Презумпция вины в доведении до банкротства! Слышали такое?

📌О том, что такое презумпция невиновности по уголовному делу все знают, ну или почти все. Это означает, что человек не виновен до тех пор пока его виновность не будет доказана! Данный принцип закреплены в Конституции РФ и Уголовном кодексе. А вот законодательство о банкротстве в части привлечения к субсидиарной ответственности содержит противоположный.

📌О том, что такое презумпция невиновности по уголовному делу все знают, ну или почти все. Это означает, что человек не виновен до тех пор пока его виновность не будет доказана! Данный принцип закреплены в Конституции РФ и Уголовном кодексе. А вот законодательство о банкротстве в части привлечения к субсидиарной ответственности содержит прямо противоположный принцип!

👉🏼 Предполагается, что именно действия контролирующих должника лиц довели компанию до банкротства, то есть пока ответчики по заявлению о субсидиарной ответственности не докажут обратное, считается что именно они довели организацию до состояния неплатежеспособности и невозможности в полном объеме удовлетворить требования всех кредиторов.

👉🏼 На практике работает так: если к директору или собственнику компании предъявили заявление о субсидиарной ответственности и он не защищается в суде, то суд вправе применить презумпцию вины и привлечь к ответственности, что собственно очень часто и делают в судах. Вот такие тонкости закона о банкротстве.

👉🏼 Если Вы думаете, что проще отпустить ситуацию и суд сам во всем разберется, то знайте, что разобраться могут очень просто, применив предусмотренные законом презумпцию вины и привлечь к ответственности.

👉🏼 Если вы не защищались в суде первой инстанции, то шансы на отмену в апелляции и кассации стремятся к нулю. Ставку нужно делать именно на стадии первой инстанции, а не надеяться, что если первая инстанция и апелляция против вас вынесут решения, то в кассации вы сможете изменить ситуацию. Вряд ли это произойдет. Как в известной поговорке на стадии апелляции и кассации уже «поздно пить Боржоми».

💬 Знали ли вы о такой «тонкости» в делах о банкротстве?