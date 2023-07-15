Как суд определяет когда надо привлечь к субсидиарной ответственности, а когда к убыткам?

📌 При решении вопроса о том, какие нормы подлежат применению — общие положения о возмещении убытков либо специальные правила о субсидиарной ответственности.

Суд в каждом конкретном случае оценивает, насколько существенным было негативное воздействие контролирующего лица (нескольких контролирующих лиц, действующих совместно либо раздельно) на деятельность должника, проверяя, как сильно в результате такого воздействия изменилось финансовое положение должника, какие тенденции приобрели экономические показатели, характеризующие должника, после этого воздействия.

👉🏼 Если допущенные контролирующим лицом (несколькими контролирующими лицами) нарушения явились необходимой причиной банкротства, применению подлежат нормы о субсидиарной ответственности.

📌 В том случае, когда причиненный контролирующими лицами вред, исходя из разумных ожиданий, не должен был привести к объективному банкротству должника, такие лица обязаны компенсировать возникшие по их вине убытки.

👉🏼 На практике, если совершенно несколько убыточных сделок в совокупности, составляющие около 20% от активов баланса, суды делают выводы о доведении до банкротства указанными сделками и привлекают к субсидиарки, при меньшем размере, обычно, ограничиваются убытками на размер совершенных сделок, при условии отсутствия возврата активов по совершенным убыточным сделкам.