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Налог на прибыль

КС РФ определил очередность для требования уплатить налог на прибыль от продажи имущества банкрота

С 5 июня 2023 года требование уплатить налог на прибыль от реализации имущества из конкурсной массы нужно относить к третьей очереди реестра. Правило действует до того, как вступят в силу поправки во исполнение постановления Конституционного суда РФ.
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Сейчас из Налогового кодекса РФ и Закона о банкротстве неясно, в какой последовательности удовлетворять требование. Из-за этого суды приходили к разным выводам, а именно в ущерб тем или иным кредиторам относили его, например:

  • к расходам на сохранение предмета залога и реализацию его на торгах, если продавали заложенное имущество;

  • к пятой очереди текущих платежей;

  • к требованиям, которые остаются после расчетов с реестровыми кредиторами. Кассация применила эту позицию и к случаю продажи заложенного имущества.

    Документ: Постановление КС РФ от 31.05.2023 N 28-П.

bessonovgroup

bessonovgroup

Юрист в Индивидуальный предприниматель

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Налог на прибыль

    КС РФ определил очередность для требования уплатить налог на прибыль от продажи имущества банкрота

    С 5 июня 2023 года требование уплатить налог на прибыль от реализации имущества из конкурсной массы нужно относить к третьей очереди реестра. Правило действует до того, как вступят в силу поправки во исполнение постановления Конституционного суда РФ.

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    bessonovgroup
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