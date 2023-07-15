Как без акта приема-передачи документов между руководителями доказать факт передачи и уйти от субсидиарки?

📌 В случае противоправных действий нескольких руководителей, последовательно сменявших друг друга, связанных с ведением, хранением и восстановлением ими документации, презюмируется, что действий каждого из них было достаточно для доведения должника до объективного банкротства.

👉🏼 Однако если Вы являлись предыдущим руководителем и между Вами не оформлялся акт приема-передачи документов и материальных ценностей и сейчас на Вас валит вину последний директор по факту непередачи документов и активов, а также конкурсный управляющий требует всех руководителей последовательно сменяющих друг друга привлечь к субсидиарной ответственности, то Вам нужно обратить внимание на бухгалтерскую отчетность, которая сдавалась после Вас новым руководителем.

👉🏼 Если в бухгалтерской отчетность были активы, значит и документы и материальные ценности поступили в фактическое владение следующим после Вас руководителем и заявления о непередачи Вами документов и материальных ценностей является обман.

❗️Используйте эти аргументы, чтобы отбиться от требований к вам по данному основанию.