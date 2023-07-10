Кто подает Уведомление о переходе / об отказе от уплаты налога с фиксированной прибыли КИК до «31 декабря 2024 года»

Разбираемся, как и кто подает уведомление о переходе / об отказе от уплаты налога с фиксированной прибыли КИК до конца года.

⚠️ Данный вид уведомления подается добровольно лицами, которые по собственному желанию хотели бы уплачивать/прекратить уплачивать НДФЛ с фиксированной прибыли КИК в соответствии с положениями ст 227.2 НК РФ

⚠️ В связи с тем, что установленный ст 227.2 НК РФ срок представления указанных уведомлений - 31 декабря 2024 года - приходится на выходной день - срок переносится на первый рабочий день - 9 января 2025 года

⚠️ Размер НДФЛ с фиксированной прибыли КИК за 2024 год составляет 5 млн руб, независимо от количества КИК

Размер НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, начиная с 2025 года составляет 5 млн руб за каждую КИК, но не более 25 млн руб

📌 Уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК в срок до 9 января 2025 года (вместо 31.12.2024 года) представляется лицами:

🔹перешедшими на уплату фиксированного налога в 2020 или в 2021 годах и желающие (и имеющие на это право в связи с применением режима в течение 3 лет) прекратить такую уплату с 2024 года (т.е. за 2024 год уплатить НДФЛ, исходя из фактического размера прибыли КИК)

🔹которые перешли на уплату фиксированного налога с 2022 года и позднее и желающие прекратить такую уплату досрочно с 2025 года (т.е. с года изменения режима НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, влекущего ухудшение положения налогоплательщика) – абз 3 п 4 ст 227.2 НК РФ

📌 Уведомление о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли КИК в срок до 9 января 2025 года (вместо 31.12.2024 года) представляется лицами:

🔹которые не применяют специальный режим в настоящее время и хотели бы начать его применять с 2024 года и далее в течение 5 лет в будущем (до 2029 года, но без уплаты за годы, в котором владелец КИК не будет контролирующим лицом)

📌 Что и когда необходимо подать в налоговый орган, чтобы не уплачивать фиксированный налог по повышенным ставкам в 2025 году:

🔹 для лиц, перешедших на уплату фиксированного налога в 2022 году и позднее - Уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК в срок до 9 января 2025 года (вместо 31 декабря 2024 года)

🔹 для лиц, перешедших на уплату фиксированного налога в 2020 или в 2021 году - Уведомление об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК в срок до 31 декабря 2025 года

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