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Илья Назаров
НДФЛ

О налоговом резидентстве РФ и автоматическом его определении с 2025 года

📌Собрали основные тезисы, связанные с налоговым резидентсвом РФ.

🔹резидентство определяется в отношении отчетного периода путем сложения кол-ва дней нахождения в РФ за период с 01 января по 31 декабря календарного года;

🔹резидентство может определяться также на конкретную дату путем сложения кол-ва дней нахождения в РФ за 12 месяцев, предшествующих этой дате.

Применяется в тч при подаче уведомления об участии в ИО и для случаев уплаты налогов налоговыми агентами за физ лицо, при этом, размеры платежей корректируются, исходя из статуса по итогам календарного года

🔹дни прилета в РФ и вылета с территории РФ считаются днями нахождения в РФ;

🔹период нахождения физ лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за границу для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения при этом необходим вылет именно с территории РФ в календарном году, обязательное возвращение на территорию РФ не требуется;

🔹ровно 183 дня за пределами РФ в НЕвисокосном году «делает» физ лицо налоговым НЕрезидентом РФ, а в високосном — налоговым резидентом РФ (п 2 ст. 207 НК РФ), но при этом никогда НЕ освобождает от обязанности подачи уведомлений и ОДС по зарубежным счетам, а также обязует соблюдать порядок проведения валютных операций (ч 8 ст. 12 ФЗ-173);

🔹о статусе резидентства НЕ требуется заявлять в налоговый орган — необходимо самостоятельно его определять и исполнять соответствующие налоговые обязанности.

В настоящее время у налоговой нет доступа к базе пограничной службы, однако с 2025 года планируется внедрение автоматизированной системы получения сведений о пересечении границы физ лицами.

🔹о статусе НЕрезидента также не требуется заявлять в налоговый орган, однако, если в этой связи Вы не будете представлять ежегодные отчетные документы - Вы вправе проинформировать об этом заранее, путем подачи соответствующих письменных пояснений с приложением сканов всех страниц загран паспорта.

❗️При этом, на практике, налоговый орган проверяет резидентство за целевой период, а также за 3 предшествующих периода на предмет корректного исполнения налоговых и иных обязательств.

🔹В налоговой возможно получить только справку о налоговом резидентстве РФ, которая может потребоваться в других странах для целей льгот по СОИДН справка о налоговом НЕрезидентстве РФ не предусмотрена законодательством РФ;

🔹статус резидента/нерезидента подтверждается отметками в заграничном паспорте, таблицей с расчетом дней нахождения в РФ и за пределами РФ, а также: посадочными талонами, квитанциями о проживании в гостинице, миграционными картами, табелем учета рабочего времени и пр — Письмо ФНС России от 27.12.2023 № ШЮ-4-17/16342@;

🔹100% запросов, связанных с КИК и зарубежными счетами сопровождаются запросом всех страниц заграничного паспорта.

❗️При этом, на практике, налоговый орган проверяет резидентство за целевой период, а также за 3 предшествующих периода  на предмет корректного исполнения налоговых и иных обязательств.

🔹статус налогового НЕрезидента РФ не препятствует продолжению деятельности ИП и самозанятых и уплате ими спец режимных налогов (УСН, ПСН, НПД и пр);

🔹налоговые НЕрезиденты продолжают уплачивать имущественный налог в общем порядке;

🔹налоговые Нерезиденты не вправе применять налоговые вычеты, а также НЕ вправе учитывать расходы на покупку имущества при определении базы по НДФЛ (за исключением базы по операциям с ЦБ, страховым договорам и некоторым другим);

🔹налоговые НЕрезиденты уплачивают НДФЛ 13-15% по доходам в виде ЗП от удаленной работы, по процентам на вклады в рос банках и НДФЛ 15% по доходам в виде дивидендов от рос организаций

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