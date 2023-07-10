В каких случаях НЕ применяется ответственность по ст. 122 НК за неуплату НДФЛ в срок или за занижение базы

📌В срок до 15 июля 2024 года налогоплательщикам необходимо уплатить НДФЛ в бюджет по доходам, задекларированным в налоговой декларации 3-НДФЛ за 2023 год.

С появлением ЕНС уплата налога осуществляется путем внесения на него средств (формирование положительного баланса).

📌Что будет, если не уплатить налог в срок

🔹на сумму неуплаченного налога начнут начисляться пени по ставке 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

🔹налоговая будет вправе применить штраф в размере 20-40% от суммы неуплаченного в срок налога за неуплату налога или занижение базы — ст. 122 НК РФ.

🔹если декларация 3-НДФЛ не была представлена до 2 мая 2024 года - налоговая будет вправе применить штраф в размере 5% за каждый месяц просрочки (начиная с мая 2024 года), но не более 30% от суммы неуплаченного в срок налога и не менее 1 тыс руб за несвоевременную подачу налоговой декларации — ст. 119 НК РФ.

📌 Как избежать ответственности за неуплату налога (занижение базы) по ст. 122 НК РФ.

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 декабря 2023 г. № БВ-4-7/16343@.

Проанализируем 2 возможных варианта:

1️. Налогоплательщик представил уточненную декларацию самостоятельно ДО обнаружения неуплаты налоговым органом

❗️Моментом «обнаружения» налоговым органом неуплаты является направление налогоплательщику акта налоговой проверки.

п 1.1. указанного выше Письма, а также Письмо ФНС России от 21.02.2018 № СА-4-9/3514@.

Направление любого рода требований или иных документов кроме акта проверки НЕ свидетельствует об обнаружении неуплаты.

Вопрос освобождения от ответственности регулируется п 4 ст. 81 НК РФ:

🔹налогоплательщик освобождается от ответственности, если на момент представления уточненной налоговой декларации имеется положительное сальдо ЕНС в размере, соответствующем недостающей сумме налога и соответствующих ей пеней — пп 1 п 4 ст. 81 НК РФ.

🔹уточненная декларация представлена после проведения выездной налоговой проверки (не путать с камеральной проверкой), по результатам которой НЕ были обнаружены нарушения — пп 2 п 4 ст 81 НК РФ.

❗️Если условие о положительном сальдо ЕНС на момент представления уточненной декларации НЕ соблюдено — сам факт представления «уточненки» может быть признан смягчающим обстоятельством, со снижением не менее чем вдвое размера штрафа (т.е. до 10%) — п 3 указанного выше Письма.

2️. Налоговый орган сам обнаружил ошибку и произвел доначисление

Вопрос освобождения от ответственности регулируется п 4 ст. 122 НК РФ:

🔹не признается правонарушением неуплата в срок налога, если у налогоплательщика со дня, установленного для уплаты налога, имелось непрерывное положительное сальдо ЕНС в размере, достаточном для полной или частичной уплаты налога

❗️При этом, сам факт наличия положительного сальдо в любом размере может также рассматриваться в качестве смягчающего обстоятельства, со снижением не менее чем вдвое размера штрафа (т.е. до 10%) — п 3 указанного выше Письма.