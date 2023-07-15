Обязан ли директор подавать заявление о банкротстве организации, если денег на финансирование процедуры нет?

Исполнение руководителем обязанности по обращению в суд с заявлением должника о собственном банкротстве не ставится в зависимость от того, имеются ли у должника средства, достаточные для финансирования процедур банкротства.

📌Исполнение руководителем обязанности по обращению в суд с заявлением должника о собственном банкротстве не ставится в зависимость от того, имеются ли у должника средства, достаточные для финансирования процедур банкротства.

👉🏼 При недостаточности имущества должника на эти цели необходимые расходы могут быть отнесены на его учредителей (участников).

👉🏼 Таким образом, уклоняться от подачи заявления о банкротстве организации по причине отсутствия имущества и денег для финансирования процедуры не получится.

👉🏼 Ссылаться в суде в последующем при защите от субсидиарной ответственности на эти доводы тоже не получится.

❗️При этом, если заявление уже подано кредитором, то повторная подача заявления о банкротстве директором не предусмотрена законом.

Предполагается, что факт подачи заявления о банкротстве проинформирует всех потенциальных кредиторов не вступать во взаимоотношения с организацией, что способствует уменьшению наращивания заведомо невозвратной задолженности и отсутствию обманутых кредиторов.