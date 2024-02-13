Немного юмора из суда. Когда в дело вмешивается дырокол

👨🏼⚖️Судья вызвался помочь представителю и попросил записать специалиста суда на флешку информацию с этого CD-диска. На диске содержится информация из банка — выписки по расчетному счету. Я тоже попросил судью, чтобы мне записали информацию на флешку.
⏱️Через 10 минут судья позвал нас обоих и сказал примерно так: «тут такое дело, кто-то продырявил диск дыроколом и подшил его к материалам бумажного дела»))).
Разумеется, информация на нем недоступна для копирования. Вот такое делопроизводство. Вроде бы все специалисты молодые работают, а дела шьют по старинке, подшивают так, чтобы точно ничего не отвалилось.
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Комментарии1
Это анекдот из 90-х )