в году, следующим за отчетным.



Налоги нерезидента по доходам в виде процентов по депозитам (вкладам) в российских банках нерезидента

Доходы в виде процентов по депозитам (вкладам) в российских банках, полученные в 2021 и 2022 годах освобождаются от налогообложения - пп 91 ст 217 НК. Данное освобождение применяется также к налоговым нерезидентам РФ, т.к. указанная норма не содержит обратных оговорок и применяется ко всем "физическим лицам".

При этом, напоминаю, что для налоговых НЕрезидентов в отношении доходов в виде процентов по вкладам (депозитам) в российских банках (в том числе тех, которые будут получены, начиная с 2023 года) применяется ставка НДФЛ резидента, то есть 13%.

Налоги нерезидента по доходам от владения портфелем ценных бумаг у российского брокера

Основными видами дохода при владении портфелем ЦБ являются:

доход от продажи /погашения позиции,

доход в виде дивидендов по акциям,

доход в виде процентов (купона) по облигациям,

доход от продажи/обмена валюты.

Может ли ИП владеть портфелем ценных бумаг? Доходы по операциям с ценными бумагами облагаются именно НДФЛ, не допускается уплата УСН или НПД, т.е. иными словами владеть ценными бумагами и получать доход возможно только от имени физического лица (не ИП, не самозанятого) - Письмо Минфина от 29 декабря 2020 г. N 03-04-06/115806

Если Вы провели более 183 дней за пределами РФ в 2022 году и получили доход от владения портфелем ЦБ через российского брокера, то

Вам необходимо запросить у брокера Отчет брокера и Справку по форме НДФЛ-2, чтобы определить, какие доходы были Вами получены в 2022 году, и с каких доходов брокер уплатил за Вас агентский НДФЛ 13%. Далее необходимо задекларировать полученный в 2022 году доход в 3-НДФЛ нерезидента в срок до 30 апреля 2023 и доплатить НДФЛ по ставке нерезидента в размере 30% с учетом следующих особенностей:

ИНОСТРАННЫЕ ЭМИТЕНТЫ:

дивиденды по акциям и купоны по облигациям иностранных эмитентов НЕ включаются в базу по НДФЛ нерезидента (т.к. считаются «доходом от источников за пределами РФ») — пп 5 п 3 ст 208 НК. Налог с таких доходов в РФ нерезидентом не уплачивается

доход от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, через российского брокеравключается в базу по НДФЛ нерезидента (т.к. считается «доходом от источников в РФ») — пп 5 п 1 ст 208 НК РФ. При этом, в отличие от случаев продажи имущества нерезидент вправе уменьшить такие доходы на произведенные им расходы на покупку (данное право учета расходов применимо в том числе к нерезидентам, т.к. расчет налогооблагаемой базы по операциям с ЦБ осуществляется в соответствии с п 12 ст 214.1 НК РФ, в то время как для нерезидентов, что следует из п 3 ст 210 НК РФ НЕ применяются вычеты, установленные только ст 218-221 НК).

РОССИЙСКИЕ ЭМИТЕНТЫ:

дивиденды по акциям российских эмитентов - включаются в базу по НДФЛ нерезидента, т.к. являются доходами от источников в РФ с доплатой НДФЛ до 15% (специальная ставка нерезидента вместо 30%). При этом, дивиденды включаются в базу по НДФЛ в полном объеме и ни на что не уменьшаются (ни с чем не сальдируются).

купоны по облигациям российских эмитентов - включаются в базу по НДФЛ нерезидента, т.к. являются доходами от источников в РФ с доплатой НДФЛ до 30%. При этом доход в виде купонов включается в базу по операциям с ЦБ и сальдируется с убытком от продаж позиций.

доход от продажи ценных бумаг как российских эмитентов через российского брокера включается в базу по НДФЛ нерезидента (т.к. считается "доходом от источников в РФ") - пп 5 п 1 ст 208 НК РФ. При этом, в отличие от случаев продажи имущества нерезидент вправе уменьшить такие доходы на произведенные им расходы на покупку (данное право учета расходов применимо в том числе к нерезидентам, т.к. расчет налогооблагаемой базы по операциям с ЦБ осуществляется в соответствии с п 12 ст 214.1 НК РФ, в то время как для нерезидентов, что следует из п 3 ст 210 НК НЕ применяются вычеты, установленные только ст 218-221 НК РФ).

Письмо Минфина РФ от 24 ноября 2021 г. N 03-04-05/95022.

