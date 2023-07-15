Недобровольные кредиторы и субсидиарная ответственность

При определении размера субсидиарной ответственности руководителя не учитываются обязательства перед кредиторами, которые в момент их возникновения знали или должны были знать о том, что на стороне руководителя должника уже возникла обязанность по подаче заявления о банкротстве.

Это правило не применяется по отношению к обязательствам перед кредиторами, которые объективно вынуждены были вступить в отношения с должником либо продолжать существующие (недобровольные кредиторы), например:

налоговая по требованиям об уплате обязательных платежей;

кредиторы по договорам, заключение которых являлось для них обязательным, например, поставка коммунальных ресурсов;

кредиторы по деликтным обязательствам, то есть обязательствам вытекающим из причинения вреда.

👉🏼 Несмотря на то, что такие кредиторы могут знать о наступлении объективного банкротства должника, они не могут разорвать отношения и прекратить начислять вновь возникающую задолженность по налогам, коммунальным платежам и т.п. Именно по этому долги перед этими кредиторами включаются в размер субсидиарной ответственности при не подачи заявления о банкротстве руководителем.