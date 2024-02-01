📌Недавно мне доверили ведение пары новых дел по субсидиарной ответственности. Буду выстраивать позицию защиты бывших руководителей ООО.

👉🏼Исковые требования похожи по этим делам, и там, и там требуют привлечь к ответственности за непередачу документов и совершенные сделки. Но в одном деле вменяют создание зеркальной компании, по нашему мнению это основание из пальца высосано.

Практика защиты интересов руководителей по данным основаниям в нашей работе в основном положительная, хотя были и проигрыши. Однако, они были связаны с тем, что сделки, вменяемые контролирующим должника лицом, были крупными и существенно убыточными.

🖇️Конкретный пример: продали долю в страховой компании, рыночной стоимостью 200 млн.руб всего за 100 тыс.руб. Причем рыночность рассчитывалась исходя из разницы размера всех обязательств и находящихся денег на расчетном счете страховой компании. Денег, разумеется оставалось после расчета со всеми кредиторами еще 200 млн. В этом случае сложно объяснить суду почему продали долю в страховой компании за 100 тыс.руб.

👉🏼Вернемся к текущей ситуации. В предстоящих дела сделки были некрупными и не убыточными.

Одно дело будет рассматриваться в арбитражном суде города Москвы, другое - в арбитражном суде Московской области.

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