налоговый нерезидент НЕ вправе применить инвестиционный вычет в связи с владением бумагами более 3-х лет (устанавливает НЕприменение нерезидентами вычетов, установленных ст 218-221 НК).

налоговый нерезидент НЕ вправе претендовать на перенос убытков по операциям с ценными бумагами, т.к. перенос убытков считается применением налогового вычета, установленного ст 220.1 НК , следовательно он НЕприменим нерезидентами. При этом, не до конца однозначным является вопрос, о том, что именно нельзя делать нерезиденту: нельзя учесть ранее полученные убытки в нерезидентном периоде или нельзя перенести убытки, полученные в нерезидентном периоде (мы направили в ФНС РФ соответствующий запрос)

налоговый нерезидент вправе НЕ уплачивать налог при продаже акций как российских, так и иностранных эмитентов , при условии одновременном соблюдении условий (ст 284.2НК РФ): акции находились в непрерывном владении более 5 лет. не более 50% активов компании-эмитента представлено российской недвижимостью. компания-эмитент зарегистрирована НЕ в стране из Перечня.



Если Вы планируете провести более 183 дней за пределами РФ в 2023 году и планируете сохранить портфель ценных бумаг у российского брокера, то:

Вы можете сохранить портфель в своем владении с совокупной налоговой нагрузкой с учетом особенностей, указанных выше, до 30%. При этом, рекомендуется уведомить брокера о статусе нерезидента в году, по итогам которого Вы набрали 183 дня за пределами РФ, чтобы брокер самостоятельно рассчитывал за Вас НДФЛ как за нерезидента.

Вы вправе подарить портфель близкому родственнику налоговому резиденту РФ , который вправе не уплачивать налог при получении ценных бумаг в дар (абз 2 п 18.1 пст 217 НК РФ). В будущем при продаже позиций Ваш близкий родственник должен будет уплатить налог по ставке 13% и будет вправе учесть Ваши расходы как дарителя на покупку ценных бумаг в прошлом (будет необходимо приложить письменное подтверждение расходов дарителя - рекомендуется получить соответствующие выписки ДО передачи портфеля).

Вы вправе подарить ценные бумаги любому третьему лицу налоговому резиденту РФ, который ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ АКЦИЙ (пп 18.1 ст 217 НК ) должен будет задекларировать полученный доход в натуральной форме в декларации 3-НДФЛ и уплатить НДФЛ по ставке 13% с рыночной стоимости полученных акций на дату получения. В будущем при продаже таких акций одаряемый будет вправе учесть в качестве расходов сумму, с которой им был уплачен НДФЛ при получении в дар.

При передаче в порядке дарения ОБЛИГАЦИЙ И ПФИ третье лицо освобождается от обязанности уплачивать НДФЛ с такого подарка. В будущем при продаже таких акций одаряемый будет вправе учесть расходы дарителя при расчете базы для уплаты НДФЛ с дохода от продажи.

ВАЖНО! Напоминаю, что с 2 марта 2022 Указом Президента РФ №81 запрещается совершать сделки с ценными бумагами с участием «недружественных лиц» без разрешения Правительственной комиссии

Налоги нерезидента по доходам от продажи объектов недвижимости в РФ

Если Вы провели более 183 дней за пределами РФ в 2022 году и продали в 2022 году жилую недвижимость, находящуюся в РФ, то:

если недвижимость находилась во владении более минимального срока в 5 лет (3 года для недвижимости, полученной в порядке дарения, наследования, приватизации) — Вы вправе НЕ подавать налоговую декларацию и не уплачивать НДФЛ с дохода от продажи — пп 17.1 ст 217 НК, а также ст 217.1 НК.

если недвижимость находилась во владении МЕНЕЕ минимального срока 5 лет — в налоговую в срок до 30 апреля 2023 года необходимо представить 3-НДФЛ за 2022 год с задекларированным доходом от продажи и уплатить НДФЛ по ставке нерезидента 30%. При этом, нерезидент НЕ вправе учесть расходы на покупку такого объекта и НЕ вправе применить имущественный вычет в размере 1 млн руб (п 4 ст 210 НК РФ устанавливает, что налоговые нерезиденты НЕ вправе применять ряд вычетов, в т.ч. вычет установленный пп 2 п 2 ст 220 НК РФ (т.е. расходы на покупку), что подтверждается также Письмо Минфина России от 21 апреля 2021 г. № 03-04-05/30162) и и налог 30% необходимо уплатить со всей цены продажи.

