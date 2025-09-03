Выплаты от иностранных организаций по договорам ГПХ в пользу физических лиц за оказание услуг с территории РФ через Интернет

📌... влекут обязанности для иностранной организации:

🔹встать на учет в налоговом органе в РФ

🔹уплачивать НДФЛ за физическое лицо (выступать налоговым агентом)

🔹ежеквартально представлять расчет 6-НДФЛ

🔹ежегодно представлять справку о доходах и суммах налога

⚠️ Обязанность действует с 1 января 2025 года в соответствии с пп 1 ст 226 НК РФ

📌 Вознаграждения должны выплачиваться по договорам ГПХ за - пп 6.3 п 1 ст 208 НК РФ:

🔹 выполнение работ, оказание услуг

🔹предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) или средств индивидуализации

И такие услуги (предоставление прав на РИД) должны оказываться через Интернет с использованием:

🔹 доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне ИЛИ

🔹информационных систем, технических средств которые размещены на территории РФ ИЛИ

🔹 комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории РФ

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 июня 2024 г. № КВ-4-14/7156@ Об учете налоговыми органами иностранных лиц

📌 Рекомендации

Если физическому лицу, находящемуся в России, необходимо оказать услугу иностранной организации, то с такой иностранной организацией рекомендуется заключить:

🔹 трудовой договор ИЛИ

🔹ГПХ договор об оказании услуг, НО от имени собственного ИП в соответствующими ОКВЭД

⚠️ Не до конца понятен вопрос ответственности иностранной организации в случае, если физические лица при получении от нее вознаграждения, как и ранее самостоятельно уплатят НДФЛ в бюджет, заполнив декларацию 3-НДФЛ - официальных писем или разъяснений по этому вопросу мы не нашли

