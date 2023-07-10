📆 Налоговый календарь на 2025 год

📌9 января 2025 (срок перенесен с 31 декабря 2024 года, представляется добровольно) - Уведомление о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли КИК за 2024 год/ Уведомление об отказе от уплаты налога с фиксированной прибыли КИК за 2024 год или за 2025 год.

📌 январь 2025 (представляется добровольно) - письменные пояснения о статусе налогового НЕрезидента РФ по итогам 2024 года.

Представляется с целью информирования, что в 2025 году налогоплательщиком не будут представлены отчетные документы за 2024 год.

Возможно также направить такие пояснения в будущем в ответ на требование о представлении отчетных документов за 2024 год.

⚠️ Перед подачей таких пояснений ВПЕРВЫЕ рекомендуется оценить: 1) наличие доходов от источников в РФ, полученных в 2024 году.

2) иные индивидуальные последствия самостоятельного заявления себя налоговым НЕрезидентом РФ.

📌 03 марта 2025 (срок переносится с 01 марта) — Уведомление об участии в иностранных организациях (ИСБОЮЛ) для физических лиц, являвшихся НЕрезидентами на дату возникновения участия в ИО (ИСБОЮЛ) и ставших налоговыми резидентами РФ по итогам 2024 года.

📌 20 марта 2025 — Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (КИК) для контролирующих лиц- российских организаций за 2024 налоговый период (с приложением финансовой отчетности за 2023 год и аудиторского заключения, если требуется).

📌 28 марта 2025 — Декларация по налогу на прибыль российских организаций, в которой необходимо отразить прибыль КИК за 2023 финансовый период КИК или подать нулевую декларацию по ННП.

📌 28 марта 2025 — Сообщение об участниках иностранной организации (об учредителях, бенефициарах и управляющих ИСБОЮЛ), состоящей на учете в налоговом органе РФ.

📌 30 апреля 2025 — Налоговая декларация 3-НДФЛ за 2024 налоговый период Представляется налоговыми резидентами РФ:

🔹в отношении доходов, подлежащих самостоятельному декларированию, полученных в 2024 году в РФ и за пределами РФ.

Представляется налоговыми НЕрезидентами РФ:

🔹в отношении доходов, подлежащих самостоятельному декларированию, полученных в 2024 году в РФ,

🔹в отношении доходов, полученный в 2024 году в РФ, по которым налоговым агентом был уплачен "резидентский" НДФЛ.

Программа для заполнения декларации

📌 30 апреля 2025 - Уведомление о КИК для контролирующих лиц физических лиц за 2024 налоговый период (по итогам прибыли 2023 финансового периода КИК)

С приложением финансовой отчетности за 2023 год и аудиторского заключения, если требуется:

📌 20 мая 2025 — Уведомление о контролируемых сделках (актуально для групп компаний, на которые распространяются правила о трансфертном ценообразовании),

📌 02 июня 2025 (срок переносится с 01 июня) — Отчет о движении денежных средств (ОДС) и иных финансовых активов, а также ЭСП по счетам за пределами РФ за 2024 год,

📌 02 июня 2025 — Уведомление об открытии счета в банке за пределами РФ для физических лиц, которые в году открытия счета провели более 183 дней за пределами РФ, но по итогам 2024 года провели более 183 дней в РФ,

📌 15 июля 2025 — Крайний срок уплаты НДФЛ (путем пополнения ЕНС) по доходам, полученным в 2024 году,

📌 01 декабря 2025 — Крайний срок уплаты имущественного налога и НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладам в банках РФ,

📌 31 декабря 2025 — (срок будет перенесен на 2026 год, представляется добровольно) - Уведомление о переходе на уплату налога с фикс прибыли КИК за 2025 год,

📌3 месяца с момента регистрации /ликвидации (продажи) иностранной организации в 2025 году (а также с момента изменения доли участия в такой организации).

- Уведомление об участии в иностранных организациях (ИСБОЮЛ)

📌1 месяц с момента открытия/изменения реквизитов/закрытия счета в банке или ИОФР за пределами РФ - - Уведомление об открытии счета в банке за пределами РФ.

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По вопросам:

@nazarov_tax