ВАЖНО!Напоминаю, что с 2 марта 2022 года продажа недвижимости лицам из недружественных стран запрещена Указом Президента РФ №81 без разрешения Правительственной комиссии. При этом, сделки с недвижимостью, совершаемые между гражданами России — разрешены без ограничений, независимо от наличия у них гражданства других стран, т.к. такие лица, в первую очередь, признаются гражданами РФ.

Если Вы планируете провести более 183 дней за пределами РФ в 2023 году и планируете продать в 2023 году жилую недвижимость, находящуюся в РФ, то:

необходимо проанализировать действие соответствующего запрета, установленного Указом Президента РФ №81 , а также на наличие иных специальных запретов на дату сделку.

имеет смысл дождаться минимального срока владения — 5 лет (3 года в случаях получения в порядке дарения, наследования, приватизации), после чего — продавать без налога и обязанности подачи налоговой декларации 3-НДФЛ.

Вы можете продать недвижимость в общем порядке с уплатой налога по ставке 30% со всей цены продажи. При этом, напоминаю, что стоимость продажи объекта НЕ должна быть ниже чем 70% кадастровой стоимости объекта. В противном случае, налоговым органом может быть доначислен НДФЛ, пени и штраф за занижение налоговой базы.

Вы вправе подарить недвижимость близкому родственнику налоговому резиденту РФ , который вправе не уплачивать налог при получении такой недвижимости в дар. При этом в будущем при продаже этого объекта Ваш близкий родственник должен будет уплатить налог по ставке 13% и будет вправе учесть Ваши расходы как дарителя на покупку этого объекта в прошлом (будет необходимо приложить письменное подтверждение расходов).

Вы вправе подарить недвижимость любому третьему лицу налоговому резиденту РФ , который в этом случае должен будет задекларировать полученный "доход в натуральной форме" в декларации 3-НДФЛ и уплатить НДФЛ по ставке 13% с кадастровой стоимости объекта недвижимости, установленной на 1 января года, в котором осуществлена гос. регистрация перехода права собственности на объект. В будущем при продаже такого объекта одаряемый будет вправе учесть расходы дарителя при расчете базы для уплаты НДФЛ с дохода от продажи.

Вы вправе зарегистрироваться в качестве ИП (при условии сохранения штампа о «прописке» по месту жительства в РФ) и продать жилую недвижимость до истечения минимального срока владения с уплатой УСН в размере 6%, при соблюдении двух условий (Письмо Минфина РФ от 5 марта 2022 г. N 03-04-05/16195): в ОКВЭД ИП будут указаны виды деятельности, связанные с извлечением дохода от реализации и сдачи в аренду собственного недвижимого имущества, перед продажей ИП будет использовать недвижимость в коммерческих целях (сдавать).



Доход от продажи нежилых помещений, использовавшихся в предпринимательской деятельности, облагается налогом (ИП, 6%) независимо от срока владения - абз 4 п 17.1 ст 217 НК).

Доход от продажи жилых помещений: жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или доли (долей) в них освобождается от налогообложения при владении более минимального срока (5 лет (3 года) независимо от факта использования в предпринимательской деятельности - абз 4 п 17.1 ст 217 НК).

Доход от продажи апартаментов в РФ освобождается от налогообложения при соблюдении двух условий:

апартаменты находились в собственности более 5 лет (минимальный срок владения 3 года для апартаментов НЕ применяется),

апартаменты не использовались в предпринимательской деятельности (при этом, существует практика, когда суды разрешили не уплачивать НДФЛ при продаже апартаментов, сдававшихся в аренду в единственном числе, НЕ посчитав это «предпринимательской деятельностью».

Обложение налогом дохода от продажи апартаментов необходимо анализировать отдельно применительно к конкретной ситуации.

Налоги нерезидента по доходам от сдачи в аренду объектов недвижимости в РФ

Если Вы провели более 183 дней за пределами РФ в 2022 году и получали доход от сдачи недвижимости в РФ, то:

если Вы не зарегистрированы в качестве ИП или «самозанятого» — Вам необходимо задекларировать полученный в 2022 году доход в 3-НДФЛ нерезидента в срок до 30 апреля 2023 и уплатить НДФЛ по ставке нерезидента в размере 30%,

если Вы зарегистрированы в качестве ИП или самозанятого — Вы вправе продолжать уплачивать налог в соответствии со своей системой налогообложения (6% для ИП и 4% (6%) для самозанятого).

