Выиграли дело по субсидиарной ответственности. Суть иска и наши контрдоводы

С июля 2023 года помогал клиенту в деле о банкротстве ООО «Оренбургоргтехстром» А47-7124/2021 отбиваться от заявления о субсидиарной ответственности.

За это время конкурсный неоднократно усиливал свою позицию и его требование дополнилось убытками.

Суть иска конкурсного управляющего:

1️⃣ Директор не передал документы конкурсному.

2️⃣ Непередача документов повлекла затруднения при формировании конкурсной массы, то есть затруднения в поиске активов.

3️⃣ Директор не обратился в суд с заявлением о банкротстве.

4️⃣ Не взыскание дебиторки повлекли убытки для кредиторов так как дебиторы были исключены налоговой из ЕГРЮЛ как недействующие организации.

Наши контрдоводы сводились к следующему:

1️⃣ До момента обращения ко мне за помощью действительно ни одной бумажки не были передано, первое что мы сделали отправили с описью все имеющиеся документы.

2️⃣ Провели анализ хода и итогов инвентаризации и установили, что конкурсный закончил инвентаризацию в срок, установленный законом, за продлением не обращался, все активы смог выявить, заключить договор на оценку и продать с торгов.

3️⃣ Момент объективного банкротства до подачи кредитором заявления о банкротстве не наступил, что подтверждается отчетом об оценке имущества на конец 3 календарных лет, мы сделали ретроспективную оценку активов. А также кадастровой стоимостью имущества. Рыночная и кадастровая стоимость превышали все долги компании, поэтому обязанности подавать заявление о банкротстве у директора не было.

4️⃣ Конкурсный не доказал, что можно было с дебиторов реально взыскать деньги, так как налоговая их исключила из ЕГРЮЛ как недействующие до банкротства. Исключают компании, у которых нет оборотов по счётам, отсутствуют активы, они прекратили сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность в связи с чем налоговая делает вывод о прекращении хозяйственной деятельности.

В итоге дело длилось в первой инстанции с июля 2023 по конец марта 2024. Все по делу было 8 заседаний. Судья полностью заняла нашу позицию и отказала не только в субсидиарной ответственности, но и в убытках тоже.

💻Все это время в заседаниях суда участвовал онлайн через компьютер.