Субсидиарная ответственность: что делать, если вам предъявили иск. 5 важных шагов

Представим, что когда-то вы были руководителем организации, но компанию пришлось бросить с долгами. Спустя какое-то время вы обнаруживаете в почтовом ящике повестку по делу о привлечении вас к субсидиарной ответственности. Казалось бы, вы уже давно забыли про компанию, а кредиторы должны были смириться с убытком. Неужели они все еще желают вернуть кровные?

Если вас хотят привлечь к субсидиарной ответственности, следуйте этой инструкции, чтобы избежать ответственности.

Шаг 1. Определитесь, кто будет заниматься судебной защитой

У вас может промелькнуть мысль: а зачем мне вообще этим заниматься и тратить время и деньги? Вдруг все решится само собой и я не понесу никаких расходов, просто проверю через полгода информацию на сайте суда. Возможны и такие мысли: я был всего лишь номиналом, наемным работником, доступа к документам и управлению не имел, за что меня привлекать? Я не виноват, меня не за что привлекать к ответственности.

Если подобные мысли крутятся в голове, то, скорее всего, в обозримом будущем вас привлекут к субсидиарной ответственности, и потом вы будете искать в интернете волшебную таблетку, как же избавиться от субсидиарной ответственности, если привлекли.

Почему нужно защищаться в суде от предъявленных требований? Ответ очень простой: закон облегчил работу судьям, и бремя доказывания невиновности в доведении организации до банкротства лежит на ответчиках, истцу достаточно лишь обвинить ответчика, обратное должен активно доказывать последний. Законом презюмируется вина контролирующих лиц в доведении до банкротства.

Таким образом, если вам небезразлично, привлекут вас или нет, то защищаться необходимо. Другое дело, как сэкономить на юристах и при этом сформировать качественную позицию для суда.

Если вы будете защищать себя самостоятельно, то сэкономите деньги, это очевидный плюс. Но минусов больше:

на неудобные вопросы суда вы обязаны отвечать не задумываясь, а юрист может попросить время, чтобы выяснить ответы у доверителя;

вы можете наговорить лишнего, и это будет использовано против вас;

время на подготовку вам придется потратить больше, чем юристу и т.п.

Если же вы решили доверить дело профессионалу, то вам стоит обратить внимание не следующие шаги.

Шаг 2. Поиск подходящего юриста

Знакомые юристы и адвокаты есть почти у всех, но узкой специализации придерживаются немногие.

Искать юристов можно не только среди знакомых, но и в интернете. На что стоит обратить пристальное внимание:

Релевантный положительный опыт. Чем больше, тем лучше. 1-2 судебных актов недостаточно. Должно быть 20-30 аналогичных положительных завершенных дел.

На консультации юрист должен смоделировать позицию защиты. Это то, что он будет писать и говорить в суде. Если юрист говорит с вами общими словами или вообще не может сформулировать позицию защиты, то в суде он будет вести себя так же. Письменная позиция будет размытая, неубедительная, сплошные бестолковые выдержки из закона, чтобы пустить пыль в глаза вам, судье и оппонентам.

Порядок оплаты услуг юриста. Если юрист готов работать по системе «аванс + бонус за успех», то такому специалисту можно доверить ведение дела. Когда всю сумму просят авансом, то цели выиграть дело нет, юрист просто хочет на вас заработать.

Рейтинги, всевозможные регалии и фото со знаменитостями на самом деле добавляют только нули в ценнике, но не в качестве работы исполнителя. Все понимают, что рейтинги продаются и покупаются. В крупных именитых юридических фирмах исполнителями зачастую являются вчерашние студенты, которые учатся на клиентах, а пафосные адвокаты служат лишь приманкой. Такие именитые юристы занимаются продажами, по факту ходят только на встречи с клиентами, но не в суды, и квалификацию юриста, скорее всего, давно утратили. Задайте вопрос такому адвокату: кто именно будет представлять в суде ваши интересы? Ответ вас разочарует.

После того как вы определились с выбором юриста, необходимо контролировать его работу.

Шаг 3. Контролируйте юриста

Профессионал готовит позицию заблаговременно, а не в последний момент, поэтому дедлайн нужно определять заранее, чтобы можно было сменить коней до переправы.

