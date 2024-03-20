Как не надо оформлять сделку, чтобы потом ее не оспорили в банкротстве?

Представьте ситуацию: у человека есть имущество в виде машины, квартиры, загородного дома или нескольких квартир. Все было хорошо, пока не появилась просроченная задолженность перед кредиторами.

💸Долги могли возникнуть как из договора займа, купли-продажи, оказания услуг, выполнения подрядных работ или других договорных обязательств. А могли возникнуть не из договора, а например, вследствие причинения вреда в результате ДТП или привлечения к субсидиарной ответственности или убыткам в период руководства компанией.

После того как человек понимает, что существует реальный риск потерять нажитое непосильным трудом имущество, он быстро переписывает его на ближайших родственников, как правило, просто дарит.

При этом с юристами, разумеется, не советуется, а зачем тратить деньги на консультацию и так все понятно, что можно быстро скинуть активы и кредиторы ничего не получат.

📌Спустя какое-то время начинается банкротство и кредиторы оспаривают такие сделки.

❗️Ключевые моменты почему такие сделки суды признают недействительными:

1️⃣На момент заключения сделки были долги перед кредиторами, как правило, уже просроченные;

2️⃣Имущество переписали безвозмездно.

3️⃣Приобретателем стали родственники, предполагается, что в силу родственных отношений они понимали для чего это делается.

Есть множество примеров как можно оформить сделку, которую в последующем никто не оспорит.