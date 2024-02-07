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Налоговые схемы

Перевод бизнеса с банкрота на зеркальную компанию. 8 признаков зеркалок

В последнее время арбитражники и кредиторы ищут поводы обвинить директора или акционера разорившегося бизнеса в переводе всех активов с баланса банкрота на зеркальную компанию, за что собственно и желают привлечь к субсидиарный ответственности.
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👉🏼 В нашей практике уже несколько раз конкурсные кредиторы предпринимали такие попытки, но все они оказались безуспешными.

Хотя судебная практика идет именно по пути привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности за перевод бизнеса на зеркальную компанию.

📌Итак, давайте разбираться, что значит зеркальная компания и в каких случаях могут привлечь к ответственности за перевод бизнеса — 8 признаков:

  1. Как правило, зеркальная компания со схожим названием. Хотя и с другими названиями могут признаваться зеркальными.

  2. Адрес новой организации совпадает с адресом обанкротившейся или соседствует. Но иногда и адрес может быть в отдаленном месте.

  3. Зеркальная компания создается в момент наступления финансовых проблем у основной компании, а не за несколько лет.

  4. Активы компании переходят в предбанкротный период с основной компании на зеркальную по разным странам схемам, как правило, кривым сделкам, без оплаты, в длительную рассрочку, либо оплата зачетами, неликвидным отступным и тп.

  5. Вместе с активами трудовые ресурсы полностью или частично перетекают в зеркальную компания, переводом или через увольнение.

  6. Длящиеся контракты, предполагающие выполнение заказов или поставки переоформляют на новую зеркальную компанию по договорам цессии и уступки прав. Иногда перезаключают контракты на зеркальную, расторгая предварительно с обанкротившейся.

  7. Логотипы, товарные знаки и другие обозначения товаров и услуг плавно перетекают в зеркальную компанию.

  8. Номера телефонов, электронные почты, сайт компании продолжают обслуживать тот же бизнес, но уже на зеркальной компании.

Если большинство из указанных признаков присутствуют, то шансы быть привлеченным к субсидиарной ответственности возрастают.

О том как избавиться от субсидиарной ответственности в том числе за перевод бизнеса на зеркальные компании подробно обсуждаем на личных консультациях.

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