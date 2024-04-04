Как прошли две апелляционные инстанции по субсидиарки и истребованию имущества у директора в банкротстве организации

👩🏻‍⚖️На этой неделе было семь судебных заседаний, в основном они закончились отложением и назначением новых дат рассмотрения дел, но два дела были рассмотрены по существу в апелляционных инстанциях.

👩🏻‍⚖️На этой неделе было семь судебных заседаний, в основном они закончились отложением и назначением новых дат рассмотрения дел, но два дела были рассмотрены по существу в апелляционных инстанциях.

👉🏼 Так по делу о банкротстве А40-239165/2022 суд апелляционной инстанции занял нашу позицию. Апелляция пересматривает дело заново по имеющимся материалам и доказательствам. В данном случае коллегия из трех судей поддержала нашу сторону. Мы защищали участника (учредителя ООО) от субсидиарной ответственности на 119 млн. руб. и нам удалось это сделать уже в двух инстанциях.

👉🏼По другому делу о банкротстве А40-208396/2014 мы защищали директора от требования передать имущество конкурсному управляющему. Дело тоже дошло до апелляции и апелляция, как и первая инстанция встала на нашу сторону и в удовлетворении заявления конкурсному управляющему о принудительном истребовании имущества у бывшего директора отказала.

👊🏻Оппоненты не согласны с вынесенными судебными актами и уже заявили, что будут обжаловать дальше в кассационную инстанцию. Мы же будем готовиться и отстаивать свои доводы дальше, если будут поданы кассационные жалобы.