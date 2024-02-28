Как доказать отсутствие обязанности у директора подать в суд заявление о банкротстве компании?

📌Одно из оснований для привлечения к субсидиарной ответственности — не подача заявления о банкротстве директором.

📌Одно из оснований для привлечения к субсидиарной ответственности — не подача заявления о банкротстве директором.

👉🏼Арбитражник или кредиторы приводят доводы, что как только возник первый долг, включенный в последующем в реестр кредиторов, то якобы директор должен был сразу бросать все дела и бегом бежать в суд с заявлением о банкротстве.

На самом деле это не так.

❗️Обязанность подать заявление о банкротстве возникает тогда когда наступило объективное банкротство, а не просто появились признаки непоптежеспособности или возник кассовый разрыв.

Как опровергнуть доводы оппонентов директору? 👇🏻

1️⃣Нужно проанализировать баланс, отчет о прибылях и убытках, если компания работала с прибылью и отсутствовал признак недостаточности собственного капитала, то подавать заявление о банкротстве было не нужно.

2️⃣Если обороты по расчетным счетам были положительными, сальдо денег на счете имелось на протяжении всего периода, отсутствовала картотека неисполненных расчетных документов, отсутствовали ограничения приостановки операций по счетам, то подавать заявление не нужно.

Есть еще ряд обстоятельств, которые могут опровергнуть доводы арбитражника и кредиторов и помочь директору уйти от субсидиарный ответственности по данному основанию.