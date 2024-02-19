Доведение до банкротства. Новое дело по субсидиарной ответственности и убыткам

На днях ко мне обратился клиент за помощью в защите от убытков и субсидиарной ответственности. Убытки предъявлены на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Субсидиарная ответственность более 100 млн. руб.

👉🏼 Несмотря на то, что фактические обстоятельства схожи между этими исками, так как они предъявлены одному и тому же человеку, доказывать придется разные обстоятельства.

📌Так при доказывании по делу о субсидиарной ответственности необходимо доказать суду отсутствия вины ответчика в доведении до банкротства, то есть причины банкротства — рыночные факторы, а не умышленные ущербные действия ответчика.

📌 По делу об убытках необходимо доказывать, что действия не выходили за рамки обычного предпринимательского риска, а сама предпринимательская деятельность основана на риске и гарантий никто никогда никому не дает, что та или иная сделка в итоге принесет прибыль, а не убыток. Не за каждую убыточную сделку должен отвечать руководитель/собственник компании, а только за те, которые были сознательно совершены с целью причинения вреда кредиторам.

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