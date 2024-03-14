Новые дела по защите от субсидиарки. Суть дел

На днях взялся помогать людям отбиваться от субсидиарки по двум делам. Одно дело о банкротстве в Арбитражном суде г.Москвы, второе дело в Арбитражном суде ХМАО.

👉🏼 Первое дело примечательно тем, что люди, которые реально довели компанию до банкротства уже сидят в тюрьме, недавно в федеральных СМИ были новости на эту тему, а к субсидиарки конкурсный пытается привлечь не только реально виноватых в доведении до банкротства, но и совершенно невиновных лиц. Одного из таких я и буду защищать. Конкурсный предъявляет все что только в голову ему пришло, иск написан более чем на 20 листов. Предъявляют не взыскание дебиторки, не передачу документов, искажение отчетности, не подачу заявления о банкротстве, обман банка при выдаче кредита и многое другое.

На самом деле все это никакого отношения к моему доверителю не имеет. Дело осложнено иностранным элементом, в числе ответчиков несколько оффшорных компаний, что усложняет процедурные моменты в скорости рассмотрении дела.

Иностранных лиц суд извещает о судебных заседаниях через МИД РФ и эта процедура занимает минимум 6 месяцев.

👉🏼 Второе дело надеюсь быстрее будет рассмотрено, так как позиция сторон понятная, истец не обоснованно предъявил заявление о субсидиарки, надеюсь сможем быстро отбиться от иска.

💬Следите за тем какие решения вынесут суды!