Могут ли привлечь к субсидиарной ответственности участника ООО, акционера АО за не подачу заявления о банкротстве

В каком случае участники ООО, акционеры АО могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве, разбираем в статье.

📌 Участники ООО, акционеры АО обладающие в совокупности количеством голосов, необходимым для созыва собрания коллегиального органа — общего собрания участников или акционеров, не совершившие действий для созыва такого собрания с повесткой вопроса об обращении в суд с заявлением о банкротстве, несут субсидиарную ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о банкротстве солидарно, если они не могли не знать о нахождении должника в таком состоянии, при котором на стороне его руководителя возникла обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве, и о неисполнении этой обязанности руководителем.

👉🏼 Директор владеет оперативной информацией о состоянии активов и долгов компании, а учредители могут долгое время не знать, так как предполагается, что они в первую очередь инвесторы, вложившие свои средства в предприятие и в теории могут принимать участие только один раз в год на годовом очередном собрании, где и узнают информацию о плохом финансовом состоянии.

👉🏼 Это значит, что учредители и акционеры не могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, если не привлекли директора по этому основанию, а также то, что период у учредителей на принятие решения и подачу заявления о банкротстве меньше, чем у директора.

👉🏼 Размер субсидиарной ответственности по данному основанию равен совокупному размеру обязательств должника (в том числе по налогам), возникших в период со дня истечения месячного срока, после наступления момента объективного банкротства и до дня возбуждения дела о банкротстве.

❗️О том, что такое объективное банкротство и как этот момент определить написал вчера.