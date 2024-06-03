Что влияет на срок рассмотрения дела в суде? Что делать если дело сильно затянулось?

Сколько судьи могут тянуть рассмотрение дел? От чего это зависит?

👉🏼Вчера у нас было 4 судебных заседания в разных регионах: апелляция в Омске, первая инстанция в Самаре, первая инстанция в Ханты-Мансийске и апелляция в Московской области. Как думаете вынесли ли судья решения по этим делам?

❗️Нет, все заседания судьи отложили на разные даты. Где-то судья потребовал дополнительные документы, спустя 1,5 года рассмотрения дела; где-то ничего не потребовали просто выслушали стороны и отложили заседание.

📌Почему так происходит?

Сколько судьи могут тянуть рассмотрение дел?

От чего это зависит?

Точный ответ дать не получится, ответ знают только судьи, мы можем лишь догадываться почему так.

👉🏼 Со своей стороны могу сказать, что судьи скорей всего по сложным делам пытаются разобраться в проблеме глубже. Отсюда длительные сроки рассмотрения дел. Если бы дело было простым, то по нему в одно-два заседания вынесли бы решение.

Многое зависит от позиции оппонентов активная она или пассивная, а также личности судьи. Есть судьи, которые все дела рассматривают в два заседания и вовремя без задержек, а есть те, кто в разы дольше.

Сроки рассмотрения обычно крайние 1-1,5 года, но и это не предел, могут быть дольше.

⁉️Что делать если дело сильно затянулось?

1️⃣ Можно бросить все на самотек, тогда результат скорей всего будет против вас.

2️⃣ Можно подавать ходатайства председателю суда об ускорении, иногда это работает, но результат тоже может быть в итоге отрицательный, дело сдвинулось с мертвой точки, но его проиграли.

3️⃣ Можно продолжать участвовать, готовить новые позиции и каждый раз доносить свое мнение до судей. Это линия поведения самая правильная и только так можно выиграть дело.