С 1 января 2026 года начнет действовать СОИДН между Россией и ОАЭ

Что изменится для физических лиц.

📌 Что изменится для физических лиц

1️. ОАЭ с большей долей вероятности будут исключены из "черного списка" МинФина РФ, а это значит, что акции компаний из ОАЭ (как публичных, так и частных) можно будет продавать без налога по прошествии 5 лет владения

2️. Введение налогов по формуле 10%-10%-10% для пассивных доходов - дивидендов - процентов - роялти

Означает, что при выплате, например, дивидендов российской компанией налоговому резиденту ОАЭ (физическому или юридическому лицу) - будет применяться ставка 10% (вместо 15%, которые уплачиваются в настоящее время) у источника выплаты, т.е. в РФ

Актуально для физ лиц, проживающих в ОАЭ, и получающих доходы от участия в российских организациях

⚠️ Получение физическими лицами налоговыми резидентами РФ дивидендов от компаний в ОАЭ как и ранее не облагается налогом в ОАЭ, в этой части ничего не изменилось

В описанном случае налоговым резидентам необходимо уплатить НДФЛ в полном объеме в РФ по ставке 13-15%

3️. Компании из ОАЭ смогут не уплачивать в РФ налог на прибыль по ставке 15%, установленный с 01.01.2024 года при оказании услуг взаимозависимому лицу в РФ - пп 4 п 2 ст 284 НК РФ

Это значит, что:

🔹 российские ИП или организации смогут без 15% налога в РФ оплачивать в пользу связанной с ними компании из ОАЭ любые услуги (консультационные, маркетинговые, юридические и тп),

🔹 собственные компании из ОАЭ смогут без налога в РФ выступать агентами для российских ИП-принципалов при взаимодействии с бизнес-партнерами в мире

4️. Доходы от продажи ценных бумаг (ЦБ) через российского брокера, полученные налоговым резидентом ОАЭ, будут облагаться налогом ТОЛЬКО в ОАЭ

Сейчас налоговые нерезиденты РФ должны уплатить НДФЛ 30% с таких доходов

5️. Примечательно, что любые "иные доходы" будут облагаться налогом только в государстве-источнике выплаты

В подавляющем большинстве СОИДН такие доходы облагаются в государстве налогового резидентства получателя такого дохода

📌 Особенности

⚠️ Применение СОИНД возможно:

🔹физическими лицами, получившими сертификат налогового резидентства ОАЭ/РФ

🔹компаниями, зарегистрированными в ОАЭ (в тч в свободных экономических зонах)/ в РФ

⚠️ Заключение СОИДН с ОАЭ может повлечь более жесткий контроль со стороны банков ОАЭ, выявление налоговых резидентов РФ и более активную передачу данных о них в РФ

⚠️ Получить сертификат налогового резидента АОЭ физическому лицу возможно:

🔹 при нахождении более 183 дней в году в ОАЭ

🔹при нахождении более 90 дней в году в ОАЭ при наличии ВНЖ ОАЭ и привязки к территории ОАЭ

🔹при наличии центра жизненных интересов в ОАЭ

При этом, наличие такого сертификата позволяет банкам ОАЭ (а также других стран) рассматривать лицо, как налогового резидента только ОАЭ

Вы можете написать нам:

@nazarov_tax