ФНС согласилась ЧАСТИЧНО зачесть иностранный налог у источника, уплаченного с купонов по облигациям за пределами РФ

Физическое лицо получило доход в виде купонов (процентов) по иностранным облигациям от иностранного брокера в Испании. У источника выплаты был удержан налог в размере 19%, что было прямо указано в отчете брокера. Налоговый орган согласился зачесть только 5% уплаченного за пределами РФ налога и предъявил претензию к недоплаченным 8% НДФЛ.

Налогоплательщик, налоговый резидент РФ, руководствуясь п 3 ст 232 НК, представил в ИФНС налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, в которой задекларировал полученный доход и заявил к зачету 13% налога (формально НК позволяет зачитывать не более ставки НДФЛ в РФ).

Налоговый орган согласился зачесть только 5% уплаченного за пределами РФ налога, сославшись на п 2 ст 11 СОИДН Россия — Испания, в соответствии с которым… «...если получатель является лицом, имеющим фактическое право на проценты, взимаемый таким образом налог не должен превышать 5 процентов от общей суммы процентов». …и предъявил претензию к недоплаченным 8% НДФЛ.

По данному вопросу было выпущено свежее Письмо Минфина России от 29 мая 2023 г. № 03-08-09/48856, в котором, по мнению ведомства, при получении дохода в виде дивидендов по акциям США в России возможно зачесть только 10% (то есть ставку, предусмотренную для физ.лиц ст 10 СОИДН Россия — США) с обязанностью доплатить 3% НДФЛ в РФ.

При этом, ранее не вызывал вопросов зачет налога по ставке 30% (фактически 13%) без доплаты.

Комментарий: по приведенным выше примерам совокупная налоговая нагрузка по процентам составила 19% в Испании + 8% в РФ = 27%. При получении дивидендов по акциям США без подписания формы W-8ben налоговая нагрузка по дивидендам может составить 30% в США + 3% в РФ = 33%.

Напоминаю, что в соответствии с условиями СОИДН для применения пониженных ставок получатель дохода должен представить источнику выплаты сертификат налогового резидентства в РФ. Процедура получения данного документа описана на сайте службы.

Таким образом, во избежание потенциальных доначислений и споров с налоговыми органами в РФ при получении зарубежных доходов в виде дивидендов по акциям и процентов (в т.ч. купонов по облигациям) рекомендуется получить в РФ и представить источнику выплаты справку, подтверждающую Ваше налоговое резидентство РФ, а также проследить, чтобы источником выплаты была удержана пониженная ставка по СОИДН.

В России, при этом, необходимо доплатить до 13%, если нормы СОИДН предусматривают меньшую ставку.