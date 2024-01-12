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Банкротство

Могут ли в банкротстве оспорить выплаты по зарплате? Выводы арбитражного управляющего

📌В одном из дел о банкротстве, которым мы занимаемся от имени кредитора, арбитражный управляющий провел финансовый анализ и сделал заключение о наличие сделок подлежащих оспариванию. В число таких сделок вошли регулярные выплаты нескольким сотрудникам в виде повышенной зарплаты.
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Выводы арбитражного управляющего: фактически выплаченная заработная плата превышает начисленную, а также не соответствует удержанным и перечисленным в бюджет налогам и взносам.

👉🏼Следующий шаг арбитражного управляющего будет сверка с трудовым договором работника. Белых зарплат мало, поэтому высока вероятность, что в трудовом договоре работника размер зарплаты невысокий и обосновать превышение получения работником будет проблематично. Сослаться на премию тоже сложно так как в предбанкротный период обычно продажи падают и обьемы работы у всех сокращаются, кроме юристов.

📄В ближайшее время направим конкурсному управляющему требование запросить по работникам дополнительную информацию в налоговой, пенсионном фонде, трудовые договоры, а также обоснование у самих работников получение зарплаты в завышенном размере в предбанкротный период. Могут всплыть дополнительные соглашения, так называемые золотые парашюты.

👉🏼Работники могут столкнуться с ситуацией, когда возникает риск оспаривания. Стоит отменить, что в целом судебная практика в основном на стороне работников, но есть множество примеров, когда сделки с работниками оспариваются и это не только золотые парашюты.

📈Особенно высокий риск у контролирующих лиц в организации, которые получали завышенные зарплаты, например директор, гл. бухгалтер, учредитель по совместительству работающий по трудовому договору на любой должности, родственники этих лиц.

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