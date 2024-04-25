Могут ли оспорить в банкротстве соглашение об алиментах?

У большинства должников банкротов есть дети. Обычно, если имеются официальные доходы, то должник пытается обезопасить их от взыскания со стороны кредиторов. Иногда прибегают к оформлению повышенных алиментов на несовершеннолетних детей.

📌Каждый год количество банкротства граждан растет, банки начинают задумываться о запрете рекламы банкротства.

У большинства должников банкротов есть дети. Обычно, если имеются официальные доходы, то должник пытается обезопасить их от взыскания со стороны кредиторов. Иногда прибегают к оформлению повышенных алиментов на несовершеннолетних детей.

👉🏼Например, обычно, если доходов у должника официальных нет, суд может присудить алименты в твердой денежной суммы исходя из прожиточного минимума, если доходы есть, то в процентном соотношении. Но некоторые должники добровольно оформляют соглашение об алиментах на значительные суммы, надеясь, что деньги от их официальных заработков не достанутся кредиторам.

👉🏼Судебная практика идет по пути признания недействительным завышенных алиментных соглашений. Связывают это с тем, что есть определенная разумная норма на содержание иждивенцев и злоупотреблять ею нельзя. Поэтому если должник оформил добровольные алиментные обязательства в сумме 200-500 тыс., а может быть и меньше, есть высокая вероятность оспаривания сделки в банкротстве совершенной в ущерб кредиторам и взыскании излишне полученных денег обратно.

👉🏼 Можно долго рассуждать о моральной стороне такого решения, но это реалии судебной практики.

❗️Прежде чем оформлять сделку целесообразно посоветоваться с юристом, который знает судебную практику.