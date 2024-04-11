Кого можно сделать крайним вместо себя по субсидиарке?

Привожу примеры того, как некоторые контролирующие лица пытаются уйти от субсидиарки, не прибегая к помощи юристов.

Если вы занимаете руководящую должность, наверняка слышали от знакомых байки про субсидиарку и то какие проблемы у людей возникают, если не смогли отбиться от иска.

👇🏻 Ниже приведу примеры как некоторые контролирующие лица пытаются уйти от субсидиарки, не прибегая к помощи юристов.

1️⃣Первый случай. Реальный собственник или руководитель прячется за номиналами с самого начала ведения бизнеса. То есть организация оформлена на подставное лицо, как руководителя, так и участника (акционера). Зарегистрирована по массовому адресу регистрации. В переговорах с контрагентами участвуют подставные лица.

2️⃣Второй случай: пока бизнес шел в гору реальный собственник или руководитель вел дела и не прятался за номиналами, но как только возникают финансовые сложности скидывают компанию на номиналов и передают им все документы и материальные ценности по актам приема-передачи.

3️⃣Если первые два порядочными назвать сложно с точки зрения кредиторов и ведение бизнеса, то третий — самый что не на есть порядочный способ — страхование ответственности. Никто об этом не думает и тем более расходы нести не желает.

Однако, этот способ в перспективе может стать одним из популярных особенно в среде топ-менеджеров крупных компаний. Застраховал ответственность, как только вступил в должность и можешь спать спокойно.