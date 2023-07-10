Изменение ставок НДФЛ с 2025 года

📌С 1 января 2025 года в РФ применяются 3 (три) различные группы налоговых баз, к каждой из которых будут применяться собственные налоговые ставки:
📌Пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ
Со следующими ставками - п 1 ст 224 НК РФ:
🔹13% для дохода до 2,4 млн руб в год
🔹15% для дохода от 2,4 до 5 млн руб в год
🔹18% для дохода от 5 до 20 млн руб в год
🔹20% для дохода от 20 до 50 млн руб в год
🔹22% для дохода свыше 50 млн руб в год
ИЛИ для годовых доходов в размерах:
🔹2,4 млн руб = 13%
🔹от 2,4 до 5 млн руб = 312 тыс руб + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб
🔹от 5 до 20 млн руб = 702 тыс руб + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб
🔹от 20 до 50 млн руб = 3 402 тыс руб + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб
🔹более 50 млн руб = 9 402 тыс руб + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб
⚠️Примеры расчета НДФЛ
📍Годовой доход в размере 2 млн руб будет облагаться НДФЛ по ставке 13%
📍Годовой доход в размере 4 млн руб будет облагаться НДФЛ в размере 312 тыс руб + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб
4 млн руб = НДФЛ = 312 тыс руб + 15% (4 -2,4 млн руб) = 552 тыс руб
📍Годовой доход в размере 14 млн руб будет облагаться НДФЛ в размере 702 тыс руб + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб
14 млн руб = НДФЛ = 702 тыс руб + 18% (14 -5 млн руб) = 2 322 тыс руб
1️. Доходы ("ОСНОВНАЯ НАЛОГОВАЯ БАЗА"), к которым будет применяться указанная выше пятиступенчатая шкала НДФЛ - все доходы, за исключением входящих в налоговые базы 2 и 3:
🔹доход в виде ЗП
🔹доход по договорам ГПХ
🔹доход от сдачи в аренду (найм) недвижимости
🔹доход в виде %% по вкладам в зарубежных банках
🔹доход в виде сумм прибыли КИК
🔹выигрыши в лотереи и азартные игры
🔹доход участников инвест. товарищества
🔹 %% по займу физ лицу
2️. Доходы (ГРУППА НАЛОГОВЫХ БАЗ, установленная п 6 ст 210 НК РФ), к которым будет применяться ставка НДФЛ 13% для доходов до 2,4 млн руб и 312 тыс руб + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб (и выше без ограничений), установленная п 1.1. ст 224 НК РФ
🔹от продажи имущества (напр. квартиры, дома, автомобиля и пр)
🔹в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения
🔹в виде дивидендов (в том числе от зарубежных источников с учетом особенностей ниже)
🔹по операциям с ЦФА
🔹по операциям с ЦБ и ПФИ
🔹от продажи долей в ООО
🔹от продажи долей в ООО, находившихся во владении более 5 лет, в части превышения над 50 млн руб
🔹по сделкам РЕПО с ЦБ
🔹при операциях с займом ЦБ
🔹по операциям с ЦБ на ИИС
🔹в виде процентов по вкладам в банках РФ
⚠️ Налоговая база по доходам в виде дивидендов НЕ суммируется с налоговыми базами, указанными выше (ст 214 НК РФ и абз 4 п 1.1. ст 224 НК РФ)
Налоговая база по указанным выше доходам определяется с учетом абз 14-18 п 6 ст 210 НК РФ
3️. Доходы (ГРУППА НАЛОГОВЫХ БАЗ), к которым будет продолжать применяться ставка НДФЛ 13% для доходов до 5 млн руб и 650 тыс руб + 15% с дохода, превышающего 5 млн руб - п 1.2. ст 224 НК РФ
🔹доходы, связанные с участием в СВО - п 6.1 ст 210 НК РФ
🔹доходы лиц в районах Крайнего Севера и прочих неблагоприятных условиях - п 6.2 ст 210 НК РФ
📌 Иные ставки НДФЛ
🔹35% - для доходов в виде выигрышей в конкурсах и для доходов в виде мат выгоды от экономии на %%
📌 Ставки НДФЛ для налоговых НЕрезидентов РФ с 2025 года для для доходов от источников в РФ
🔹15% - для %% по вкладам в банках РФ (с учетом необлагаемого 1 млн руб)
Остальные - без изменений:
🔹15% - для доходов в виде дивидендов от рос организаций
🔹 пятиступенчатая (13-22%) - для ЗП или выплат по ГПХ для дистанционных сотрудников
🔹30% - по остальным доходам
⚠️ Напоминаю также, что налоговые НЕрезиденты с 2025 года лишены освобождения от НДФЛ по доходу от продажи долей/акций рос. организаций, которые находились во владении более 5 лет
А налоговые резиденты РФ должны будут уплатить НДФЛ по ставке 13% (до 2,4 млн руб) - 15% (свыше 2,4 млн руб) с дохода, превышающего 50 млн руб
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