В процессе подготовки юрист должен задавать вопросы доверителю, так как именно он лучше всех знает фактические обстоятельства дела.

Иногда даже незначительные фразы клиента помогают выстроить мощную позицию по делу, но для этого юристу нужно уметь правильно разговорить своего клиента и получить исчерпывающую информацию, которая позволит выиграть дело.

Перед подачей отзыва в суд, юрист обязан согласовать письменную позицию со своим доверителем.

После каждого судебного заседания юрист должен давать клиенту аудиозапись судебного заседания, чтобы клиент мог сам без искажения прослушать, что говорил юрист, как ведут себя оппоненты, что интересует судью. Зачастую юристы не сообщают своим клиентам о том, что можно сделать такую запись, потому что осознают, что недорабатывают и об этом может узнать доверитель.

Одно и то же дело, если его доверить разным юристам, будет отработано по-разному. Кто-то сэкономит свои силы и напишет короткую позицию, кто-то не станет подробно беседовать с клиентом и упустит важные фактические обстоятельства, что приведет к неполной позиции и возможному проигрышу, а кто-то отправит в суд вчерашнего студента и тот завалит дело, как когда-то проваливал экзамены.

Контролировать нужно всех — и опытных, и начинающих. Если у вас нет времени на контроль или вы считаете, что заплатили деньги, и юрист сам обязан все сделать, то просто создайте видимость, что контролируете его работу. Периодически запрашивайте у него информацию, задавайте вопросы.

Шаг 4. Направляйте работу юриста

В среднем дело о субсидиарной ответственности длится от 1 до 2 лет в трех инстанциях. За это время придется неоднократно направлять юриста в нужное русло.

Советую общаться с юристом только вопросами, причем начинать заранее, за пару недель до заседания, так он успеет подготовиться после беседы с вами к процессу, если ранее этого не сделал.

Вопросы юристу позволят понять, подготовился ли он, насколько качественно, сделал ли все возможное для того, чтобы выиграть дело.

Вопросы могут быть разными, так как основания, по которым привлекают к субсидиарной ответственности, тоже отличаются, и обстоятельства дела у всех разные.

Приведу пример некоторых вопросов, которые уместно задавать юристу:

Ознакомился ли он с материалами по делу, есть ли у него их копии, может ли он их прислать вам? Накануне каждого судебного заседания юристу целесообразно знакомиться с делом, чтобы не упустить подачу новых документов оппонентами.

Проверил ли срок исковой давности и заявил ли об истечении?

Когда наступило объективное банкротство и чем это подтверждается?

Какие обстоятельства (рыночные или нерыночные) повлеки банкротство?

Ознакомился ли он с финансовым анализом предприятия, какие выводы о причинах банкротства указаны в нем? Можно ли финанализ использовать против оппонентов?

Как изменились финансовые показатели компании после совершения спорных сделок, которые вменяются как причина банкротства?

Продолжила ли организация работать с прибылью, было ли достаточно имущества для расчетов с кредиторами после этих сделок? Были ли вообще кредиторы на момент совершения спорных сделок?

Есть ли в уже принятых по делу о банкротстве судебных актах преюдициальные выводы, которые можно использовать в вашу пользу или, наоборот, против вас? Например, установлена дата неплатежеспособности, недостаточности имущества, дата объективного банкротства.

Как непередача части документов повлияла на формирование конкурсной массы? Мог ли арбитражник получить эти документы самостоятельно из других источников?

Профессионал, который досконально погрузился в дело, будет в деталях с горящими глазами рассказывать вам о подготовленной позиции, а поверхностные специалисты начнут спорить с вами и доказывать, что это не имеет значения, или признаются, что еще не успели изучить информацию.

Шаг 5. Наберитесь терпения

Не нужно использовать вашего юриста в качестве психологической разгрузки, отношения между вами могут стать напряженными из-за того, что вы регулярно просите его предсказать будущее — исход судебного заседания — и постоянно требуете вас успокоить (негласно, конечно же). Если судебный процесс не дает вам покоя, целесообразно обратиться за помощью к психологу или самостоятельно научиться переключать внимание.

Юристу нужно помогать в периодическом усилении позиции, когда вы вспоминаете какие-то детали работы предприятия или факты, о которых ранее ему не рассказывали. В этом случае работа юриста будет продуктивнее, а вероятность успеха выше.