Если Вы планируете провести более 183 дней за пределами РФ в 2023 году и планируете сдавать в 2023 году недвижимость, находящуюся в РФ, то:

имеет смысл зарегистрироваться в качестве самозанятого 4% (лимит дохода - 2,4 млн руб в год) или ИП на УСН 6% и уплачивать налог по указанным ставкам.

Налоги нерезидента по доходам от продажи транспортного средства (автомобиля)

Если Вы провели более 183 дней за пределами РФ в 2022 году и продали в 2022 году автомобиль, то:

если автомобиль находился во владении более минимального срока 3 года - Вы вправе НЕ подавать налоговую декларацию и не уплачивать НДФЛ с дохода от продажи,

если автомобиль находился во владении МЕНЕЕ минимального срока 3 года - в налоговую в срок до 30 апреля 2023 года необходимо представить 3-НДФЛ нерезидента за 2022 год с задекларированным доходом от продажи и уплатить НДФЛ по ставке нерезидента 30%. При этом, нерезидент НЕ вправе учесть расходы на покупку такого автомобиля и НЕ вправе применить имущественный вычет в размере 250 тыс руб и налог по ставке 30% необходимо уплатить со всей цены продажи.

Если Вы планируете провести более 183 дней за пределами РФ в 2023 году и планируете продать в 2023 году автомобиль, то:

имеет смысл дождаться минимального срока владения - 3 года, после чего — продавать без налога и обязанности подачи налоговой декларации 3-НДФЛ,

Вы можете продать автомобиль в общем порядке с уплатой налога по ставке 30% со всей цены продажи. При этом, минимальная стоимость, ниже которой законодательно запрещается продавать автомобиль (по аналогии с 70% кадастровой стоимости недвижимости) НЕ УСТАНОВЛЕНА (при этом, покупатель автомобиля при занижении цены будет вправе в будущем учесть в качестве расходов именно такую заниженную цену.

Вы вправе подарить автомобиль близкому родственнику налоговому резиденту РФ , который вправе не уплачивать налог при получении подарка. При этом в будущем при продаже автомобиля Ваш близкий родственник должен будет уплатить налог по ставке 13% и будет вправе учесть Ваши расходы как дарителя на покупку этого автомобиля в прошлом (будет необходимо приложить письменное подтверждение расходов) — Информация на сайте ФНС РФ от 05.12.2019.

Вы вправе подарить автомобиль любому третьему лицу налоговому резиденту РФ, который в этом случае должен будет задекларировать полученный доход в натуральной форме в декларации 3-НДФЛ нерезидента и уплатить НДФЛ по ставке 13% с рыночной стоимости автомобиля на дату дарения — п 1 ст 211 НК. В будущем при продаже такого автомобиля одаряемый будет вправе учесть расходы дарителя при расчете базы для уплаты НДФЛ с дохода от продажи — абз 18 пп 2 п 2 ст 220 НК.

Продажа автомобиля от имени ИП с уплатой УСН 6% (15%) возможна только в случае, если будет доказано, что автомобиль использовался в предпринимательской деятельности — Письмо Минфина РФ от 18 декабря 2020 г. № 03-11-11/111247.

Налоги нерезидента по доходам в виде дивидендов от участия в ООО (АО)

ВАЖНО! Напоминаю, что доход в виде дивидендов, получаемый от российских организаций, для нерезидентов облагается НДФЛ по ставке 15%.



Если Вы провели более 183 дней за пределами РФ в 2022 году и российская организация (ООО, АО) выплачивала Вам дивиденды с удержанием НДФЛ в размере 13% (в том числе за частичное количество месяцев, если Вы прекратили свое участие в организации (напр. продали долю) в 2022 году) — в срок до 30 апреля 2023 в налоговый орган необходимо представить налоговую декларацию 3-НДФЛ нерезидента и доплатить налог до 15% (с приложением справки по форме НДФЛ-2 от организации в качестве подтверждения уплаченного им в 2022 году налога).

Если Вы планируете провести более 183 дней за пределами РФ в 2023 году и планируете продолжать получать дивиденды, то возможны следующие варианты:

уведомить бухгалтера организации о статусе нерезидента с целью удержания организацией НДФЛ по ставке 15%,

продолжать получать доход в виде дивидендов с самостоятельной доплатой НДФЛ до 15% в году, следующим за отчетным.

