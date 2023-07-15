Боятся ли главному бухгалтеру или финансовому директору риска привлечения к субсидиарки?

❗️Закон о банкротстве позволяет привлечь к субсидиарной ответственности любое лицо. Однако, чтобы привлечь к ответственности лиц близких к принятию управленческих решений компании нужно серьезно постараться.

Тот кто хочет привлечь главного бухгалтера, финансового или исполнительного директора, заместителя директора и других лиц из топ-менеджеров компании должен доказать, что именно эти люди принимали управленческие решения, которые были убыточными для компании и не просто убыточными, а довели организацию до банкротства.

👉🏼 Это совсем не простая задача, хотя на практике некоторые кредиторы в лице юристов в т.ч. из рейтинговых компаний и матерые арбитражники пишут иски так, что якобы сам факт занятия соответствующей должности уже должен стать основанием для привлечения к ответственности. Но это в корне не верно.

📌Что такого совершил главный бухгалтер, что компания стала банкротом?

За сохранность документов бухгалтер не отвечает.

За сохранность материальных ценностей ответственности не несет.

Сделки не подписывал, указаний о совершении убыточных действий не давал и т.п.

👩🏻‍⚖️Если главный бухгалтер, финдиректор или замдиректора, которых привлекают к ответственности раскроют суду действительную причину банкротства, например, сообщат про рыночные факторы, то суд обязан освободить таких лиц от всякой ответственности.

💬 Сталкивались ли вы с субсидиаркой лично или кто-то из ваших знакомых? Поделитесь в комментариях