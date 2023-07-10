Изменение ставок НДФЛ с 2025 года

📌С 1 января 2025 года в РФ применяются 3 (три) различные группы налоговых баз , к каждой из которых будут применяться собственные налоговые ставки:

🔹от 20 до 50 млн руб = 3 402 тыс руб + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб

🔹от 5 до 20 млн руб = 702 тыс руб + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб

🔹от 2,4 до 5 млн руб = 312 тыс руб + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб

ИЛИ для годовых доходов в размерах:

🔹22% для дохода свыше 50 млн руб в год

🔹20% для дохода от 20 до 50 млн руб в год

🔹18% для дохода от 5 до 20 млн руб в год

🔹15% для дохода от 2,4 до 5 млн руб в год

🔹13% для дохода до 2,4 млн руб в год

📍Годовой доход в размере 2 млн руб будет облагаться НДФЛ по ставке 13%

📍Годовой доход в размере 4 млн руб будет облагаться НДФЛ в размере 312 тыс руб + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб

4 млн руб = НДФЛ = 312 тыс руб + 15% (4 -2,4 млн руб) = 552 тыс руб

📍Годовой доход в размере 14 млн руб будет облагаться НДФЛ в размере 702 тыс руб + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб

14 млн руб = НДФЛ = 702 тыс руб + 18% (14 -5 млн руб) = 2 322 тыс руб

1️. Доходы ("ОСНОВНАЯ НАЛОГОВАЯ БАЗА"), к которым будет применяться указанная выше пятиступенчатая шкала НДФЛ - все доходы, за исключением входящих в налоговые базы 2 и 3:

🔹доход в виде ЗП

🔹доход по договорам ГПХ

🔹доход от сдачи в аренду (найм) недвижимости

🔹доход в виде %% по вкладам в зарубежных банках

🔹доход в виде сумм прибыли КИК

🔹выигрыши в лотереи и азартные игры

🔹доход участников инвест. товарищества

🔹 %% по займу физ лицу

2️. Доходы (ГРУППА НАЛОГОВЫХ БАЗ, установленная п 6 ст 210 НК РФ), к которым будет применяться ставка НДФЛ 13% для доходов до 2,4 млн руб и 312 тыс руб + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб (и выше без ограничений), установленная п 1.1. ст 224 НК РФ

🔹от продажи имущества (напр. квартиры, дома, автомобиля и пр)

🔹в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения

🔹в виде дивидендов (в том числе от зарубежных источников с учетом особенностей ниже)

🔹по операциям с ЦФА

🔹по операциям с ЦБ и ПФИ

🔹от продажи долей в ООО

🔹от продажи долей в ООО, находившихся во владении более 5 лет, в части превышения над 50 млн руб

🔹по сделкам РЕПО с ЦБ

🔹при операциях с займом ЦБ

🔹по операциям с ЦБ на ИИС

🔹в виде процентов по вкладам в банках РФ

⚠️ Налоговая база по доходам в виде дивидендов НЕ суммируется с налоговыми базами, указанными выше (ст 214 НК РФ и абз 4 п 1.1. ст 224 НК РФ)

Налоговая база по указанным выше доходам определяется с учетом абз 14-18 п 6 ст 210 НК РФ

3️. Доходы (ГРУППА НАЛОГОВЫХ БАЗ), к которым будет продолжать применяться ставка НДФЛ 13% для доходов до 5 млн руб и 650 тыс руб + 15% с дохода, превышающего 5 млн руб - п 1.2. ст 224 НК РФ

🔹доходы, связанные с участием в СВО - п 6.1 ст 210 НК РФ

🔹доходы лиц в районах Крайнего Севера и прочих неблагоприятных условиях - п 6.2 ст 210 НК РФ