Налоги нерезидента по доходам от продажи доли в российском ООО

Если Вы провели более 183 дней за пределами РФ в 2022 году и продали в 2022 долю в ООО:

если доля в ООО находилась в непрерывном* владении (на праве собственности) более минимального срока 5 лет - Вы вправе НЕ подавать налоговую декларацию и не уплачивать НДФЛ с дохода от продажи — пп 17.2 ст 217 НК.

Письмо Минфина РФ от 24 мая 2018 г. № 03-04-06/35274.

* при изменении размера доли в период владения без НДФЛ можно продать только неизменявшуюся часть доли

** в отличие от акций АО освобождение от НДФЛ при соблюдении 5-ти летного срока владения долей в ООО осуществляется независимо от состава активов ООО, в том числе, если более 50% активов представлено российской недвижимостью — Письмо ФНС РФ от 11 марта 2021 г. № СД-4-11/3112@.

*** с 27.11.2018 не имеет значения дата возникновения права собственности на долю и освобождение применяется в том числе к долям, купленным до 1 января 2011 года.

если доля находилась в собственности МЕНЕЕ минимального срока 5 лет — в налоговый орган в срок до 30 апреля 2023 года необходимо представить 3-НДФЛ нерезидента за 2022 год с задекларированным доходом от продажи доли в ООО и уплатить НДФЛ по ставке нерезидента 30%. При этом, нерезидент НЕ вправе учесть расходы на покупку такой доли в ООО и НЕ вправе применить имущественный вычет в размере 250 тыс руб и налог по ставке 30% необходимо уплатить со всей цены продажи доли (Письмо Минфина РФ от 28 мая 2018 г. № 03-04-05/36089 О невозможности применения налоговых вычетов при определении налоговой базы по НДФЛ физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ).

ВАЖНО! Напоминаю, что с 8 сентября 2022 Указом Президента РФ №618 запрещается совершать сделки с долями в российских ООО с участием недружественных лиц без разрешения Правительственной комиссии

Если Вы планируете провести более 183 дней за пределами РФ в 2023 году и планируете продать в 2023 году долю в ООО, то:

необходимо проанализировать действие соответствующего запрета, установленного Указом Президента РФ №618 , а также на наличие иных специальных запретов.

имеет смысл дождаться минимального срока владения — 5 лет, после чего - продавать без налога и обязанности подачи налоговой декларации 3-НДФЛ.

Вы вправе продать долю в ООО на общих основаниях с уплатой НДФЛ по ставке нерезидента в размере 30% без учета расходов на покупку и без применения стандартных налоговых вычетов.

Мнение автора: Дарение доли в ООО близкому родственнику или третьему лицу в случае именно с долей в ООО не имеет смысла, т.к. для целей НК РФ «доля в ООО» признается не имуществом, а "имущественным правом" (Определение ВС РФ от 04.08.2010 № 18-В10-53). При этом, ни ст 220 НК, ни в целом глава 23 НК РФ не содержат нормы (статей), позволяющей при продаже «доли в ООО» или "имущественного права, полученного на безвозмездной основе" при продаже учесть в составе расходов расходы дарителя (наследодателя) в отличие от продажи акций АО как ценных бумаг, см ниже. Мы направили запрос текущей позиции ФНС РФ по данному вопросу.

Налоги нерезидента по доходам от продажи акций российского АО

Если Вы провели более 183 дней за пределами РФ в 2022 году и продали в 2022 акции российского АО:

если акции АО находились в непрерывном* владении (на праве собственности) более минимального срока 5 лет и при этом не более 50% активов АО состоит из недвижимости, находящейся в РФ - Вы вправе НЕ подавать налоговую декларацию и НЕ уплачивать НДФЛ с дохода от продажи таких акций\.

при изменении количества акций в период владения без НДФЛ можно продать только «неизменявшееся» количество акций .

* с 27.11.2018 не имеет значения дата возникновения права собственности на акции и освобождение применяется в том числе к акциям, купленным до 1 января 2011 года.

