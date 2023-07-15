Как понять, какая сделка повлекла банкротство, если сделок было много и все они были незначительные?

Суд должен разобраться в экономике предприятия, оценить каждую заявленную сделку как причину банкротства на предмет ее убыточности.

📌 Поскольку деятельность юридического лица опосредуется множеством сделок и иных операций, по общему правилу, не может быть признана единственной предпосылкой банкротства последняя инициированная контролирующим лицом сделка (операция), которая привела к критическому изменению возникшего ранее неблагополучного финансового положения — появлению признаков объективного банкротства.

👩🏻‍⚖️ Суду надлежит исследовать совокупность сделок и других операций, совершенных под влиянием контролирующего лица (нескольких контролирующих лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства.

Иными словами суд должен разобраться в экономике предприятия, оценить каждую заявленную сделку как причину банкротства на предмет ее убыточности.

👉🏼 Часто встречаются ситуации, когда кредиторы и конкурсные управляющие подают на оспаривание множество сделок. Контролирующие лица принимают решение экономить на расходах на оплате услуг юристов, бросают ситуацию на самотек с оспариванием сделок.

Через какое-то сделки суд признает недействительными, потому что их никто не защищал, например, поставки товара без оплаты, выдачи займов без возврата, оплата аванса без встречного предоставления и т.п.

👉🏼 В последующем эти же сделки вменяют в субсидиарную ответственность или убытки контролирующим лицам. Если суммарно такие сделки набирают 20 и более процентов от суммы активов, то суды с легкостью привлекают к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, совершивших эти сделки, а если сумма не дотягивает до 20%, то суды также с легко привлекают контролирующих лиц, совершивших сделки к убыткам.