Можно ли исключить риск оспаривания сделки в банкротстве?

❗️Ответ на этот вопрос — никак! Хотите обезопасить сделку на сто процентов, тогда откажитесь от ее оформления, нет сделки — нет риска оспаривания.

❓Часто слышу запрос: как оформить сделку так, чтобы на 100% исключить риск последующего оспаривания ее в банкротстве?

Это касается в основном ценных активов: недвижимости, транспортных средств, переоформлению бизнеса и тп.

❗️Ответ на этот вопрос — никак! Хотите обезопасить сделку на сто процентов, тогда откажитесь от ее оформления, нет сделки — нет риска оспаривания.

👉🏼 Разумеется, такой ответ никого не устраивает. А если серьезно, то нужно принять тот факт, что если будет сделка, значит и будет риск ее оспаривания, другое дело можно ли свести этот риск к минимуму или как оформить сделку так, чтобы шансов на оспаривания было как можно меньше.

📌Здесь множество факторов, которые необходимо учитывать перед началом оформления, играют роль:

❓будут ли участвовать в сделке родственники или аффилированные лица;

❓имущество переходит безвозмездно в результате дарения или по возмездной сделке;

❓как происходит оплата, наличными или безналичными;

❓рыночная (справедливая) ли цена сделки.

🧊Это только верхушка айсберга из вопросов, если сделку будут пытаться оспорить в банкротстве, то список вопросов увеличится в разы.

Могу с уверенностью сказать, что основная масса людей, кто на коленке переписывал ценные активы на своих родственников и знакомых с целью обезопасить их от взыскания со стороны кредиторов, лишаются имущества, потому что сделку оформили без учета судебной практики оспаривания аналогичных сделок.

⁉️Может быть не стоит надеяться на свои собственные знания и свой жизненный опыт, а заплатить несколько десятков тысяч рублей двум - трем разным юристам, которые собаку съели в этом деле и получить качественную информацию о всех возможных рисках и способах их минимизации?

Так ведь дешевле выйдет, чем потом не спать по ночам и 1,5-2 года жить в ожидание «оспорят или не оспорят сделку», «платить или не платить юристу за судебную работу».

Расходы на судебную защиту в следствие значительно вырастают и нервы потреплют оппоненты прилично, а в худшем сценарии развития событий к этому всему добавиться еще потеря дорогостоящего имущества.