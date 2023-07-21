КС РФ определил очередность для требования уплатить налог на прибыль от продажи имущества банкрота С 5 июня 2023 года требование уплатить налог на прибыль от реализации имущества из конкурсной массы нужно относить к третьей очереди реестра. Правило действует до того, как вступят в силу поправки во исполнение постановления Конституционного суда РФ. Комментировать 19 2

Сейчас из Налогового кодекса РФ и Закона о банкротстве неясно, в какой последовательности удовлетворять требование. Из-за этого суды приходили к разным выводам, а именно в ущерб тем или иным кредиторам относили его, например: к расходам на сохранение предмета залога и реализацию его на торгах, если продавали заложенное имущество;

к пятой очереди текущих платежей;

к требованиям, которые остаются после расчетов с реестровыми кредиторами. Кассация применила эту позицию и к случаю продажи заложенного имущества.



Документ: Постановление КС РФ от 31.05.2023 N 28-П.