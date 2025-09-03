Выплаты от иностранных организаций по договорам ГПХ в пользу физических лиц за оказание услуг с территории РФ через Интернет
📌... влекут обязанности для иностранной организации:
🔹встать на учет в налоговом органе в РФ
🔹уплачивать НДФЛ за физическое лицо (выступать налоговым агентом)
🔹ежеквартально представлять расчет 6-НДФЛ
🔹ежегодно представлять справку о доходах и суммах налога
⚠️ Обязанность действует с 1 января 2025 года в соответствии с пп 1 ст 226 НК РФ
📌 Вознаграждения должны выплачиваться по договорам ГПХ за - пп 6.3 п 1 ст 208 НК РФ:
🔹 выполнение работ, оказание услуг
🔹предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) или средств индивидуализации
И такие услуги (предоставление прав на РИД) должны оказываться через Интернет с использованием:
🔹 доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне ИЛИ
🔹информационных систем, технических средств которые размещены на территории РФ ИЛИ
🔹 комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории РФ
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 июня 2024 г. № КВ-4-14/7156@ Об учете налоговыми органами иностранных лиц
📌 Рекомендации
Если физическому лицу, находящемуся в России, необходимо оказать услугу иностранной организации, то с такой иностранной организацией рекомендуется заключить:
🔹 трудовой договор ИЛИ
🔹ГПХ договор об оказании услуг, НО от имени собственного ИП в соответствующими ОКВЭД
⚠️ Не до конца понятен вопрос ответственности иностранной организации в случае, если физические лица при получении от нее вознаграждения, как и ранее самостоятельно уплатят НДФЛ в бюджет, заполнив декларацию 3-НДФЛ - официальных писем или разъяснений по этому вопросу мы не нашли
Вы можете написать нам:
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию