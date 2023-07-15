Субсидиарная ответственность нескольких последовательных директоров

Закон позволяет привлекать к субсидиарной ответственности всех. И тех, кто длительное время работал на руководящей должности, и тех кто короткий промежуток времени занимал расстрельную должность.

📌Часто встречаются ситуации, когда в организацию собственниками привлеклись разные топ менеджеры. Иногда они реальные руководители, иногда номинальные.

Закон позволяет привлекать к субсидиарной ответственности всех. И тех, кто длительное время работал на руководящей должности, и тех кто короткий промежуток времени занимал расстрельную должность.

👉🏼 Рассмотрим ситуацию с неподачей заявления о банкротстве.

Если обязанность по подаче в суд заявления должника о собственном банкротстве не была исполнена несколькими последовательно сменившими друг друга руководителями, первый из них несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника, возникшим в период со дня истечения месячного срока, после наступления признаков объективного банкротства и до дня возбуждения дела о банкротстве, последующие — со дня истечения увеличенного на один месяц разумного срока, необходимого для выявления ими, как новыми руководителями обстоятельств, с которыми закон связывает возникновение обязанности по подаче заявления о банкротстве, и до дня возбуждения дела о банкротстве. При этом по обязательствам должника, возникшим в периоды ответственности, приходящиеся на нескольких руководителей одновременно, они отвечают солидарно.

👉🏼 Каждый из руководителей в этой ситуации должен будет обосновать суду что именно он делал в свой период, какой у него был финансовый план по выходу из сложной ситуации.

👉🏼 Если позиция у первого директора складная, это не значит, что последующие руководители тоже будут освобождены от ответственности.