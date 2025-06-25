Что делать налоговым НЕрезидентам с российскими депозитами с 2025 года. Депозит ИП и депозит физ лица

📌 Варианты

1. Проинформировать банк (а банк, в свою очередь, проинформирует налоговый орган) о статусе НЕрезидента с последующей корректной уплатой НДФЛ по ставке НЕрезидента 15%

⚠️ Важно убедиться, что у Вас нет доходов от источников в РФ, подлежащих обложению НДФЛ по ставке 30%, за год информирования и 2 предшествующих ему периода

2. Переоформить вклады на собственного ИП в РФ: