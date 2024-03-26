Участие онлайн в судебном заседании по субсидиарной ответственности. В чем преимущество

Вчера принял участие в очередном заседании онлайн по субсидиарной ответственности через компьютер из офиса в Москве, при этом само заседание суда проходило в Арбитражном суде Оренбургской области.

Вчера принял участие в очередном заседании онлайн по субсидиарной ответственности через компьютер из офиса в Москве, при этом само заседание суда проходило в Арбитражном суде Оренбургской области.

👉🏼Это уже 8 заседание по делу, суд объявил перерыв в заседании на неделю. Дело близится к завершению. Участие в заседании онлайн очень схоже с непосредственным участие, но выгоды для доверителя очевидные.

👉🏼За всё время рассмотрения дела в суде представитель конкурсного управляющего впервые появился в судебном заседании, до этого не лично, не онлайн не участвовал, только писал письменные доводы.

👉🏼В некоторых регионах нет возможности нанять квалифицированного юриста, специализирующегося на спорах по субсидиарной ответственности или сделкам в банкротстве, а онлайн участие позволяет обратиться к помощи узкоспециализированным юристам, которые имеют богатый опыт в данной сфере, при этом нести расходы на командировки нет необходимости.

👉🏼Несложно посчитать экономию на расходах на юриста в нашем случае. Так, одна командировка обходилась бы клиенту в 25-30 тыс. руб. (авиабилеты, гостиница, трансфер). Умножаем на 8 заседаний получается от 200 до 240 тыс. руб. дополнительная нагрузка на бюджет клиента.

👉🏼Если в Вашем регионе нет узкоспециализированных юристов, работающих в сфере субсидиарной ответственности, можете обращаться к нам за помощью, мы работаем по всем регионам.

👉🏼Практически по всех арбитражных судах регионов возможно участие онлайн или по видео-конференц связи при содействии местного суда.

❗️Онлайн заседания позволяют нанимать лучших юристов, при этом экономить на расходах.