📆 Налоговый календарь на 2025 год

📌 январь 2025 (представляется добровольно) - письменные пояснения о статусе налогового НЕрезидента РФ по итогам 2024 года.
Представляется с целью информирования, что в 2025 году налогоплательщиком не будут представлены отчетные документы за 2024 год.
Возможно также направить такие пояснения в будущем в ответ на требование о представлении отчетных документов за 2024 год.
⚠️ Перед подачей таких пояснений ВПЕРВЫЕ рекомендуется оценить: 1) наличие доходов от источников в РФ, полученных в 2024 году.
2) иные индивидуальные последствия самостоятельного заявления себя налоговым НЕрезидентом РФ.
📌 03 марта 2025 (срок переносится с 01 марта) — Уведомление об участии в иностранных организациях (ИСБОЮЛ) для физических лиц, являвшихся НЕрезидентами на дату возникновения участия в ИО (ИСБОЮЛ) и ставших налоговыми резидентами РФ по итогам 2024 года.
📌 20 марта 2025 — Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (КИК) для контролирующих лиц- российских организаций за 2024 налоговый период (с приложением финансовой отчетности за 2023 год и аудиторского заключения, если требуется).
📌 28 марта 2025 — Декларация по налогу на прибыль российских организаций, в которой необходимо отразить прибыль КИК за 2023 финансовый период КИК или подать нулевую декларацию по ННП.
📌 28 марта 2025 — Сообщение об участниках иностранной организации (об учредителях, бенефициарах и управляющих ИСБОЮЛ), состоящей на учете в налоговом органе РФ.
📌 30 апреля 2025 — Налоговая декларация 3-НДФЛ за 2024 налоговый период Представляется налоговыми резидентами РФ:
🔹в отношении доходов, подлежащих самостоятельному декларированию, полученных в 2024 году в РФ и за пределами РФ.
Представляется налоговыми НЕрезидентами РФ:
🔹в отношении доходов, подлежащих самостоятельному декларированию, полученных в 2024 году в РФ,
🔹в отношении доходов, полученный в 2024 году в РФ, по которым налоговым агентом был уплачен "резидентский" НДФЛ.
Программа для заполнения декларации
📌 30 апреля 2025 - Уведомление о КИК для контролирующих лиц физических лиц за 2024 налоговый период (по итогам прибыли 2023 финансового периода КИК)
С приложением финансовой отчетности за 2023 год и аудиторского заключения, если требуется:
📌 20 мая 2025 — Уведомление о контролируемых сделках (актуально для групп компаний, на которые распространяются правила о трансфертном ценообразовании),
📌 02 июня 2025 (срок переносится с 01 июня) — Отчет о движении денежных средств (ОДС) и иных финансовых активов, а также ЭСП по счетам за пределами РФ за 2024 год,
📌 02 июня 2025 — Уведомление об открытии счета в банке за пределами РФ для физических лиц, которые в году открытия счета провели более 183 дней за пределами РФ, но по итогам 2024 года провели более 183 дней в РФ,
📌 15 июля 2025 — Крайний срок уплаты НДФЛ (путем пополнения ЕНС) по доходам, полученным в 2024 году,
📌 01 декабря 2025 — Крайний срок уплаты имущественного налога и НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладам в банках РФ,
📌 31 декабря 2025 — (срок будет перенесен на 2026 год, представляется добровольно) - Уведомление о переходе на уплату налога с фикс прибыли КИК за 2025 год,
📌3 месяца с момента регистрации /ликвидации (продажи) иностранной организации в 2025 году (а также с момента изменения доли участия в такой организации).
- Уведомление об участии в иностранных организациях (ИСБОЮЛ)
📌1 месяц с момента открытия/изменения реквизитов/закрытия счета в банке или ИОФР за пределами РФ - - Уведомление об открытии счета в банке за пределами РФ.
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