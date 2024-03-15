Арбитражник оспаривает сделку, которую вы подписали будучи директором. К чему это приведет?

Когда-то вы занимали руководящую должность и будучи директором или акционером подписали от имени организации или одобрили на собрании акционеров какую-то сделку.

В последующем началось банкротство, управление компанией перешло в руки кредиторов и конкурсного управляющего, которые раскопали в куче макулатуры какие-то сделки и пошли в суд с заявлением о признании их недействительными.

Это могут быть:

договоры цессии;

соглашения о принятии долга на организацию;

отступные;

разного-рода договоры купли-продажи, займа;

агентские договоры;

мировые соглашения;

прощение части долга;

зачеты;

и прочие сделки, которые арбитражник посчитал убыточными для компании и ее кредиторов.

При этом вы как руководитель не являетесь стороной сделки, а выступали лишь подписантом или одобряли заключение сделки как участник общества или акционер.

Какие для вас могут наступить последствия в случае признания судом таких сделок недействительными и причиняющими ущерб кредиторам 👇🏻

С вас как подписанта или лица одобрившего ущербную сделку могут потребовать взыскать убытки. Если сделка еще оказалась не только убыточной, но и крупной для организации, то есть составляла 20-25% от активов баланса, то могут потребовать привлечь к субсидиарной ответственности. Существуют риски уголовной ответственности, если будет доказан умысел на вывод активов, например, преднамеренное банкротство или мошенничество.

Как предотвратить такие последствия?

Нужно своевременно обращаться за юридической помощью к профессионалам, специализирующимся на подобных спорах.

Если дело по оспариванию сделки будет поиграно, то это решение суда будет иметь силу преюдиции, то есть обстоятельства установленные судебным актом не требуют повторного доказывания при рассмотрении других споров, например, по субсидиарке или убыткам.