если акции находились в собственности МЕНЕЕ минимального срока 5 лет или более 50% активов АО представлено недвижимым имуществом - в налоговый орган в срок до 30 апреля 2023 года необходимо представить 3-НДФЛ нерезидента за 2022 год с задекларированным доходом от продажи акций АО и уплатить НДФЛ по ставке нерезидента 30%. При этом, нерезидент В ОТЛИЧИЕ ОТ СЛУЧАЕВ ПРОДАЖИ ДОЛИ В ООО ВПРАВЕ УЧЕСТЬ РАСХОДЫ на покупку таких акций, НО НЕ вправе применить имущественный вычет в размере 250 тыс руб и налог по ставке 30% необходимо уплатить с РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ЦЕНОЙ ПРОДАЖИ И РАСХОДАМИ НА ПОКУПКУ. Такой вывод можно сделать на основании того, что база по операциям с ценными бумагами, к которым относятся акции как публичных, так и частных компаний рассчитывается в соответствии с ст 214.1 НК, которая позволяет учитывать расходы, в то время как база по операциям с долями в ООО рассчитывается с учетом общих норм ст 220 НК, в то время как для нерезидентов НЕ применяются вычеты, установленные только ст 218-221 НК РФ.

ВАЖНО! Напоминаю, что с 2 марта 2022 Указом Президента РФ №81 запрещается совершать сделки с ценными бумагами (в тч с акциями АО) с участием недружественных лиц без разрешения Правительственной комиссии.

Если Вы планируете провести более 183 дней за пределами РФ в 2023 году и планируете продать в 2023 году акции в АО, то:

необходимо проанализировать действие соответствующего запрета, установленного Указом Президента РФ №81, а также на наличие иных специальных запретов.

имеет смысл дождаться минимального срока владения — 5 лет, а также проанализировать на наличие российской недвижимости в составе активов АО, после чего - продавать без налога и обязанности подачи налоговой декларации 3-НДФЛ.

Вы вправе продать акции АО на общих основаниях с уплатой НДФЛ по ставке нерезидента в размере 30% с учетом расходов на покупку (в отличие от ООО), но без применения стандартных налоговых вычетов.

В отличие от последствий дарения доли в ООО, дарение акций АО позволяет одаряемому при их реализации в будущем учесть расходы, понесенные дарителем, поэтому:

Вы вправе подарить акции АО близкому родственнику налоговому резиденту РФ , который вправе не уплачивать налог при получении такой недвижимости в дар. При этом в будущем при продаже этого объекта Ваш близкий родственник должен будет уплатить налог по ставке 13% и будет вправе учесть Ваши расходы как дарителя на покупку акций АО в прошлом (будет необходимо приложить письменное подтверждение расходов).

Вы вправе подарить недвижимость любому третьему лицу налоговому резиденту РФ, который в этом случае должен будет задекларировать полученный доход в натуральной форме в декларации 3-НДФЛ и уплатить НДФЛ по ставке 13% с оценочной стоимости данных акций (по данным отчета независимого оценщика). В будущем при продаже таких акций одаряемый будет вправе учесть расходы дарителя при расчете базы для уплаты НДФЛ с дохода от продажи.

Что будет, если не сообщить в налоговую о статусе нерезидента

Как я писал ранее, НК РФ не содержит обязанности уведомлять налоговый орган о смене статуса налогового резидентства. С учетом того, что ставка НДФЛ в РФ — одна из самых низких в мире - многим налогоплательщикам выгодно продолжать уплачивать налоги именно в РФ, и представлять за границей налоговые декларации 3-НДФЛ с задекларированным в них всемирным доходом — «worldwide income» (например, по требованию банков в рамках ежегодных процедур KYC). С одной стороны российский бюджет от такого подхода только пополняется, т.к. нерезидент уплачивает налоги с зарубежных доходов, с которых в РФ вправе ничего не платить, НО с другой стороны бюджет теряет в налоговых поступлениях в случаях, если в территории РФ продолжает «происходить» доход, который нерезидентом должен был бы облагаться по ставке 30%.

В настоящее время целях борьбы с таким злоупотреблениями налоговые органы при каждом запросе, связанном с наличием зарубежных активов: компаний, счетов, доходов и тп — запрашивают сканы всех заграничных паспортов с целью расчета количества дней и корректного определения статуса налогоплательщика.

Таким образом, вероятность получения такого запроса сейчас или в будущем (срок давности - 3 года) — очень высокая.

Ответственность за неуплату налогов нерезидентом

В случае если налоговый нерезидент некорректно заявлял, что он является налоговым резидентом, то из его декларации будут исключены все доходы «от источников за пределами РФ», а к доходам «от источников в РФ» будут применены ставки нерезидента (30% для большинства доходов и 15% для дохода в виде дивидендов). Таким образом, нерезиденту будет необходимо представить в налоговый орган корректирующие декларации 3-НДФЛ нерезидента (если они представлялись как декларации резидента) и уплатить следующие платежи:

недоимка (неуплаченный в бюджет НДФЛ) в размере разницы между 30% и 13%, т.е. 17% - уплачивается по квитанции самостоятельно.

пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки — уплачивается по квитанции самостоятельно (калькулятор пени по НДФЛ, установленный срок оплаты — 15 июля года, следующего за годом, в котором был получен доход).

штраф за несвоевременное представление налоговой декларации 3-НДФЛ (НЕ применяется, если представлялась декларация резидента с уплатой 13%) — ст. 119 НК — в размере 5% от суммы неуплаченного налога, но не более 30% от суммы неуплаченного налога и не менее 1 000 руб.

штраф за неуплату или занижение базы по НДФЛ — ст 122 НК— в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога — 20% от суммы неуплаченного налога (40% — если будет доказан умысле на неуплату налога), НЕ применяется, если налоговая декларация будет представлена ДО предъявления соответствующей претензии со стороны налогового органа*.

*В соответствии с п 4 ст 81 НК Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности (прим автора: предусмотренной ст. 122 НК) в случаях представления уточненной налоговой декларации до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период, при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени.

ВАЖНО! При этом, в случае, если Вы планируете заплатить/доплатить просроченный налог — Вам необходимо ВНАЧАЛЕ заплатить сумму налога и пени по квитанциям и ПОСЛЕ ЭТОГО подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ нерезидента

уголовная ответственность при наличии крупного (особо крупного размера) — ст 198 УК, срок давности — 2 года (запись нашего ВЕБИНАРА на тему Уклонение от уплаты налогов (НДФЛ), уголовная ответственность, ст 198 УКс адвокатом по уголовным делам, на котором в том числе приводятся примеры корректного определения крупного и особо крупного размера, а также порядок расчета срока давности).

Срок давности по налоговым правонарушениям

Срок давности по налоговым правонарушениям составляет 3 года. При этом, в рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки — абз 2 п 4 ст 89 НК.

Решение о привлечении к налоговой ответственности за неуплату налога должно быть вынесено в пределах срока давности. Исчисление срока давности по правонарушениям, связанным с неуплатой НДФЛ, начинается со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода в котором совершено правонарушение. Поясню на примерах:

ПРИМЕРЫ:

В 2023 году налоговый орган может вынести решение о проведении налоговой проверки только в отношении 3-х предшествующих периодов, а именно - 2022, 2021 и 2020 периоды (проверка 2019 периода в 2023 году не проводится, за исключением случаев, если налоговый орган вынес решение о проведении такой проверки в 2022 году).

Налоговое правонарушение, связанное с неуплатой НДФЛ с доходов, полученных в 2019 году, считается совершенным 16 июля 2020 года (т.е. на следующий день после крайнего срока для уплаты НДФЛ в бюджет). Таким образом, срок давности привлечения к ответственности начинается исчисляться с 01.01.2021 и составляет 3 года, т.е. решение о привлечении к ответственности за неуплату налога по доходам, полученным в 2019 году может быть вынесено НЕ ПОЗДНЕЕ 01.01.2024 года.

Указанный вывод согласуется также с правовой позицией, изложенной в пункте 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой НК РФ.

Должен ли нерезидент сниматься с регистрационного учета в РФ

Существует мнение, что лицо, проживающее за пределами РФ более 183 дней, должно сняться с регистрационного учета по месту жительства в РФ, иначе появляется риск привлечения к уголовной ответственности за "фиктивную регистрацию по месту жительства" без намерения пребывать в помещении - ст 322.2 УК РФ. Однако, вся имеющаяся судебная практика привлечения к уголовной ответственности по данной статье связана с регистрацией в жилых помещениях мигрантов. Как прямо указано в п 14 Постановления Пленума ВС РФ от 09.07.2020 № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы РФ и преступлениях, связанных с незаконной миграцией»: «ответственность наступает только в том случае, если лицом осознавались недостоверность (ложность) представленных для регистрации или постановки на учет сведений или документов либо наличие иных обстоятельств, препятствующих регистрации (постановке на учет)». При этом, гражданин, проживающий за пределами РФ, вправе в любой момент вернуться в РФ на постоянное проживание, в особенности в случаях, если он является собственником жилого помещения, в котором зарегистрирован.