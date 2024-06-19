₽ Заказать рекламу
Павел Бессонов
Банкротство

Презумпция вины в доведении до банкротства! Слышали такое?

📌О том, что такое презумпция невиновности по уголовному делу все знают, ну или почти все. Это означает, что человек не виновен до тех пор пока его виновность не будет доказана! Данный принцип закреплены в Конституции РФ и Уголовном кодексе. А вот законодательство о банкротстве в части привлечения к субсидиарной ответственности содержит противоположный.

📌О том, что такое презумпция невиновности по уголовному делу все знают, ну или почти все. Это означает, что человек не виновен до тех пор пока его виновность не будет доказана! Данный принцип закреплены в Конституции РФ и Уголовном кодексе. А вот законодательство о банкротстве в части привлечения к субсидиарной ответственности содержит прямо противоположный принцип!

👉🏼 Предполагается, что именно действия контролирующих должника лиц довели компанию до банкротства, то есть пока ответчики по заявлению о субсидиарной ответственности не докажут обратное, считается что именно они довели организацию до состояния неплатежеспособности и невозможности в полном объеме удовлетворить требования всех кредиторов.

👉🏼 На практике работает так: если к директору или собственнику компании предъявили заявление о субсидиарной ответственности и он не защищается в суде, то суд вправе применить презумпцию вины и привлечь к ответственности, что собственно очень часто и делают в судах. Вот такие тонкости закона о банкротстве.

👉🏼 Если Вы думаете, что проще отпустить ситуацию и суд сам во всем разберется, то знайте, что разобраться могут очень просто, применив предусмотренные законом презумпцию вины и привлечь к ответственности.

👉🏼 Если вы не защищались в суде первой инстанции, то шансы на отмену в апелляции и кассации стремятся к нулю. Ставку нужно делать именно на стадии первой инстанции, а не надеяться, что если первая инстанция и апелляция против вас вынесут решения, то в кассации вы сможете изменить ситуацию. Вряд ли это произойдет. Как в известной поговорке на стадии апелляции и кассации уже «поздно пить Боржоми».

💬 Знали ли вы о такой «тонкости» в делах о банкротстве?

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
99

Начать дискуссию

Общество

Названа дата введения запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним

Госдума начала рассматривать в первом чтении депутатский законопроект о запрете продажи энергетиков детям.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Дробление бизнеса

Главное условие амнистии за дробленку — консолидировать бизнес

Предприниматели смогут избежать доначисления налогов за дробление бизнеса, если консолидируют бизнес и будут применять стандартную форму налогообложения.

Отпуска

Официально: топ-5 самых популярных направлений лета-2024

Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко представил доклад о старте нового туристического сезона-2024.

2

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Моё дело
ПСН

Как без проблем совмещать патент с другими налоговыми режимами

Налоговики активно следят за теми, кто совмещает УСН и ПСН — и иногда штрафуют их. Совмещать эти режимы можно, но Минфин не даёт однозначных рекомендаций, которые полностью уберегут ИП от проблем. Разбираемся, что делать, чтобы не получить штрафы.

Как без проблем совмещать патент с другими налоговыми режимами
Государственные ведомства

В России будет создана система ценовых рыночных индикаторов

Дмитрий Григоренко провел рабочую встречу с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

Подотчет, командировки

Какие документы нужны для оформления командировки

При направлении сотрудника в командировку надо оформить приказ и выдать деньги под отчет.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
НДФЛ

💌 Налоговое резидентство будут определять автоматически. Мнение налогового эксперта: уклоняющихся станет неминуемо больше

ФНС собирается в 2025 году автоматически определять статус налогового резидента. Новая система может войти в состав АИС «Налог-3».

Бесплатно с УСН

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО

При расчете налога на УСН «доходы» для фиксированных взносов факт уплаты не имеет значение, для взносов за работников — важен факт уплаты. На доходно-расходной упрощенке факт уплаты имеет решающее значение. Для подтверждения этого факта может понадобиться заявление о зачете. Смотрите в нашей таблице, когда и как можно учитывать взносы при УСН и ПСН.

