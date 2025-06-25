Что делать налоговым НЕрезидентам с российскими депозитами с 2025 года. Депозит ИП и депозит физ лица

Если ранее ставка НДФЛ для резидентов и нерезидентов была одинаковой (13-15%) и налоговые НЕрезиденты, которые НЕ информировали банк о своем статусе фактически НЕ имели недоплаты в бюджет, то с 2025 года у таких лиц, начнет формироваться (небольшая) недоимка по НДФЛ
📌 Варианты
1. Проинформировать банк (а банк, в свою очередь, проинформирует налоговый орган) о статусе НЕрезидента с последующей корректной уплатой НДФЛ по ставке НЕрезидента 15%
⚠️ Важно убедиться, что у Вас нет доходов от источников в РФ, подлежащих обложению НДФЛ по ставке 30%, за год информирования и 2 предшествующих ему периода
2. Переоформить вклады на собственного ИП в РФ:
Преимущества
🔹 налоговая нагрузка - 6% вместо 15% (но без необлагаемого минимума в 1 млн руб х ключевую ставку)
🔹средства ИП можно использовать для расходований в том числе на личные цели физического лица (напр покупка жилой недвижимости)
🔹с 2025 года доход в виде процентов нельзя уменьшать на вычеты на фитнес, лечение, обучение, покупку жилья и тп (актуально только для налоговых резидентов РФ) - ставка УСН - выгоднее "полной" ставки НДФЛ без данных вычетов
Недостатки
🔹 процентная ставка по вкладам ИП, как правило, меньше, чем по вкладам физ лица
🔹если средства все же необходимо перевести на счет физ лица - большинство банков взымают за это комиссию
🔹необходима сдача отчетности в налоговый орган
🔹 в большинстве случаев удобно налоговым НЕрезидентам, у кого уже имеется действующий ИП
3. Доплатить НДФЛ да ставки нерезидента (15%) самостоятельно, представив декларацию 3-НДФЛ
⚠️Отдельно рекомендуется проанализировать обложение вкладов, размещенных на срок более 15 мес, в связи с принятием особого регулирования в августе 2024 года
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