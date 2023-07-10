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Илья Назаров
Судебная практика по налоговым спорам

Суд: Бремя доказывания точной суммы полученного дохода лежит на налогоплательщике

Бремя доказывания точной суммы полученного дохода лежит на налогоплательщике, налоговому органу достаточно вменить «разумно обоснованную оценку доходов».

Такой вывод зафиксирован в Определении судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 7 июня 2024 г. № 309-ЭС23-30097.

📍 Налогоплательщик, ИП на УСН 6%, осуществлял предпринимательскую деятельность по сдаче в аренду и продаже объектов недвижимости.

Часть арендных платежей была получена налогоплательщиком наличными, которые не были учтены в базе по УСН.

📍Налоговый орган доначислил налог на основании собранных свидетельских показаний арендаторов.

📍УФНС РФ оставило решение налогового органа в силе.

 📍АС Челябинской области решение налогового органа признало недействительным в части доначисления УСН, в связи с тем, что, по мнению суда, «...свидетельские показания, пусть и сопоставимые с соответствующими условиями договоров аренды, не могут являться достаточными и подтверждающими факт получения предпринимателем денежных средств от физических лиц во вмененном инспекцией размере».

📍18 Арбитражный апелляционный суд и АС Уральского округа оставили решения нижестоящих судов в силе.

📍ВС РФ, в который обратился налоговый орган, отменил решения нижестоящих судов и пришел к следующим выводам:

  • в случае уклонения налогоплательщиком от уплаты налогов сумма налога подлежит определению расчетным способом на основании имеющейся у налогового органа информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках

    (Определения КС РФ от 05.07.2005 № 301-О, от 23.04.2013 № 488-О, от 29.09.2015 № 1844-О, от 29.09.2020 № 2314-О и др.);

  • при определении налоговым органом сумм налогов, подлежащих уплате налогоплательщиком в бюджет, расчетным путем должны быть определены не только доходы налогоплательщика, но и его расходы;

  • бремя доказывания того, что размер доначисленных расчетным способом сумм налогов не соответствует реальным, возлагается на налогоплательщика, поскольку именно он несет риски, связанные с возникновением оснований для применения налоговым органом расчетного метода определения сумм налогов;

  • при применении расчетного метода начисления налогов достоверное исчисление налогов невозможно по объективным причинам. Применение расчетного метода предполагает исчисление налогов с той или иной степенью вероятности;

  • исчисление налогов расчетным путем предполагает значительную степень гибкости производимых налоговым органом расчетов, поскольку именно налогоплательщик, не обеспечивший надлежащий учет своих доходов и расходов спровоцировал возникновение ситуации, при которой точное определение налоговой обязанности стало невозможным;

  • при применении расчетного способа налоговому органу достаточно представить доказательства, разумно обосновывающие произведенную им оценку доходов (расходов), которые могли быть получены (понесены) налогоплательщиком в рамках осуществляемой им экономической деятельности, а налогоплательщик — вправе представлять доказательства, уточняющие расчет налогового органа;

  • к налоговому органу не могут предъявляться требования по обеспечению такой же степени точности расчета, которая должна была быть обеспечена самим налогоплательщиком;

  • стандарт доказывания размера полученных доходов в условиях недобросовестных действий налогоплательщика не может быть аналогичным с ситуацией, когда факт получения дохода оформляется налогоплательщиком надлежащим образом. В ином случае недобросовестное лицо, получающее арендную плату посредством наличного расчета и уклоняющееся от уплаты налога, оказывается в более благоприятном правовом положении по сравнению с добросовестным налогоплательщиком;

  • НК РФ не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов.  Налоговый орган не ограничен в возможности использования показаний свидетелей для оценки потенциальной доходности (прибыльности) предпринимательской деятельности;

  • в связи с тем, что документы, позволяющие осуществить налоговый контроль и определить действительные налоговые обязательства, предпринимателем представлены не были - у налогового органа имелись основания для определения доходов и расходов налогоплательщика расчетным способом;

  • данных, позволяющих опровергнуть произведенный налоговым органом расчет, налогоплательщиком не представлено;

  • вывод нижестоящих судов о том, что налоговым органом не представлены доказательства, с достоверностью подтверждающие сумму полученного предпринимателем дохода, в то время как исчисление налогов в ходе налоговой проверки не может быть основано на приблизительных суммах, противоречит самой сути расчетного метода исчисления налога.

📌 Рекомендации:

Если размер доходов, которые могут быть получены в конкретном случае, возможно установить расчетным способом на основании аналогичных типичных правоотношений — рекомендуем исходить из того, что при споре с налоговым органом бремя доказывания верности сумм полученных доходов будет лежать на налогоплательщике.

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