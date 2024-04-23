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Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Распоряжение правом требования по субсидиарки. Способы распоряжения и сроки

❓Что происходит после того как закончились суды и контролирующих лиц привлекли к субсидиарной ответственности?

📌Законом предусмотрено три способа распоряжения требованием:

1️⃣ взыскание задолженности от имени организации-банкрота в лице конкурсного управляющего;

2️⃣ продажа требования с торгов;

3️⃣ уступка кредитору части требования в размере требования кредитора.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия судебного акта о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, арбитражный управляющий сообщает кредиторам о праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Указанное сообщение включается в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

В течение 10 рабочих дней со дня направления  вышеуказанного сообщения, каждый кредитор, в интересах которого лицо привлекается к субсидиарной ответственности, вправе направить арбитражному управляющему заявление о выборе одного из следующих способов распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности:

1️⃣ взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

2️⃣ продажа этого требования на торгах;

3️⃣ уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора.

По истечении двадцати рабочих дней со дня направления такого сообщения, арбитражный управляющий составляет и направляет в арбитражный суд отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности, в котором указываются сведения о выборе, сделанном каждым кредитором, размере и об очередности погашения его требования.

Кредитор, от которого к указанному сроку не будет получено заявление, считается, выбравшим способ — продажа на торгах.

На основании отчета арбитражного управляющего, арбитражный суд после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности:

1️⃣ производит замену взыскателя в части соответствующей суммы на кредиторов, выбравших способ – уступка права требования, и выдает на имя каждого такого кредитора как взыскателя исполнительный лист с указанием размера и очередности погашения его требования;

2️⃣ выдает исполнительный лист на имя должника по делу о банкротстве как взыскателя на оставшуюся сумму.

К кредитору, который выбрал способ — уступка права требования, с момента вынесения арбитражным судом определения о замене на него взыскателя переходит часть требования о привлечении к ответственности, равная размеру требования этого кредитора к должнику.

Закон предполагает, что субсидиарка сохраняется до конца жизни. Это так, но есть вполне законные способы избавиться от этой ответственности даже если привлекли и все суды проиграны.

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