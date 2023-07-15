Недобровольные кредиторы и субсидиарная ответственность

Это правило не применяется по отношению к обязательствам перед кредиторами, которые объективно вынуждены были вступить в отношения с должником либо продолжать существующие (недобровольные кредиторы), например:
налоговая по требованиям об уплате обязательных платежей;
кредиторы по договорам, заключение которых являлось для них обязательным, например, поставка коммунальных ресурсов;
кредиторы по деликтным обязательствам, то есть обязательствам вытекающим из причинения вреда.
👉🏼 Несмотря на то, что такие кредиторы могут знать о наступлении объективного банкротства должника, они не могут разорвать отношения и прекратить начислять вновь возникающую задолженность по налогам, коммунальным платежам и т.п. Именно по этому долги перед этими кредиторами включаются в размер субсидиарной ответственности при не подачи заявления о банкротстве руководителем.
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