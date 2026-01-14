Налоговые органы планируют активно проверять скрытые доходы россиян в 2026 году

Такие новости появлялись в конце 2025 года

📌Факт расходования денежных средств не является подтверждением получения дохода в сумме, равной израсходованной.

1. Налоговые органы стали рассылать требования о необходимости декларирования дохода, исходя из суммы расходов – так говорится в СМИ

2. Налоговый орган – это контролирующий орган, поэтому, если у него есть основания полагать, что налогоплательщик не задекларировал доход, он может начать проверку. Но проверка должна осуществляться в соответствии с НК РФ

3. Если такое требование от налогового органа поступит, необходимо руководствоваться базовыми нормами законодательства, которые указаны ниже:

✔️Действует принцип добросовестности налогоплательщика и презумпция его невиновности, поэтому именно налоговый орган должен доказывать свою позицию и факт получения дохода налогоплательщиком, а не наоборот (п.6 ст. 108 НК РФ)

✔️Налоговый орган для вменения налогоплательщику факта не декларирования дохода и неуплаты с него налога (НДФЛ) должен определить сумму этого дохода и сумму подлежащего уплате налога (НДФЛ) по правилам гл. 23 НК РФ. Поэтому налоговый орган должен доказать источник происхождения дохода, а также период его происхождения, т.к. данные условия являются ключевыми при определении налоговой базы по НДФЛ согласно правилам расчета данного налога (👉Подробное обоснование со ссылками на нормы права см. по ссылке)

⚠️Указанное выше означает, что налоговый орган должен установить:

🔹источник происхождения дохода, вид дохода и

🔹 дату получения дохода

Сам факт расходования денежных средств в налоговом периоде не дает ответов на указанные выше вопросы. Поэтому факт расходования денежных средств не подтверждает получения в этом же периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам

4. Судебная практика, подтверждающая указанное выше:

⚡️Позиция Верховного Суда РФ 2015 года:

«Факт расходования денежных средств в налоговом периоде не подтверждает получения в этом же периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам.

Таким образом, сумма израсходованных налогоплательщиком на приобретение имущества денежных средств не может рассматриваться в качестве объекта налогообложения по налогу на доходы физических лиц.» (вопрос 9, Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015).

⚡️Позиция нижестоящих судов:

«Кассационная инстанция признала обоснованными доводы налогоплательщика о том, что налоговый орган и суд не установили фактическое происхождение (источник) денежных средств, период их происхождения с целью решения вопроса, являются ли эти средства налогооблагаемым доходом или нет с учетом положений статей 208, 209 НК РФ…... (решением от 20.05.2024 Арбитражного суда Кемеровской области, Дело № А27-3874/2022).

➡️ Таким образом, налоговый орган не вправе на основании данных о понесенных физическим лицом затратах вменять ему получение в этом же периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам

Налоговый орган обязан доказать факт получения дохода (источник происхождения, вид дохода, дата получения), размер полученного дохода

✍️Если такое требование от налогового органа поступит, необходимо руководствоваться базовыми нормами законодательства:

✔️давать пояснения на запросы налогового органа (не игнорировать);

✔️предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств, в отношении которых налоговым органом направлен запрос (накопления, расписки в получении средств, договоры займов, продажи имущества в прошлые периоды, средства супруга, родственника, прочее);

✔️ зафиксировать в пояснениях, что сам факт расходов не равен признаку получения дохода в том же налоговом периоде, и что инспекция обязана доказать наличие облагаемого дохода согласно требованиям НК РФ

______________________________

Вы можете написать нам:

