Итоги года. Кому мы смогли помочь в 2023 году 🏆

В конце года принято подводить итоги и строить планы на будущий год. Этот год для нас был успешнее чем предыдущие несколько лет. Подвел кратко итоги кому мы смогли помочь 👇🏻

📌 В деле о банкротстве А40-46782/2020 удалось защитить от субсидиарной ответственности учредителя с долей в уставном капитале 80%.

В последующем к нам обратился за помощью директор, которого другие юристы не смогли защитить от субсидиарной ответственности и кредиторы инициировали его банкротство, мы помогли ему выстроить правильную стратегию не только защиты, но и нападения, которая быстро и с минимальными расходами привела к выкупу за незначительные деньги всей задолженности по субсидиарке и закрытию полностью проблемы.

📌 В деле о банкротстве А40-12143/2019 помогли защитить директора от субсидиарной ответственности, после вступления в силу судебного акта помогли большую часть понесенных судебных расходов вернуть, взыскали с истца 301 800 руб.

📌 В деле о банкротстве А40-208396/14-175-344Б помогли директору отбиться от иска об убытках по факту недостачи строительной техники. Помимо этого помогли добиться отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное истребование имущества у директора.

📌 В деле о банкротстве А41-13590/2022 добились защиты четырех ответчиков от субсидиарной ответственности. Целую семью смогли освободить от бремени несения субсидиарной ответственности.

📌 В деле о банкротстве № А15-1859/2020 помогли двум клиентам отбиться от заявлений об оспаривании с ними сделок по получению денежных средств под отчет и по договорам займа.

Как обычно бывает деньги работник получил безналом, а вернул наличкой в кассу, задача сложная, но мы с ней справились и оба судебных акта вступили в силу и никто не смог их оспорить.

В дальнейшем используем обстоятельства, установленные этими судебными актами для защиты от субсидиарной ответственности директора. Дело по субсидиарке перешло на следующий год.

📌 В деле о банкротстве А40-45879/22-38-138 «Б» помогли клиенту отбиться от заявления об оспаривании платежей перечисленных клиенту накануне банкротства должника.

📌 В деле о банкротстве А40-45879/22-38-138 «Б» помогли клиенту отбиться от заявления об оспаривании платежей перечисленных клиенту накануне банкротства должника.

📌 В деле о банкротстве A41-12736/2020 помогли клиенту защитить сделку по приобретению дорожно-строительной техники у банкрота и сохранить ее в собственности клиента. В последующем обстоятельства, установленные судебным актом используем при доказывании невиновности трех ответчиков. Дело по субсидиарке продолжается.

📌 В деле о банкротстве А41-22593/2021 помогли клиенту отбиться от необоснованного заявления об оспаривании сделки с автомобилем, транспортное средство клиент сохранил в собственности.

📌 Отдельное направление работы — помощь кредиторам в возврате своих кровных средства с должников — банкротов.

На этом участке работы в пяти процедурах банкротств удалось помочь кредитору получить реальные живые денежные средства.

Все эти дела, которыми начала и закончили заниматься в 2023 году.

Процент возврата разный, если считать от номинала или на инвестированные клиентом деньги в дебиторку, но факт остается фактом клиент заработал в разы больше, чем составили его инвестиционные расходы.

В следующем году продолжим с ним работать, наращивая объемы. Писать номера дел и названия должников не буду, так как информация является конфиденциальной и раскрытие ее запрещено соглашением с клиентом.

📌 Были и другие споры, в которых удалось добиться положительных успехов в защите интересов клиентов:

Например, помогли в споре с Департаментом города Москвы дело 02-8924/23 добиться предоставления равноценной и равнозначной квартиры площадью 190 кв. м взамен изымаемой по программе реновации.

Первоначально департамент больше 66 кв. м отказывался предоставить клиенту, так как квартира изначально была 66 кв. м и потом к ней присоединили часть чердачного помещения, никто не верил в успех, клиент консультировался с разными юристами и все были настроены пессимистично, кроме меня, я изначально верил в успех.

📌 Помогли клиенту в деле о банкротстве А41-73775/22 добиться инвентаризации активов в банкротстве предприятия, которые первоначально отказывался инвентаризировать конкурсный управляющий, что грозило клиенту субсидиаркой или убытками по факту недостачи активов.

Когда ко мне обратился клиент за помощью конкурсный опубликовал нулевые инвентаризационные описи, при этом по балансу активов было на 90 млн руб.

С нашей помощью конкурсного удалось вразумить, он не только проинвентаризировал активы, в том числе дебиторку, но и предъявил иски к дебиторам в суд.

📌 Помогли клиенту в деле о банкротстве А41-21490/16 отменить незаконное решение суда о перераспределении (дроблении) права требования по убыткам в пользу нескольких кредиторов.

Вышеописанные дела завершили в 2023 году, некоторые из них продолжаются на стадии апелляции и кассации.

👉🏼 Как правило, судебные споры длятся 1—1,5 года, в регионах судьи гораздо дольше рассматривают дела по 2—3 года с учетом вышестоящих инстанций.

Если ответчиков несколько или требуется проведение судебных экспертиз, то гарантированно дело растягивается 2,5—3,5 года во всех трех инстанциях. В Москве в этом плане судьи вынуждены рассматривать дела и выносить судебные акты быстрее, так как нагрузка у них выше.

👨🏼‍💻В работе сейчас в активной стадии 32 дела по субсидиарке, убыткам и оспариванию сделок, больше всего дел по субсидиарке.

👉🏼 Помимо этого 10 проектов по взысканию дебиторской задолженности с банкротов. Это гораздо более затратное мероприятие, так как взыскание — комплексная работа по всем направлениям и оспаривание сделок и субсидиарка, и противодействие дружественным должнику кредиторам, и активная работа с нелояльным арбитражником, который, как правило, куплен с потрохами должником или мажоритарным кредитором и работает исключительно в их интересах.

👉🏼 Эти десять проектов по трудозатратам можно смело умножать на десять, чтобы понять масштабы работы. Среди должников есть стратегическое предприятие-банкрот и другие известные в СМИ персонажи.

О планах на следующий год писать здесь не буду. Ограничусь лишь тем, что они более амбициозные чем на предыдущие несколько лет вместе взятых.

📌В этом году была небольшая ротация среди наших коллег юристов. Перебираем постепенно рынок банкротных юристов в поисках единомышленников, готовых работать в долгосрочную на результат. Неэффективные и слабые юристы встречаются на нашем пути часто, отказываемся от сотрудничества с ними, пусть они устраиваются на работу к оппонентам, тогда нам легче будет выигрывать дела.

Всех с наступающими праздниками! 🎅🏻