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО
Экономика России

У РФ и Белоруссии будет общий финансовый рынок и согласованная налоговая политика

Утверждены планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией на 2024–2026 годы.

Е-Офис 24
Коды ОКВЭД

Как выбрать ОКВЭД для бизнеса в 2024 году

Что нужно знать про ОКВЭД бизнесу, ИП и самозанятым. Как выбрать, изменить или убрать коды в 2024 году.

Как выбрать ОКВЭД для бизнеса в 2024 году
Банкротство

Следственный комитет начал уголовное дело из-за недостоверного заявления о банкротстве СБП Биржи

Дело завели по факту манипулирования на торгах акциями. За все время по этой статье суды разобрали меньше 10 уголовных дел.

Мой Финансовый консультант
Валюта

❌Конец нефтедоллара: Саудовская Аравия разрывает соглашение с США

Саудовская Аравия отказалась продлевать соглашение с США «нефть в обмен на доллары» от 1974 года, что означает потенциальный конец нефтедолларовой эры. Это знаковое решение знаменует потенциальный конец эры нефтедолларов — финансовой системы, которая на протяжении пяти десятилетий в значительной степени определяла мировую экономику и геополитику.

❌Конец нефтедоллара: Саудовская Аравия разрывает соглашение с США

Разборы законов

1 328
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Павел Бессонов
Банкротство

Презумпция вины в доведении до банкротства! Слышали такое?

📌О том, что такое презумпция невиновности по уголовному делу все знают, ну или почти все. Это означает, что человек не виновен до тех пор пока его виновность не будет доказана! Данный принцип закреплены в Конституции РФ и Уголовном кодексе. А вот законодательство о банкротстве в части привлечения к субсидиарной ответственности содержит противоположный.

Сергей Верещагин
Бухгалтерский учет

Производственный инвентарь: инструменты, приборы, приспособления

Все не так хорошо, как хочется, но и не так плохо, как кажется. Поговорим об учете производственного инвентаря.

Иллюстрация: freepik/freepik
1
НДС

Входящий НДС по счету-фактуре идет на вычет

Порядок отнесения входящего НДС на расходы для налога на прибыль прописан в статье 170 НК. В иных случаях брать в расходы входящий НДС нельзя.

Дмитрий Желнин
Налоговые изменения 2025

Интервью. Удар налогового законопроекта: как защитить свои деньги?

Статьи на такие темы, как сегодняшняя, относятся к разряду экстренных. Речь идет о существенных изменениях законодательства, которые в случае принятия вступят в силу с 01.01.2025 и затронут всех россиян.

Интервью. Удар налогового законопроекта: как защитить свои деньги?
Инвестиции

Иностранцы начали подавать заявки на выкуп заблокированных активов

До сентября российские инвесторы обменяют свои заблокированные ценные бумаги. Лоты продадут иностранцам. Процедура новая и может затянуться.

Расходы по налогу на прибыль

При расчете налога на прибыль учитывают компенсацию за авто сотрудника. Но только в пределах нормы

Расходы на компенсацию за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей в пределах норм относят к прочим расходам для целей налога на прибыль.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталья Горячая
Инвалидность

С 1 сентября 2024 года квоты на инвалидов будем считать иначе

Правительство утвердило новые правила выполнения работодателями квоты для приема на работу инвалидов.

Интересные материалы

DocDeti_DocMed_DocDent
Бухгалтеры

Сдать экзамены и не сойти с ума. Советы бухгалтерам-родителям

Стремительно приближается период волнений, тревог, ожиданий — период стресса как для выпускников, так и для их родителей. Избежать стресса невозможно, но можно ли извлечь из него пользу? Как — рассказывает бухгалтерам клинический психолог DocDeti Наталья Медведева.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру