Немного юмора из суда. Когда в дело вмешивается дырокол

📌Вчера участвовал в судебном заседании. Оппонент прилетел из другого региона и заявил в суде, что ему вместо ознакомления с материалами дела в электронном виде прислали скан CD-диска, а именно поверхности диска, а не его содержания.

👨🏼‍⚖️Судья вызвался помочь представителю и попросил записать специалиста суда на флешку информацию с этого CD-диска. На диске содержится информация из банка — выписки по расчетному счету. Я тоже попросил судью, чтобы мне записали информацию на флешку.

⏱️Через 10 минут судья позвал нас обоих и сказал примерно так: «тут такое дело, кто-то продырявил диск дыроколом и подшил его к материалам бумажного дела»))).

Разумеется, информация на нем недоступна для копирования. Вот такое делопроизводство. Вроде бы все специалисты молодые работают, а дела шьют по старинке, подшивают так, чтобы точно ничего не отвалилось.